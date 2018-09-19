Пропаганда лагерной романтики и порносайт под видом музея

СЕГОДНЯ 04:23 2018-09-19T04:28:15+03:00

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Недавно прокуратура нашла в интернете порносайт, который маскировался под сайт Свободненского краеведческого музея. Наименование ложного интернет-ресурса практически копировало оригинал, зайти на него мог любой желающий, в том числе дети. Прокуратура обратилась в суд, после чего Роскомнадзор его заблокировал.

Новость хоть и позабавила амурчан, но преступление вещь все-таки серьезная. «Комсомолка» решила узнать, какую еще запрещенную информацию находят в интернете. Об этом нам рассказали в прокуратуре Амурской области.

Что запрещено?

Перечень запрещенной к распространению в интернете информации обширный. Например, нельзя рассказывать о способах изготовления и употребления наркотиков и психотропных веществ или о способах совершения самоубийства, пропагандировать войны, разжигать национальную, расовую или религиозную ненависть и так далее. Распространение порнографии с несовершеннолетними, естественно, тоже под запретом.

Также нельзя публиковать предложения о розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей продукции дистанционным способом, если она ограничена или запрещена законом. И это далеко не полный список.

Например, сотрудники прокуратуры Свободного нашли в интернете информацию о незаконной продаже анаболических стероидов. А прокуратура Михайловского района обнаружила в Сети открытую группу с названием «АУЕ», где, не стесняясь, пропагандировали тюремный образ жизни и прочую лагерную романтику среди подростков.

Как находят?

Отдела, специализирующегося на мониторинге интернета и поиске запрещенной информации, в прокуратуре нет. Занимаются этим разные сотрудники ведомства в процессе работы по различным сферам надзора - проверяют деятельность СМИ, учреждений образования, культуры и других организаций, работающих с детьми, изучают сайты. Также информацию им передают из полиции и других контролирующих органов.

Если прокуроры видят, что где-то появились сообщения о пропаганде коррупции, насилия, жестокости, о возможности купить оружие или поддельные документы и так далее, то обращаются с иском в суд. А блокирует доступ к сомнительным сайтам Роскомнадзор.

Куда жаловаться?

Любой человек, заметивший что-то запрещенное в интернете, может обратиться в следующие инстанции:

- в полицию - если сообщается о способах изготовления и употребления наркотиков и местах, где их можно купить;

- в Роспотребнадзор - если это информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к этому;

- в федеральную налоговую службу - если нарушение касается азартных игр и лотерей;

- в Роскомнадзор - если речь идет о детской порнографии, а также употреблении и распространении наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к этому.

Также амурчане всегда могут обратиться в местную прокуратуру.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 6 месяцев этого года прокуратурой было направлено 334 исковых заявления о признании информации запрещенной к распространению. 270 исков было рассмотрено, 256 - удовлетворено, 12 - прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора. Еще 2 иска были прекращены по иным основаниям.