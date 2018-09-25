На зейском мосту в Благовещенске птицы вьют гнезда, а прохожие пишут стихи

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-25T08:01:50+03:00

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Мост через реку Зею, пожалуй, является главным в Благовещенске. Это, можно сказать, «ворота» в город через реку. В этом году мосту исполняется 37 лет, и за этот период он ни разу капитально не ремонтировался. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по действующему путепроводу, чтобы проверить надежность конструкции, потому что проехать на автомобиле - это одно, а увидеть вблизи - совсем другое.

Мост «гуляет» под ногами

Начинаем прогулку со стороны города. Часть моста проходит над железнодорожными путями и промышленной зоной. Асфальт в этом месте ровный, перила хоть и с налетом ржавчины, но крепкие. У самого берега табличка «р. Зея», здесь же начинается леерное ограждение. Асфальт у обочины уложен волнами на протяжении 30 метров, но в целом на всем протяжении подвесной конструкции асфальтовое покрытие ровное, без ям и выбоин. С периодичностью в 50 метров расположены специальные люки, чтобы во время дождя вода стекала с моста.

Интересно, что в некоторых местах на пересечении балок можно рассмотреть птичьи гнезда. Сначала я подумала, что это пучки какой-то проволоки. Но потом пригляделась: видимо, вороны вьют себе «дома» там, где удобно и не достанет человек. Кстати, люди, которые проходили по мосту до меня, не постеснялись оставить свои «автографы» - кое-где на балках маркером или баллончиком оставлены обозначения типа «здесь был Вася», а кто-то даже не поленился написать целые четверостишья. Правда, поэзией это назвать сложно, больше душевными порывами с использованием ненормативной лексики.

Идти по мосту было страшновато... Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Идти по мосту страшновато, потому что каждый раз, когда машина проезжает мимо тебя, мост начинает «гулять» под ногами. Особенно это чувствуется над водой на отрезках, где нет пролетов. Конечно, в некоторых местах видны следы ржавчины, на перекладинах сбитая краска, кое-где выгибаются перила. Но в принципе мост представляет собой основательную конструкцию. Я, конечно, не эксперт, но со стороны можно сказать, что мосту требуется хотя бы косметический ремонт.

Не представляет угрозы!

Хоть капитального ремонта почти за 40 лет мост так и не дождался, но городские службы поддерживают его эстетический вид.

- В 2015 году ремонтировали покрытие виадука по улице Магистральной от зейского моста до улицы Театральной, - сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенска. - В 2016 году на самом мосту ремонтировали асфальтобетонное покрытие, а в 2017-м проводили работы по ремонту деформационного шва.

В мае 2018 года городское управление капитального строительства заключило контракт с магнитогорской архитектурно-строительной компанией на предпроектное обследование зейского моста. Специалисты определяли вид и объем работ на данном объекте. Исследование обошлось в 1 миллион 60 тысяч рублей. Специалисты исследовали русло реки в створе моста, состояние подводной части опор, износ наземной части.

- В настоящий момент эксплуатация моста в его существующем техническом состоянии не представляет угрозы, - заверили эксперты. - Есть места, требующие ремонта, - окраски, усиления некоторых конструкций, антикоррозийных мероприятий.

В любом случае, когда достроят мост через реку Амур, на действующий путепровод через Зею ляжет дополнительная нагрузка, поэтому нужно решать вопрос о строительстве нового.

- Правительством области уже разработан проект на строительство нового моста через реку Зею и получено положительное заключение госэкспертизы, срок реализации проекта - 42 месяца, - сообщили радостную новость в министерстве транспорта и строительства Амурской области, но сразу же уточнили: - Из-за высокой стоимости строительство моста не представляется возможным за счет областного бюджета. В настоящее время правительством региона ведется активная работа с Росавтодором, с министерством транспорта России по софинансированию строительства нового моста.

Городские службы поддерживают эстетический вид моста. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Известно, что минтрансстроем области поданы заявки на предоставление субсидии, направлены письма в правительство РФ о софинансировании мостового перехода. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.

ОФИЦИАЛЬНО

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

- Мост через реку Зею необходим сразу по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что мост, который сейчас есть, перегружен. При строительстве таких нагрузок на него не предполагалось. Техническое состояние удовлетворительное, его регулярно обследуют, угрозы жизни он не представляет, но при этом мы понимаем, что мост стареет, рано или поздно его надо будет поставить на ремонт. Но нет альтернативной дороги. Ближайший объезд - через Свободный. Более того, та транспортная инфраструктура, которая была до этого моста, - паромная переправа - на сегодняшний день разрушена. Это вторая причина - необходимость ремонта со временем. Третья причина - это новый мост, который строится в Китай и даст дополнительный трафик на старый мост. Что можно предварительно сказать - стоимость строительства около 20 миллиардов рублей. Проектная документация изготовлена и на нее имеется государственная экспертиза. Мы, в принципе, готовы к строительству, если федерация выделит на это средства. У нас есть понимание и желание строить, у нас поручение от высшего руководства страны - премьер-министра. Прорабатываем с профильным министерством.

СПРАВКА «КП»

Действующий мост через реку Зею строился с 1976 по 1981 годы мостоотрядом № 64 Министерства транспортного строительства СССР. Машины пошли по нему в 1981 году. Он связал населенные пункты на северо-западе области с Благовещенском. За все время эксплуатации мостовой переход ни разу капитально не ремонтировался.