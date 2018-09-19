Росприроднадзор - золотодобытчикам из Приамурья: Защищаем природу или личную выгоду?

СЕГОДНЯ 04:05 2018-09-19T04:22:14+03:00

Проверяется ли на самом деле чистота наших рек и что скрывается за фасадом экологического сообщества «Родная природа», выясняли участники круглого стола в ИД «Дважды два»

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В любом конфликте всегда есть две стороны. Вот и в споре по поводу загрязнения амурских рек в зонах деятельности золотодобывающих предприятий ситуация оказалась далеко не такой однозначной. Представитель молодой общественной организации «Родная природа» Вячеслав Горбаконенко и юрист Игорь Волобуев уже несколько месяцев преподносят ее исключительно в черном цвете и исключительно через призму отдельно взятого предприятия ООО «Покровзолото» (читайте об этом здесь).

Участники круглого стола напрямую ответили оппонентам, представляющим «Покровзолото», на все вопросы. Наши гости: руководитель Амурского управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев и его заместитель Алексей Малышев, старший помощник природоохранного прокурора Игорь Кислов, замминистра природных ресурсов Дмитрий Лужнов, депутат Заксобрания Сергей Труш, директор амурского филиала WWF России Петр Осипов, руководитель экоклуба «Улукиткан» Наталья Калинина, специалист по вопросам экологии АО «Хэргу» Людмила Бурдеева, представитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Приамурья Альберт Калашников.

Сколько было проверок?

Как мы уже писали, международная экологическая коалиция «Реки без границ» направила обращение в Росприроднадзор о загрязнении рек золотодобытчиками в Зейском и Селемджинском районах. Защитники интересов компании «Покровзолото» упирали на свои сомнения в том, что сотрудники Росприроднадзора проверили все выявленные случаи.

Вячеслав Горячев:

- Отмечу, что всегда все обращения граждан и общественных организаций управлением рассматриваются в полном объеме и своевременно.

Хочу посвятить в хронологию событий, произошедших за два последних месяца. По результатам обращения экологической коалиции «Реки без границ» от 4 июля нашим управлением 13 июля было вынесено определение о возбуждении административного производства в отношении ООО «Урал» (генеральный директор Фуркаленко С. Д.). Факт загрязнения подтвердился. Далее, 16 июля в СМИ размещена информация о жалобе жителя поселка Экимчан о загрязнении ручья Покровского. Оперативно мы начали проводить административные процедуры. Факт загрязнения подтвердился, судом на 30 суток приостановлена деятельность ООО «Покровзолото» (генеральный директор Фуркаленко С. Д.). 31 июля Арбитражным судом Амурской области в очередной раз удовлетворены требования нашего управления о взыскании с ООО «Покровзолото» суммы причиненного ущерба в размере более 1 млн рублей.

Во время этих событий образовывается АРОО «Родная природа», председатель которой - гражданин Горбаконенко, он же, заметьте, юрист ООО «Покровзолото» в одном лице. Совпадение? Активно эти события начал обсуждать в информационном пространстве Игорь Волобуев, который оказывает юридические услуги АРОО «Родная природа» и ООО «Покровзолото».

7 августа во избежание недопонимания на площадке управления был организован круглый стол с участием всех общественных экологических организаций, в том числе была приглашена «Родная природа». Общественники поблагодарили наше управление за проведенную работу по стабилизации улучшения качества воды в районах золотодобычи. Однако по неизвестным причинам АРОО «Родная природа» не пришла на встречу для конструктивного диалога, а предпочла провести 22 августа пикет, на который нас не пригласила.

Идет вал заказных статей в амурских СМИ, из которых видно, что объективность АРОО «Родная природа» не нужна, они бегут от нее, прикрывая свои нарушения, искажают экологическую информацию, спекулируют давлением на бизнес и сознательно вводят в заблуждение общественность. Становится очевидным факт информационного давления на надзорный орган, включая дискредитацию деятельности управления и его отдельных госслужащих. Между тем все мы живем в правовом государстве, законодательство предусматривает способ защиты прав - это суд. Но почему-то юристы «Покровзолото» не используют этот цивилизованный способ.

Мы проводим ежеквартальные публичные обсуждения правоприменительной практики с подконтрольными предприятиями, проводим специальную и индивидуальную профилактику, на которых присутствуют представители ООО «Покровзолото». Ценность профилактической работы в том, что можно задать вопросы надзорному органу и научиться, как нельзя делать, чтобы не нарушать законодательство. Однако организация не принимает действенных мер по устранению нарушений, за что судом была трижды приостановлена его деятельность на различные сроки.

Штрафы - это не самоцель управления, главная наша задача - предупреждение нарушений. Наказания всегда будут неотвратимы. Нарушения должны быть устранены.

Мы всегда приветствуем создание общественных организаций, активную позицию граждан, помогающих нам в деле сохранения природы. Но вижу: к сожалению, наверное, это не тот случай. Экологическая организация «Родная природа» защищает интересы предприятия-нарушителя, а не интересы общества, право на благоприятную окружающую среду. Хочу порекомендовать представителям «Родной природы» изучить положительный опыт взаимодействия авторитетных общественных экологических организаций области с надзорными органами.

Алексей Малышев:

- 4 июля к нам поступила жалоба экологической коалиции «Реки без границ». Но речь идет не о 20 реках, в ней говорится о загрязнении 10 рек, предположительно 5 организациями. Но при более детальном рассмотрении обращения установлено, что возможными источниками загрязнения являются 13 предприятий, или имеются 14 фактов загрязнения рек. По каждому случаю были проведены проверки. Также сообщаю, что на 31 августа 2018 года к нам поступило около 50 обращений от физических и юридических лиц. Для проверки фактов по всем обращениям, которые поступали с мая, было проведено более 20 плановых рейдов, более 20 административных расследований, в отношении трех организаций факты проверялись в ходе плановых проверок.

Всего на 31 августа вынесено 26 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 725 тысяч рублей. В данный момент осуществляется расчет ущерба, нанесенного водным объектам. При этом приостанавливалась деятельность ООО «Маристый», «Голдрегион», «Покровзолото». На предприятие «Зейская тайга» судом наложен штраф 70 тысяч.

Участники спора собрались за круглым столом в ИД «Дважды два».

Чего хотите?

Как выяснилось во время встречи, защитники золотодобытчиков написали жалобы в отношении Росприроднадзора в различные инстанции.

Игорь Кислов:

- У нас на проверке в настоящее время находится обращение «Покровзолото» о бездействии управления Росприроднадзора. Но проверка еще идет, результаты я озвучить пока не могу. Но могу сказать, что ранее таких фактов бездействия мы не выявляли. А мы постоянно проверяем деятельность Росприроднадзора, это происходит ежегодно, и даже не один раз в год.

Дмитрий Лужнов:

- Мне сложно комментировать происходящее. «Родная природа» при поддержке Игоря Волобуева обратилась в министерство природных ресурсов, прокуратуру и на имя губернатора с просьбой провести проверки. При этом они уже дают какие-то заключения в СМИ, собирают нас здесь по тем же самым фактам, по которым проверки еще проводятся. Хотелось бы четко понимать, именно от «Родной природы»: что вы хотите сейчас установить? Мы готовы взаимодействовать со всеми общественными организациями, мы и взаимодействуем с ними эффективно. Но что вы от нас хотите?

А с реками что?

О том, что рек в том обращении было меньше, говорят и сами экологи, которые сотрудничают с коалицией «Реки без границ».

Петр Осипов:

- Рек все-таки не 19, их было меньше. Ситуация в целом в бассейне Амура, не только в Амурской области, достаточно плохая - многие золотодобывающие предприятия допускают разнообразные нарушения. Космический мониторинг - это один из путей выявления, далее эта информация передается в компетентные органы.

Одна из вероятных причин, почему создалась сегодняшняя ситуация, это неправильное тактическое решение, которое мы в свое время приняли с Александром Анатольевичем Колотовым («Реки без границ»). Мы решили не бомбардировать по каждому случаю Росприроднадзор отдельной жалобой, а сводить их по месяцам. Таким образом, пришла информация одновременно о разных фактах, выявленных в разное время. Естественно, когда проводится залповый сброс, я думаю, что люди, участвующие в золотодобыче, понимают, о чем я говорю, - это достаточно короткий период, когда мутная вода проходит по реке. Поэтому, если с большим опозданием приезжают контролирующие органы, выявить загрязнение уже нельзя - вся муть осела.

Тем не менее эффект есть, компании стали понимать, что контроль за их деятельностью будет. Мы проект не будем прекращать, постараемся информировать более оперативно о выявлении таких случаев. Мы очень рады, что ситуация начала улучшаться. И в этом большая заслуга сотрудников управления Росприроднадзора по Амурской области. Я очень надеюсь, что такой мониторинг, который проводят совместно общественные организации и надзорные органы, и дальше будет приносить результат.

Китайские инвестиции: добро или зло?

Было что сказать присутствующим и по второму вопросу - защите иностранных инвестиций. Тема эта тоже оказалась неоднозначной.

Дмитрий Лужнов:

- Нам, как органу власти, без разницы - чьи инвестиции, у нас единственное требование - чтобы работа была прозрачной, открытой, инвесторы должны соблюдать все требования российского законодательства.

На следующий год губернатором подписана нулевая квота по иностранной рабочей силе в сфере золотодобычи, потому что есть претензии к привлечению иностранных работников именно из КНР. Мы в свое время получили не очень приятную ситуацию с иностранными работниками в сельском и лесном хозяйстве. Поля были загрязнены, и только сейчас они более-менее приходят в надлежащее состояние. И мы такую же ситуацию можем получить в золотодобыче. Из этого возникает вопрос: наш разговор сегодня о защите природы или чьей-то личной финансовой заинтересованности?

Альберт Калашников:

- Что такое инвестиции - это капитал, который вложен с целью получения прибыли. Соответственно удешевляются расходы на быт людей и т. д. Оказывается, Амурская область занимает третье место по количеству трудовых мигрантов в России. Это к вопросу опять же китайских инвестиций. Вы говорите, что наш стратегический партнер Китай, но у нас одинаковые правила игры должны быть для всех. Почему наши амурские золотодобывающие организации, привлекающие жителей местных северных сел, где безработица высокая, должны быть в униженном положении по сравнению со стратегическим партнером из Китая? Наши предприятия тащат на себе «социалку» этих сел, рекультивацию территорий, а китайские только прибыль извлекают…

Наталья Калинина:

- Возможно, я сейчас скажу вразрез с темой круглого стола. Но меня, как представителя экологической организации, интересуют не инвестиции, а наша природа, здоровье жителей Амурской области. В этой связи я хочу напомнить, что в Китае запрещена добыча россыпного золота. Потому что это экологически грязная технология. Там зачистки были с вооруженной полицией всех нелегалов, которые мыли золото. Поэтому, понятное дело, что китайцы заинтересованы приходить и, извините, уничтожать нашу природу. Это никакая не ксенофобия, я уважаю наших китайских соседей, но в данном случае ситуация складывается именно таким образом. Потом в Китае государство проводило рекультивацию за свой счет, а у нас на кого ляжет это бремя? У нас тоже надо запрещать добычу россыпного золота!

ВОПРОС РЕБРОМ

Насколько существенны штрафы?

Сергей Труш:

- А насколько существенны штрафы для организаций, которые осуществляют такой залповый сброс? Вода мутная прошла, а что происходит с флорой, фауной? Может быть, мы совместно выработаем какой-то инструмент, который бы поставил золотодобытчиков в такое положение, чтобы они просто не могли нарушать экологическую ситуацию?

Игорь Кислов:

- Административные штрафы, конечно, не очень существенные. Но сейчас по административным делам Росприроднадзора и прокуратуры суды применяют такую санкцию, как приостановление деятельности. Вот это существенная санкция. Потому что сезон россыпной золотодобычи небольшой - с мая по октябрь. Если на месяц-два-три приостановить предприятие, золотопромышленник очень хорошо задумается, стоит ли нарушать экологическое законодательство.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В день подготовки номера к печати редакции стало известно, что были опровергнуты доводы АРОО «Родная природа» и Игоря Волобуева по фактам бездействия управления Росприроднадзора при рассмотрении обращения экологической коалиции «Реки без границ». Факты не установлены проверкой Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ходе рассмотрения вышеуказанного обращения проверкой были охвачены все места загрязнения водных объектов, указанные в обращении. Нарушений законодательства в деятельности управления не установлено, оснований для принятия мер реагирования не имеется.

Кроме того, 14 сентября в адрес управления поступила коллективная жалоба (62 человека) от жителей поселка Экимчан на деятельность ООО «Покровзолото», связанная с нарушениями природоохранного законодательства. Жалоба жителей будет рассмотрена в сроки, установленные законодательством.