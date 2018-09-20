2018-09-20T12:38:08+03:00
Звезды

Президент фестиваля «Амурская осень» рассказал, почему Адриано Челентано никогда не приедет в Благовещенск

Об этом и многом другом Сергей Новожилов поведал в прямом эфире радио «Комсомольская правда Благовещенск» (100.6 FM)
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙПрезидент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Президент фестиваля «Амурская осень» дал интервью радио «Комсомольская правда Благовещенск». Сергей Новожилов рассказал, что львиную долю расходов забирает перевозка участников и членов жюри:

- Каждый август наступает перед сентябрем. Август неспокойный месяц: то цены скачут, то какая-то инфляция происходит. И на нас это отражается в том числе. На стоимости перелета - в первую очередь.

Например, в этот раз два конкурсанта: одна - известный продюсер, второй - известный режиссер, до последнего тянули, сопоставляли сроки. И уже определились в начале сентября. Но когда мы стали смотреть билеты, мы обнаружили, что 71 тысяча рублей - «эконом» в Благовещенск и обратно. Такого даже в кошмарном сне представить невозможно.

В этом году убрали всех кого можно, оставили только тех, без кого невозможно проводить фестиваль. И все равно дорога обошлась на три миллиона дороже, чем в прошлом году.

Потом, когда начинаешь подводить итоги и раздавать долги, становится грустно. Ну как-то так, за счет других проектов выравниваем. Хотя это неправильно, конечно. Получается, с 13-го года, с наводнения, я только раздаю долги.

Одна из слушательниц задала Новожилову неожиданный вопрос: когда к нам приедет Адриано Челентано?

- Адриано Челентано, боюсь, к нам не приедет, поскольку он не летает самолетами. А поездом - он уже не в том возрасте, чтобы так долго ехать, - ответил президент фестиваля.

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