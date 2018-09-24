Как спасают животных в Приамурье

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-24T08:51:28+03:00

Часто амурчане вызывают спасателей, чтобы снять с дерева кошку. Вот только самим животным такая помощь не всегда нужна. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Главная задача спасателей - помогать людям, но каждый спасатель Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности хоть раз да выезжал на вызов к братьям нашим меньшим. Что только с ними не происходило! Только в августе спасатели успели вытащить несколько собак из открытых колодцев, снимали кошек с деревьев, увезли множество выползших на набережную змей… И это лишь несколько примеров.

«То мы за быком, то он за нами»

Один из самых ярких и одновременно самых опасных случаев в практике амурских спасателей произошел при вызове на мясокомбинат. Бык, которого вели на убой, смог вырваться, начал бегать по улице. Причем убегать не спешил - показывал свою силу людям.

- А что мы сделаем? У нас средств нет, чтобы такое животное остановить: ни транквилизаторов, ни сетей. Один наш бесстрашный товарищ попытался быка усмирить, но ничего у него не вышло - животное было настроено решительно. Наверное, со стороны это смешно выглядело: то бык от нас бегал, то мы от него. В результате с быком справились сами сотрудники скотобойни, - вспоминает спасатель Амурского центра ГЗ и ПБ Павел Рыжко.

Впрочем, такой экстрим - скорее исключение из правил. Куда чаще спасателям областного поисково-спасательного отряда приходится снимать кошек с деревьев и вытаскивать собак, провалившихся в открытые люки. В августе специалисты не раз выезжали на благовещенскую набережную за змеями - в теплые деньки те повадились выползать на солнце и пугать людей одним своим видом. Да чего уж там, доходило и до помощи воробьям!

Летом спасателям частенько приходится ловить змей в городе. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

- Подобные вызовы случаются один-два раза в три смены. И самое сложное в них - объяснить людям, что забравшаяся на дерево кошка не находится в опасности. Она может чувствовать себя вполне комфортно, даже оказавшись на уровне пятого этажа, - считает Павел. - Был, например, вызов: «Кот пятый день не слезает с дерева, орет - надо спасать». Дерево, причем, низенькое было, но ладно. Мы залезли, кота достали - все, Барсик, беги. И что бы вы думали? Стоило его отпустить, он залезает на соседнее дерево и давай уже оттуда вопить!

Другая трудность в работе связана с тем, что не всегда животное можно спасти без ущерба имуществу. Если собака застряла между двух гаражей, то эти гаражи иногда нужно двигать, а то и проделывать в одном из них дыру. Инструменты на такой случай у спасателей есть, вот только далеко не каждый владелец гаража на это согласится. А без его согласия спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ ничего сделать не могут.

Ловись, собака, большая и маленькая

Основное приспособление для спасения животных - так называемая «удочка». По сути своей это металлическая трубка, через всю длину которой протянут трос. На одном конце палки находится петля, на другом - «хвостик», дергая и отпуская который можно затягивать и ослаблять петлю.

- С помощью такой «удочки» мы спасаем собак, которые падают в люки и ямы, если длина позволяет - снимаем кошек с деревьев. Вот только животные при этом еще и сопротивляются! Например, умные собаки, когда их вылавливаешь из ямы, начинают прятать голову, забиваться в угол. Процедура-то для животных не очень приятная, когда их за голову поднимают, - рассказывает спасатель.

Кроме того, напуганные звери могут вести себя агрессивно. Даже плотная боевая одежда и перчатки, в которых работают специалисты, спасают их не всегда. Например, выдре запросто удалось прокусить такую перчатку на одном из коллег Павла. Спасателя пришлось отвезти в больницу, поставить укол от бешенства.

Ради этой кошки спасателям пришлось расковырять плитку в ванной комнате. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

- Еще был случай, звонит мужчина: «У меня в машине сидит чужая собака». Когда он открыл дверь автомобиля, пес подошел и залез на заднее сиденье. Причем это был доберман, собака опасная! Стоило ей в машину залезть - и все, в принципе, теперь это ее машина, - уточняет Павел Рыжко.

Хотя в тот раз спасателям повезло - доберман почти покорно дал себя увести, лишь немного порыкивал. Потом выяснилось, что у пса была сломана лапа и к людям он вышел за помощью. Однако в подобных ситуациях всегда нужно быть готовым к тому, что собака или любое другое животное попытается напасть. Поэтому-то и стоит не спасать их самостоятельно, а довериться специалистам.

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Опасность нужно предупреждать

Специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ напоминают: своевременно сообщив об открытом люке или заделав его, вы можете заранее спасти не только людей, но и сразу нескольких собак или кошек. А вот если несчастье уже случилось, предпринимать что-либо самостоятельно не рекомендуется.

А эту бедняжку вызволяли из монтажной пены. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

- Неизвестно, какая опасность может таиться в люке, в который упало животное. Там может быть газ, и когда вы спуститесь, то просто ляжете рядом с собакой, - предупреждает Павел Рыжко.

Адекватно оценивайте свои силы и знания и по возможности старайтесь прибегнуть к помощи профессионалов. У них имеются необходимые навыки и средства, включая лестницы и альпинистское снаряжение. Если вы увидели животное в беде или сами нуждаетесь в помощи спасателей, звоните по номеру 8 (4162) 20-05-33.