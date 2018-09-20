Амурчане увидели «Албазинские скаски»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-20T12:25:46+03:00

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Нынешняя «Амурская осень» дала нам возможность не только пообщаться со столичными звездами, но и узнать больше о собственной истории. В рамках фестиваля состоялся спецпоказ документального фильма «Албазинские скаски». И, к слову, зал был полон. Как можно догадаться из названия, речь идет об истории нашего самого известного острога XVII века и подвиге людей, его защищавших. А «скаски» - это не опечатка, а термин из документооборота XVII века, некое донесение, сообщение, свидетельство.

Рассказать как можно больше

Фильм снят Фондом «Петропавловск» при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссер - Мария Ховенко. Картина состоит из двух частей. В первой рассказывается о землепроходцах на Дальнем Востоке, их судьбах и основании Албазина - первого русского поселения на Амуре. Во второй уже подробнее говорят о жизни Албазинского острога в XVII веке и подвиге его жителей. Также картина рассказывает об исследовании этого памятника археологии. Напомним, в 2011 году Фондом «Петропавловск» была создана Албазинская экспедиция, раскопки проводились вместе с амурскими археологами.

- Мы ставили задачу с помощью научных исследований рассказать как можно больше об истории Приамурья, - рассказывает ученый секретарь Фонда «Петропавловск» и руководитель Албазинской экспедиции Андрей Черкасов. - Чтобы люди понимали, что история Амурской области началась не в середине XIX века, она имеет более древние корни. История Приамурья была сложная, местами драматическая. Возникла идея эту историю рассказать на большом экране. В 2015 году мы объявили конкурс сценариев для художественного фильма, был определен победитель. Недавно работа над сценарием завершилась, теперь будем дальше с ним работать, чтобы был снят уже художественный фильм.

Наше все

Одна из главных задач фильма - популяризация истории Приамурья. В дальнейшем по согласованию с министерством образования его планируется передать в учебные заведения области, чтобы школьники и студенты могли по нему изучать историю родного края. Позже создатели картины планируют выложить ее в интернет, где ее смогут посмотреть все желающие.

В дальнейшем по согласованию с министерством образования фильм планируется передать в учебные заведения области.

- Популяризация истории нужна, это может позитивно повлиять на демографическую ситуацию, - считает зампредседателя Заксобрания области Юрий Кушнарь, в свое время он оказал поддержку проекту. - У молодежи, по большому счету, нет стимула оставаться на амурской земле. А вот эта привязка к своей истории, к малой родине - она может сыграть свою роль. Вообще, история России воспринимается как часть европейской истории, а на самом деле это не так. Санкт-Петербурга еще не было на карте, Черное море было турецким, Балтийское - шведским, а в Албазине уже сеяли хлеб. И по большому счету - освоение территорий шло на восток. И мы все - дальневосточники, амурчане - должны гордиться тем обстоятельством, что именно с Албазина, которое наше все, началось освоение Дальнего Востока.

- Для меня это в какой-то степени личная история, - добавил Андрей Чаркасов. - Для всех, кто работал в экспедиции с 2011 года, это прошло через душу. Когда ты в ходе раскопок видишь следы тех драматических событий, которые происходили в конце XVII века, ты понимаешь, что на тебе лежит ответственность, что необходимо сохранить эту память.

СПРАВКА «КП»

Албазинский острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века. Дважды пережил осаду. В первый раз маньчжурское войско осадило Албазин в начале июня 1685 года. Силы были неравны, поэтому албазинский воевода Алексей Толбузин начал переговоры о капитуляции. Оставшиеся в живых защитники Албазина ушли в Нерчинск, но позже Толбузин вернулся в Албазин. А с ним и около семисот человек - казаков, крестьян, промысловиков. Они начали отстраивать новый острог на том же месте. К июню следующего года строительство в основном было закончено, но в начале июля их снова осадили маньчжуры.

Новая осада продолжалась пять месяцев, силы снова были неравны. Нехватка вооружения и продовольствия, болезни сделали свое дело - к декабрю албазинцев осталось 150 человек. А 29 августа 1689 года в Нерчинске подписали русско-китайский договор о разделе земель. По нему Албазинский острог оказался за пределами русской территории. И только много позже, после подписания Айгунского договора, левый берег Амура официально стал российским.