«Амурская осень-2018»: какие «вкусности» готовит фестиваль

СЕГОДНЯ 03:31 2018-09-14T04:00:31+03:00

В этом году фестиваль кино и театра пройдет в Благовещенске уже в 16-й раз. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО

В этом году организаторы обещают много мастер-классов для молодежи, ночную распродажу и розыгрыш билетов, встречи с артистами и многое другое

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Осень уже в самом разгаре, а вот наша «Амурская осень» откроется только завтра, несмотря на то что сам фестиваль проходит с 6 сентября. До 14 сентября прошло уже 28 творческих встреч с некоторыми артистами, которые объехали почти все города и районы Приамурья. Последняя такая встреча пройдет 18 сентября в Экимчане.

Мастер-классы и распродажи

Фестивальный шатер будет работать на площади Ленина с 16 по 22 сентября. Его особенность в этом году в том, что открываться он будет несколько раз за вечер. Об этом дирекцию «Амурской осени» попросили региональные власти. В шатре планируют проводить мастер-классы по различным направлениям, включая театр, хореографию и даже создание кино для социальной сети Instagram. «Вишенкой» на каждодневном торте станет встреча с персоной дня, которая будет проходить с 22.00 до 23.00. Но это еще не все - 14 сентября в 21.00 пройдут ночная распродажа и розыгрыш билетов. Некоторые из них можно будет купить по ценам, гораздо ниже установленных.

- На спектакль «Гамлет. Очная ставка» можно будет приобрести билеты за 500 рублей. Кроме того, в шатре планируется много акций, которые будут называться «Двойное комбо». Что это значит: при покупке билета на одно мероприятие, на второе можно получить билет абсолютно бесплатно. Также, покупая любой билет, человек получает купон, который потом участвует в розыгрыше, который проведут в 22.00 актеры Максим Колосов и Оксана Сташенко, - рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Во время розыгрыша определятся три победителя: один получит билеты на всю кинопрограмму фестиваля, включая полный и короткий метр. Второму вручат билеты не только на все фильмы, но и на творческие вечера. А третий участник станет самым счастливым - ему достанутся билеты абсолютно на все события фестиваля (а их, между прочим, 92!).

В этом году фестиваль кино и театра «Амурская осень» посвящен также 160-летию нашей области, поэтому 14 сентября с 20.30 до 22.00 в шатре намечается мероприятие, посвященное брендам региона. На нем можно продегустировать мед (тот самый, который совсем недавно на ВЭФ попробовал Владимир Путин и которым угостил Си Цзиньпина) и поиграть в интеллектуальную игру «Самый-самый Благовещенск». Также в шатре будут работать известные бренды Приамурья «DO.BRO» и «Благо».

Если на спектакли мероприятия попасть уже не так просто, то посмотреть конкурсные фильмы сможет каждый. Билеты на них будут абсолютно бесплатными. Взять их можно в кассе киноцентра «Благовещенск» с 10.00 в только день показа.

Кого увидим бесплатно?

Звездная дорожка пройдет на площади Общественно-культурного центра в 17.00. Однако кто по ней пройдет, держится в секрете до начала фестиваля.

- На ней точно будут присутствовать члены жюри, кроме Антона Мегердичева - он, к сожалению, из-за своей занятости приедет чуть позже, а также участники первых спектаклей. Могу сказать одно - в этом году по ней пройдется около ста человек, а сама дорожка встретит необычных и интересных людей, - сказал президент фестиваля Сергей Новожилов.

Также организаторы фестиваля предупреждают, что при плохих погодных условиях звездную дорожку придется отменить.

ДОСЛОВНО

Своими впечатлениями поделилась актриса Яна Крайнова после визита в амурское село Чагоян на своей страничке в «Инстаграм»:

«В 5 (!) часах езды на машине от Благовещенска (последние 100 км пути со скоростью в 50 км/ч по разбитой дороге) есть село Чагоян. В переводе с китайского «белый камень». Оно стоит на берегу реки Зеи, и там добывают известняк (отсюда и название села). В нем официально проживают 400 человек. По факту раза в два меньше.

В 27 км от Чагояна дважды в год запускают ракеты на орбиту. На это время всех жителей эвакуируют в ближайший райцентр Шимановск...

Вот тут мы сегодня выступали нашим трио «зажигалок». Так уже нас за 4 дня окрестили зрители, и молва пошла впереди нас самих.

Актриса Яна Крайнова.Фото: СОЦСЕТИ

Тут ездят на машине УАЗ (в народе «буханка») и до сих пор нет канализации. Но тут есть женщина, у которой 4 (!) своих детей и 7 (!) приемных! Это она у своей бабушки взяла пуховый платок, чтобы согреть эту «бестолковую городскую». То бишь меня. Тут при библиотеке есть клуб «Ягодка», где дамы за 70-80 лет поют частушки и пляшут. Тут мужчин неожиданно больше, чем слабого пола. Тут по улицам ходят кони и коровы.

Это XXI век... Я не берусь делать никаких выводов. Я просто сегодня слетала на другую планету. Или это мы с вами живем в параллельной реальности... Не знаю».