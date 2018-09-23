«Амурская осень-2018»: спектакль «Билокси блюз» с актерами из сериала «Молодежка» собрал большую часть наград

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-23T17:26:01+03:00

Изменить размер текста: A A

23 сентября в Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень». Традиционные награды - журавли - нашли своих обладателей. Напомним, в этом году в рамках фестиваля состоялось три конкурса: антрепризы, полнометражного и короткометражного кино. Статуэтки журавлей, символа фестиваля, вручили на церемонии его закрытия.

Наталья Гвоздикова получила приз от губернатора Приамурья. Его вручила зампредседателя областного правительства Ольга Лысенко, Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Но перед тем как объявить победителей в разных номинациях, на сцене ОКЦ вручили несколько специальных призов. Так, приз губернатора области - икону, выполненную амурским художником Алексеем Сидоровым, продолжателем традиций Александра Тихомирова - получила народная артистка России Наталья Гвоздикова. Та самая многими любимая Полина из «Большой перемены». Приз мэра - византийская мозаика из полудрагоценных камней - увозит с собой Нонна Гришаева.

Приз мэра города Благовещенска увозит Нонна Гришаева. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Нонна уже второй раз приезжает на «Амурскую осень», значит, неизбежен и третий, - заметил президент фестиваля Сергей Новожилов.

Приз от оргкомитета за преданность фестивалю получил частый гость мероприятия - вокальный ансамбль «Чистый голос» из Беларуси. Приз за вклад в комедию вручили народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. Как рассказал Сергей Новожилов, именно Валентина Илларионовна в свое время уговорила его съездить в город Свободный, на родину Леонида Гайдая, в честь которого и вручается теперь эта награда.

Приз за вклад в комедию вручили Валентине Талызиной. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Люблю ваш фестиваль, он особенный, других таких нет, - отметила народная артистка, принимая награду. - И Новожилова люблю, он энтузиаст, он трудяга. Столько он тянет и тащит со своей любовью к искусству, театру и артистам!

После этого пришел черед подведения итогов конкурса антрепризный спектаклей. Как признался председатель жюри антрепризы Максим Аверин, задача была сложной, поскольку антреприза в нашей стране это противоречивое явление. Тем не менее, жюри определилось со своим выбором. Лучшим спектаклем «Амурской осени-2018» стал «Билокси блюз», в котором сыграли актеры из сериала «Молодежка». Кроме того, Илья Коробко получил журавля за лучшую мужскую роль, а Денис Никифоров - за лучшую роль второго плана. Оба артиста не смогли получить награду лично, поскольку уже покинули Благовещенск, отправившись дальше на гастроли, но за них это сделали коллеги.

Приз за лучшую режиссуру в конкурсе антрепризных спектаклей - Олег Табаков, "Билокси блюз". Получать журавля вышел один из актеров - Влад Канопка. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Спектакль по пьесе Нила Саймона взял также приз за лучшую режиссуру. Интересно, что поставил его еще 30 лет назад Олег Табаков в легендарной «Табакерке». За это время в нем сыграло уже несколько поколений артистов.

- Спектакль восстанавливал Денис Никифоров. Это новая редакция, хотя, естественно, все сохранено, как делал Олег Павлович Табаков, - пояснил Сергей Новожилов.

Лучшим спектаклем "Амурской осени-2018" стал "Билокси блюз". Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

После спектаклей призы вручали победителям в конкурсе короткометражных фильмов. Один из них, за лучшую мужскую роль, получил Юрий Стоянов. Режиссер фильма Илья Ермолов, принимая журавля из рук членов жюри, сказал:

- У меня всегда спрашивают: «Как с ним работается?», а я отвечаю: «Мне - прекрасно!» Я ему передам, спасибо вам большое.

Режиссер Илья Ермолов пообещал передать Юрию Стоянову его награду за лучшую мужскую роль в короткометражке. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

По итогам конкурса полнометражных фильмов две картины были отмечены сразу двумя наградами. Так, фильм «Двое» получил приз прессы, а сыгравшая в нем Татьяна Полосина - за лучшую женскую роль.

- Спасибо за такое решение. Я Таню искал три года, - признался режиссер Тимофей Жалнин. - Я три года не мог найти исполнительницу главной роли, и увидел ее буквально в последний момент. Мне продюсер сказал что все, у меня дедлайн, и она пришла за неделю до этого дедлайна. И я сказал: «Все, я ее нашел».

За фильм "Двое" Тимофей Жалнин получил приз прессы, а сыгравшая в нем Татьяна Полосина получила журавля за лучшую женскую роль. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Второй фильм, дважды отмеченный вниманием жюри, это «Кастинг» - лучшая мужская роль (Роман Фомин) и гран-при. К слову, режиссер фильма-победителя Игорь Стам также сыграл в одном из конкурсных спектаклей - «Гамлете».

На сцене ОКЦ выступили амурские коллективы и столичные артисты. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Конечно, церемония закрытия фестиваля состояла не только из награждения победителей и ответных благодарственных речей. На сцене ОКЦ выступили Эд Шульжевский, Нонна Гришаева и «Замотаев бэнд», Наталья Гвоздикова и Максим Колосов, Степан Нестеров и другие участники фестиваля. Амурчанам также было чем удивить столичных гостей. Самым эффектным номером церемонии закрытия стало выступление Ассоциации ушу Амурской области.

Амурские ушуисты буквально летали по сцене и покорили столичных артистов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КОНКРЕТНО

Спектакли:

Лучшая роль второго плана - Денис Никифоров, «Билокси Блюз»

Лучшая женская роль - Ирина Медведева, «Незнакомка»

Лучшая мужская роль - Илья Коробко, «Билокси Блюз»

Лучшая режиссура - Олег Табаков, «Билокси Блюз»

Спецприз «За сохранение человеческих ценностей» - «Незнакомка»

Гран-при - «Билокси Блюз»

Приз президента фестиваля - «На высоких каблуках»

Приз лично от президента фестиваля Сергея Новожилова увозит спектакль "На высоких каблуках". Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Короткометражные фильмы:

Специальный диплом жюри - «Год собаки», режиссер Василий Ильинский

Лучшая мужская роль - Юрий Стоянов, «Худрук»

Лучшая женская роль - Яна Васильева, «Самолеты так низко не летают»

Лучшая режиссура - Доржи Галсанов, «Выдох»

Лучшая короткометражка - «Огонь», режиссер Мария Шульгина

Приз зрительского жюри - «Дерево», режиссер Хава Мухиева

Журавля за лучшую операторскую работу Андрей Дейнеко получил из рук легендарной Ларисы Лужиной. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Полнометражные фильмы:

Приз от совета партнеров фестиваля - «Пилигрим», режиссер Александр Баршак

Приз прессы - «Двое», режиссер Тимофей Жалнин

Приз зрительских симпатий - «Чужая жизнь», режиссер Виктор Татарский

Лучшая женская роль - Татьяна Полосина, «Двое»

Лучшая мужская роль - Роман Фомин, «Кастинг»

Лучшая операторская работа - Андрей Дейнеко, «Варавва»

Лучший сценарий - Андрей Шемякин и Анна Яновская, «Интересная жизнь»

Лучшая режиссура - Александр Котт, «Спитак»

Гран-при имени В.М. Приемыхова - «Кастинг», режиссер Игорь Стам