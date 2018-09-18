«Амурская осень - 2018»: Юлия Такшина вышла из зоны комфорта, а Александр Дьяченко удивил зрителей пением

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-18T13:10:42+03:00

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В Благовещенске продолжается фестиваль «Амурская осень», а вместе с ним - конкурс антрепризных спектаклей. Что уже успели показать столичные артисты, и какие впечатления у них остались?

Домовик в подарок

Первым участником конкурса антреприз стал спектакль «Невеста напрокат» с Александром Михайловым, Еленой Прокловой и Юлией Такшиной. Несмотря на легкую завязку (герой нашел фальшивую возлюбленную, чтобы показать отцу, что он успешный человек) и шутки, зрители увидели настоящую семейную драму.

Как признались сами актеры, они волновались, выходя на сцену. Все-таки это конкурс, а значит, в зале сидят не просто зрители, но и жюри. Плюс к этому в последний раз этот спектакль они играли в мае, и был долгий перерыв. Как призналась Юлия Такшина, спектакль в итоге получился очень живой, потому что все были на нервах.

Александр Михайлов и Юлия Такшина в спектакле «Невеста напрокат». Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

К слову, Юлия прилетела в Приамурье еще за неделю до открытия фестиваля и за это время успела побывать в нескольких городах и селах области во время пролога «Амурской осени».

- Для меня это было что-то новое, выход из зоны комфорта, - призналась актриса. - Первый раз мы были в небольшом селе, зрителей было совсем мало - а мы привыкли к большим залам. Я вообще не боюсь зрителя, а тут выходила, и микрофон ходил ходуном в руке. Но в любом случае я получила дикое удовольствие. Народ очень внимательный, внимает каждому твоему слову.

Не обошлось без подарков от поклонников - Юлия увезла с собой мед, соленья и конфеты. Также ей подарили картину с изображением домовика.

«Шикарный район Тайвань»

Поклонники Екатерины Волковой и Александра Дьяченко остались довольны спектаклем «На одном дыхании». Актеры не только предстали перед зрителями в разных образах (Сальери, Отелло, Дездемона и другие), но и немного пошутили про Благовещенск. Герой Александра Дьяченко в разговоре с женой по телефону упомянул «шикарный район Тайвань».

А еще Александр удивил амурских зрителей своим пением. Он спел так безупречно, что некоторые были уверены, что это была фонограмма. И лишь самые внимательные и музыкально настроенные поняли: артист поет сам.

Поклонники Екатерины Волковой и Александра Дьяченко остались довольны спектаклем «На одном дыхании». Фото: Евгения НИФОНТОВА

И снова, как с «Невестой напрокат», артистам пришлось поволноваться.

- Знаете, как это бывает перед жюри, когда сидят твои коллеги… Всегда есть такой момент, как будто это экзамен, и мы должны сделать что-то такое, чтобы защитить диплом. Как у меня сегодня дочка. Ей 25, она пишет сейчас хорошую новость: «Мама, представляешь - пятерка!» Мне тоже хочется сказать: «Доча, представляешь, я тоже защитила диплом!» Такое ощущение необычное перед коллегами, перед жюри выступать - было немножко страшновато, - призналась Екатерина Волкова.

КСТАТИ

Где еще увидеть любимых артистов

В рамках фестиваля продолжаются встречи с артистами в шатре, расположенном возле гостиницы «Юбилейная». Все встречи запланированы на 22.00. Так, 19 сентября персоной дня здесь станет режиссер и сценарист, снявший картину «Движение вверх», Антон Мегердичев, а 20-го - любимый многими народный артист Лев Прыгунов.

21 сентября в шатре можно будет пообщаться сразу с двумя молодыми актерами, знакомыми амурчанам по сериалу «Молодежка», - Евгением Куликом и Макаром Запорожским. А завершит череду встреч в шатре 22 сентября вечер с кинорежиссером и сценаристом Александром Коттом. К слову, в конкурсе полного метра участвует его фильм «Спитак». Увидеть его можно будет также 22 сентября в 20.00.