2018-09-18T05:44:32+03:00
Звезды

В Благовещенске откроют мемориальный музей в честь художника Александра Тихомирова

Теперь каждый житель и гость города сможет узнать, где и как творил мастер
Полина ОЗЕРОВА
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Александра Тихомирова, автора нового художественного жанра «оконопись», не стало 17 мая 2017 года. Фото: Сергей ПЕТРОВАлександра Тихомирова, автора нового художественного жанра «оконопись», не стало 17 мая 2017 года. Фото: Сергей ПЕТРОВ
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Открытие мемориального музея в честь народного художника России Александра Тихомирова пройдет в рамках фестиваля «Амурская осень». Теперь каждый житель и гость Благовещенска сможет узнать, где и как творил мастер.

В музее «Мастерская народного художника России Александра Тихомирова» все выглядит так, как было при его жизни. Здесь сохранилась антикварная мебель, которую покупали в комиссионном магазине, самодельные стеллажи с произведениями разных лет. И даже незаконченная работа художника…

Посетители нового музея увидят любимый велосипед, сувениры и подарки от друзей и коллег, а также узнают, чем еще Александр Тихомиров любил заниматься помимо творчества - среди экспонатов есть рыболовные снасти, кубок за победу в соревнованиях по бильярду, коллекция вымпелов и другие предметы, рассказывающие о жизни художника.

«При создании музея удалось выполнить главную задачу - максимально сохранить атмосферу, в которой существовал и работал наш знаменитый земляк - народный художник России, почетный гражданин города Благовещенска Александр Тихомиров», - сообщается на сайте областного краеведческого музея.

Напомним, Александра Тихомирова, автора нового художественного жанра «оконопись», не стало 17 мая 2017 года. Не случайно открытие музея пройдет именно в рамках фестиваля кино и театра - в его мастерскую в былые времена часто заходили артисты «Амурской осени». В память об этом остались фотографии.

ул. Пионерская, 14

20 сентября в 14.00

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