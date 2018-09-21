«Амурская осень - 2018»: Режиссер «Движения вверх» рассказал о своей новой картине

СЕГОДНЯ 03:51 2018-09-21T03:55:52+03:00

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Фестиваль «Амурская осень» близится к завершению - уже практически прошла вся программа антреприз и фильмов, а в шатре у гостиницы «Юбилейной» состоялись почти все встречи с героями дня. Накануне в белой палатке побывал режиссер Антон Мегердичев, известный зрителям по фильмам «Бой с тенью 2», «Метро», «Елки 3» и исторической драме «Движение вверх». Мегердичев рассказал о работе над хитами отечественного проката и будущем фильме.

С голубого экрана - на широкий

Встречу со зрителями и коллегами режиссер начал с рассказа о самом начале творческого пути. В кино Антон пришел с телевидения, на котором работал с 1992 года. Мегердичев был в команде Леонида Парфенова, а в 2000 году даже удостоился премии «ТЭФИ» за проект «Живой Пушкин».

- Я в режиссуру попал случайно. И на телевидение попал случайно. И никогда такого не было, чтобы я грезил кино. И даже сейчас такого нет. Потом возникла такая ситуация на телевидении, когда я совсем не мог себе найти там место. Цепь обстоятельств сложилась такая, что мне предложили снять фильм «Бой с тенью 2», потому что другие отказались. Так я и попал в кино, - рассказал Мегердичев.

Режиссер работает в жанре так называемого продюсерского кино, которое рассчитано, в первую очередь, на широкий прокат. По его словам, работа эта не из легких:

- Продюсерское кино в той или иной степени уничтожает режиссера. Очень сложно в таком кино добиться хоть чего-то, что ты изначально замыслил. И я заметил: что чем лучше у тебя получается продукт, тем сильнее у людей желание что-нибудь изменить.

От сиквелов к блокбастерам

Фильм Мегердичева «Движение вверх» собрал более трех миллиардов рублей и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю современного российского кино. А если учитывать зарубежные ленты, то он уступил только «Аватару» Джеймса Кэмерона. Лента, рассказывающая о сражении американских и советских баскетболистов на XX Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, прошла трудный путь.

- В 2013 году я познакомился с продюсером Леонидом Верещагиным, который только что снял «Легенду № 17». И он просто побеседовал со мной на эту тему и сказал: «Вот ты знаешь, была такая игра. Давай про баскетбол снимем». Я отнесся к этому с непониманием - вот про хоккей сняли, теперь про баскетбол? А потом он привез мне домой отпечатанный сценарий, - вспоминает режиссер. - Я начал читать и вдруг понял, что я в интернете, уже восемь часов вечера, а я сижу и читаю про этих баскетболистов.

Сценарий переписывали все время. Сначала это было связано с желанием достичь совершенства. А потом на съемочной площадке появились вдовы, которым что-то не нравилось.

- Поэтому из фильма пришлось убрать пронзительные монологи, сыгранные Викторией Толстогановой, потрясающие сцены с Владимиром Машковым - потому что они могли, с их точки зрения, бросить тень на репутацию ушедших героев, - рассказывает Мегердичев.

К слову, старт картины в прокате был слабым. По словам режиссера, это могло произойти из-за неправильного продвижения. В рекламе упирали на ностальгию по советским временам, а к тому времени тема СССР уже успела приесться зрителю.

В Пермь за язычеством

Сейчас Антон работает над новым проектом - экранизацией исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы».

- Говорить, что это фэнтези - неправильно. Я бы назвал ее «историческая фантазия». Это что-то для меня новое. Это не чистая сказка, а сказка, опирающаяся на исторические факты. 1450 год, происходит все в Пермском крае, где язычество тогда еще имело большое влияние. И вот на этом конфликте все строится.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Что еще можно успеть посмотреть в рамках фестиваля

Фильмы (кинокомплекс «Благовещенск»):

21 сентября в 18:00 - «Я вернусь».

21 сентября в 20:00 - «Странники терпенья».

22 сентября в 18:00 - «Пилигрим».

22 сентября в 20:00 - «Спитак».

Шатер фестиваля:

21 сентября, 17:00-19:00 - мастер-класс Насти Макарцевой (инста-режиссер), 19:00-22:00 - интеллектуально-развлекательная игра «КвизПлиз!», 22:.00-23:00 - персона дня: актеры сериала «Молодежка» Евгений Кулик и Макар Запорожский.

22 сентября, 22:00–23:00 - персона дня: режиссер Александр Котт.

Ледовая арена ТРЦ «Острова»:

22 сентября в 19:00 - хоккейный матч с участием гостей фестиваля.

Закрытие фестиваля

23 сентября в 16:00 в ОКЦ состоится торжественное закрытие XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень», где будут вручены все призы.