В Амурской области покупают внедорожники и пиявок на государственные деньги

СЕГОДНЯ 08:01 2018-09-17T08:09:57+03:00

Зачем нужен институт госзакупок и кто от него выигрывает

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Государственным предприятиям и организациям в России приходится нелегко. Любую мелочь, вплоть до скрепок, закон обязывает закупать через торги - пойти в любимый магазин канцтоваров не получится. Впрочем, как утверждают специалисты, такое усложнение жизни играет на руку государству и позволяет экономить и без того не резиновые бюджеты. Кроме того, при должном контроле институт государственных закупок ограничивает возможности коррупционеров. Подписать контракт со школьным товарищем и поделить выручку тоже не получится.

Отслеживать государственные закупки очень удобно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Там можно поискать объявления по ключевым словам, по организациям-заказчикам или просто посмотреть, кто что закупал в Амурской области за какой-то промежуток времени. «Комсомолка» отобрала три самые дорогие закупки, которые объявлялись в регионе с начала 2018 года.

- Отбор поставщика каменного угля - 1 154 925 000 рублей

Закупку проводило акционерное общество «Коммунальные системы БАМа», город Тында. Более чем в миллиард рублей оценили поставку 300 000 тонн угля. На конкурс поступила единственная заявка, и его признали несостоявшимся.

- Строительство набережной Амура - 654 629 982 рубля

Закупку объявила администрация города Благовещенска. Более чем полмиллиарда готовы потратить на завершение строительства пусковых комплексов в составе второго этапа берегоукрепления и реконструкции набережной Амура в Благовещенске.

- Ремонт дороги Благовещенск - Свободный - 484 917 150 рублей

Аукцион объявило управление государственного заказа Амурской области. На эти деньги планируют отремонтировать автомобильную дорогу Благовещенск - Свободный.

Бычья сперма и пиявки

Часто бывает, что закупают не какие-то дорогие вещи, а курьезные на непосвященный взгляд. Например, «Амурветпром» регулярно закупает сперму быков. При этом сумма контракта может превышать миллион рублей. Впрочем, оно и понятно - продукт ценный и добыть его непросто.

Амурская областная больница часто объявляет закупку медицинских пиявок. Одну лечебную пиявку при этом оценивают чуть дороже 50 рублей. Однако счет обычно идет на тысячи особей в каждой закупке.

За рулем

Отдельный вопрос, который часто вызывает горячее обсуждение, - закупка автомобилей. Например, в мае этого года Амурский областной наркологический диспансер готов был потратить более 1 миллиона 700 тысяч рублей на комфортабельный микроавтобус Toyota Alphard. Аукцион не состоялся - не было подано ни одной заявки.

Институт сои в январе этого года готов был выложить 1 миллион 600 тысяч с хвостиком за внедорожник Toyota RAV4. Как говорится в документах закупки, с поставщиком сторговались за 1 миллион 588 тысяч рублей.

Также полтора миллиона готовы были потратить в главном военно-строительном управлении по специальным объектам. Военным строителям понадобился комфортабельный седан KIA Optima Prestige 2.4 GDI.

Как покупать - знают. Что покупать - не всегда

За госзакупками разных уровней в нашей стране пристально следят. Не только прокуратура, но и общественники. При Общероссийском народном фронте даже существует целый проект - «За честные закупки». У нас в области он работает уже четыре года. В ОНФ говорят: коррупции при закупках становится все меньше. Однако очень много технических ошибок. Зачастую люди, которые размещают закупку, попросту не разбираются - а что, собственно, требуется купить.

- У нас сомнительные закупки на уровне региона практически отсутствуют - все переместилось на муниципальный уровень. Вот на этом уровне у нас идет довольно-таки серьезный поток сомнительных закупок. Но, прежде всего, не по коррупционной составляющей, а по техническим недостаткам, непрофессионализму, неграмотности тех, кто составляет документы. И это, прежде всего, из-за того что в муниципалитетах отсутствуют специалисты, которые могли бы грамотно составить техническое задание, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как работает система

Строго говоря, государственные закупки делятся на два вида: это может быть конкурс или закупка у единственного поставщика. Конкурсные закупки тоже бывают разные. При проведении конкурса победителем становится тот, кто предложит лучшие условия выполнения контракта. При аукционе - тот, кто предложит самую низкую цену контракта. Еще есть запрос котировок и запрос предложений - принцип у них почти такой же, но есть некоторые важные для специалистов отличия.

Важная деталь: указанные в закупках цены, как правило, - максимальная цена контракта. Реальная сумма закупки может быть существенно ниже.

В определенных случаях нужное закупают у единственного поставщика. Обычно это делают, если поставщик - естественный монополист, или речь идет о закупке культурных ценностей и так далее.

А еще закупки разделяют по уровням субъектов: есть федеральные закупки, есть региональные, есть муниципальные. Как правило, при руководящем органе субъекта работает отдел или специалист, отвечающий за госзакупки.

Все эти мудреные правила прописаны специальным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В августе 2017 года одна из аптек города Находки разместила закупку, по которой учреждению требовалось «Веслом по *** (лицу) в рамках 223-ФЗ». Также в документах электронного аукциона была опубликована фотография полуобнаженной женщины. Вероятно - директора аптеки.

После того как закупка попала в новости, аукцион закрыли. В диверсии подозревали бывшего системного администратора аптеки. Мужчина проработал в учреждении 18 лет и уволился со скандалом.