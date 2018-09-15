На красной дорожке «Амурской осени-2018» Ирина Слуцкая сорвала аплодисменты, а Оксана Сташенко призналась всем в любви

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-15T16:19:39+03:00

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15 сентября в Благовещенске состоялось официальное открытие 16-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». По традиции артисты прошли по красной дорожке на площади ОКЦ. Мероприятие должно было начаться в 17.00, но благовещенцы начали собираться еще за час до этого, чтобы занять место поудобнее, с которого будет лучше видно любимых артистов.

Олег Харитонов раскланивался и посылал воздушные поцелуи. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как ранее сообщали организаторы, в случае непогоды звездную дорожку пришлось бы отменить. Но, к счастью, все обошлось, хотя тучи то и дело сходились и расходились над Общественно-культурным центром. Ранним утром в Благовещенске прошел дождь, но стойких амурчан не отпугнула даже перспектива постоять немного в луже, в ожидании звезд кино и театра. Впечатление подпортил разве что холодный ветер, но артистов и их поклонников он не испугал, и мероприятие прошло, как и было запланировано.

Летящей походкой по дорожке прошла Яна Крайнова. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

В этом году наряду с артистами на «Амурскую осень» приехали фигуристы - Юлия Касьянова, Степан Еремин, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина и двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.

Ирина Слуцкая прекрасна как на льду, так и на красной дорожке. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Едва появившись на красной дорожке, Ирина Эдуардовна сорвала аплодисменты. К слову, увидеть фигуристов можно будет 16 сентября в ТРЦ «Острова», где состоится открытие ледовой арены.

Юлия Такшина была неотразима. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Каждого артиста представлял президент фестиваля Сергей Новожилов:

- Евгений Кулик представляет славную команду сериала «Молодежка» и замечательного спектакля «Билокси блюз», который будет участвовать у нас в конкурсе (Увидеть его можно будет 21 сентября. - Ред). Это спектакль Олега Павловича Табакова, который восстановил Денис Никифоров. Кроме того, он представляет и славную хоккейную команду. Как вы знаете, 22 числа у нас состоится хоккейный матч.

Евгений Кулик покажется свои таланты на сцене и на льду. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Иногда президенту фестиваля приходилось немного подгонять артистов, заобщавшихся по дороге с поклонниками:

- Ребята, тучи приближаются. Помните, в прошлом году Дюжев бедный под зонтом шел? Давайте не допустим этого.

Максим Колосов и Лиза Арзамасова. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

К середине мероприятия вновь набежали тучи, немного усилился ветер, но тут на дорожку вышла Оксана Сташенко в ярко-желтом платье - как живое солнце. К слову, как призналась Оксана журналисту «КП», это платье она сшила еще восемь лет назад специально для амурского фестиваля, но тогда взяла с собой другое, дизайнерское. В этом же году думать над нарядом для красной дорожки долго не пришлось - платье дождалось своего часа.

- Я вас люблю! - кричала актриса, обнимаясь на ходу с поклонниками.

А кому-то повезло оказаться в объятиях Оксаны Сташенко. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Аплодисментами благовещенцы встречали и актеров, знакомых по сериалу «Интерны» - Илью Глинникова и Александра Ильина. И, конечно же, таких знаменитостей, как Ежи Штур, Алексей Булдаков, Марат Башаров, Лариса Лужина, Ирина Медведева и Алексей Чадов, Максим Колосов и Лиза Арзамасова, Олег Харитонов, Яна Крайнова, Юлия Такшина, Елена Проклова, Наталья Гвоздикова, Лев Прыгунов, Сергей Шустицкий и другие.

Ирина Медведева и брутальный Алексей Чадов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Напомним, фестиваль «Амурская осень» продлится до 23 сентября. В течение недели в Благовещенске пройдут мастер-классы, выставки, творческие вечера, конкурсные показы полнометражных и короткометражных фильмов, антреприз, а также множество других мероприятий.