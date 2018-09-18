2018-09-18T09:50:23+03:00
Общество

В Благовещенске детская поликлиника № 4 до декабря закрывается на капитальный ремонт

Прием у врачей будет продолжаться по новому графику и в других медучреждениях
Ольга ЗУБАРЕВА
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Капитальный ремонт поликлиники будут делать за счет средств областного бюджета. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙКапитальный ремонт поликлиники будут делать за счет средств областного бюджета. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Благовещенская детская поликлиника № 4, что на улице Больничной, 45/1, закрывается на капитальный ремонт. Возле регистратуры и на входной двери медучреждения повесили объявление с новым графиком работы с 24 сентября.

На время ремонта участковые врачи и узкие специалисты будут принимать маленьких пациентов в других помещениях. Например, участковые врачи расположатся на втором этаже КИЗа (кабинет инфекционных заболеваний). Они будут вести прием по живой очереди по расписанию участков. Здесь же в процедурном кабинете можно будет сдать биохимические анализы (кроме вторника и четверга).

Часть специалистов будет размещаться на Больничной, 45 - в стационаре Детской городской больницы. Это невролог, окулист, хирург, лор, уролог, гинеколог и психиатр. Попасть к ним можно будет через вход в первом подъезде от шлагбаума. На первом этаже стационара можно будет сдать клинические анализы крови, мочи и кала. На 5 этаже по талонам будут делать ЭЭГ и ЭКГ, на 3 этаже - массаж. Там же, на 3 этаже, временно будет размещаться администрация Детской поликлиники № 4.

Другие специалисты, такие как аллерголог, иммунолог, гематолог, эндокринолог, пульмонолог и гастроэнтеролог будут принимать малышей на базе Детской поликлиники № 1 по адресу: улица Дьяченко, 2в. Ортопедическое лечение по талонам можно будет получить в 11-м кабинете другого корпуса Детской поликлиники № 1 по адресу: улица Институтская, 2.

Оформлять справки об освобождении от физкультуры будут в 4-м кабинете Детской поликлиники № 3 по адресу: улица Политехническая, 38, ежедневно с 8 до 14.00.

Весь этот кавардак придется потерпеть до конца года. Ремонтные работы планируется завершить в декабре.

Капитальный ремонт будут делать за счет средств областного бюджета. В рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника» на него было выделено чуть больше 17 миллионов рублей. Средства будут потрачены не только на ремонт, но и на новую мебель, оборудование и инструментарий согласно стандартам оказания помощи детям.

- Мы надеемся на понимание горожан, - отметила главный врач Детской городской клинической больницы Ирина Молчанова. - Это временные неудобства, зато в результате мы получим обновленное помещение, которое будет соответствовать лучшим стандартам.

Кстати

Попасть на прием к специалистам можно через электронную регистратуру или портал государственных услуг, а также записавшись по телефону 77-07-03. Режим работы: в будни с 7.30 до 17.00, в выходные с 7.30 до 13.00.

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