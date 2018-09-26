Лошади для здоровья: журналист «КП-Благовещенск» на себе испытала эффект лечебной верховой езды

СЕГОДНЯ 03:34 2018-09-26T03:46:01+03:00

В процессе езды верхом нужно было делать упражнения... и стараться не свалиться с лошади! Фото: Личный архив

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Со стороны иппотерапия, или адаптивная верховая езда, кажется сплошным удовольствием. Ты сидишь, а иногда и лежишь на лошади, она тебя везет. Иногда инструктор просит сделать несколько несложных упражнений. Ну, в самом деле, что такого сложного в том, чтобы немного помахать руками или наклониться, опираясь на предплечья? Но это я так раньше думала, пока не попробовала сама. Но обо всем по порядку.

Не все лошади одинаково полезны

«День иппотерапевта» прошел в конном клубе «Контур» 22 сентября. Как мы писали ранее, здесь воплощается в жизнь проект «Лошади для здоровья», софинансируемый министерством социальной защиты населения области (читайте подробнее здесь). В него вошли иппотерапия для детей с особенностями развития, занятия по методике Семейной мягкой школы (развивающие игры для детей и родителей), арт-терапия, консультации детского психолога. А своеобразной вишенкой на торте стал как раз «День иппотерапевта» - мероприятие, на котором все желающие могли не только узнать побольше о лечебной верховой езде, но и испытать ее действие на себе.

Для иппотерапии подходит не каждая лошадь.Фото: Юлия ГОМАН

Погода в тот день, прямо скажем, не вызывала желания выходить из дома, поэтому до конюшни добрались только самые стойкие. Нашим проводником в загадочный мир иппотерапии стала Ольга Дудукалова, руководитель конного клуба. И сначала она прочитала нам небольшую лекцию о том, что это такое и как именно лошадь может лечить человека.

- У лошади есть три основных аллюра - шаг, рысь и галоп. Именно шаг лошади очень похож на движения человека - правильные, здоровые движения. Но не все лошади одинаково полезны - важно, чтобы у лошади были мягкие, эластичные шаги, а не резкие и отрывистые, которые делают больно нашей пояснице, - пояснила Ольга. - И еще важен ритм. Если какая-то лошадь прихрамывает или у нее еще какие-то проблемы со здоровьем, из-за чего она не попадает в темп, то она тоже не подходит для иппотерапии. Мы сейчас будем заниматься на нескольких лошадях и протестируем их.

Помимо ритма хода лошади мы должны были еще почувствовать, как по позвоночнику проходит импульс. В идеале он должен доходить до макушки. Но, прежде чем оказаться верхом, нам пришлось оседлать… скамейку.

- Вы можете у себя нащупать такие косточки - седалищные бугры. Их можно почувствовать, если сесть на ровную скамейку. И вот сейчас, сев на лошадь, вам надо будет почувствовать эти косточки, - объяснила Ольга. - Есть еще крестец и копчик. И многие люди садятся, опираясь на них - как на диване. Но это неправильная посадка на лошади.

Подготовка лошади к занятиям.Фото: Личный архив

Правильная подготовка

Прослушав небольшую лекцию, мы отправились в конюшню выбирать лошадей. «Учебным пособием» стали Белла и Император. Но, прежде чем оседлать этих красавцев, нам пришлось их подготовить для занятия. Лошадей готовят коноводы. Причем не просто выводят их из стойла, надевают вальтрап (это такое покрывало под седло, не путать с попоной), подпругу и уздечку. Первым делом лошадь надо почистить.

Вооружившись двумя щетками - жесткой и мягкой - начинаю чистить Беллу. Лошадь трясет гривой и вдруг начинает бить копытом. Напрягаюсь. Не очень-то хочется получить копытом в лоб.

- Это она мух отгоняет, - успокаивает меня Ольга.

Кстати, чистят лошадь не только из эстетических соображений, но и для ее безопасности. Если пропустить где-то грязь, она может попасть под подпругу и повредить кожу животного.

Последнее, что нужно было сделать, прежде чем оказаться верхом на Белле, - надеть на нее уздечку. Открывать рот самостоятельно строптивая дама не хотела. А засовывать палец ей в рот, чтобы надавить на десну по совету инструктора, было боязно. Даже несмотря на то, что там есть такое место, где нет зубов. В конце концов, немного поуговаривав нашу кобылу, мы с напарницей надели-таки на нее уздечку. Можно было приступать к занятиям.

Чистят лошадь не только из эстетических соображений - если пропустить где-то грязь, она может попасть под подпругу и повредить кожу животного.Фото: Юлия ГОМАН

«А теперь расслабься»

Оказавшись верхом на Белле, я ухватилась за ручки на подпруге в полной уверенности, что они предназначены как раз для всадника. Как выяснилось, нет.

- А за что держаться-то? - снова начала паниковать я, глядя вниз с высоты лошади.

- Просто положи руки на холку. А теперь расслабься… насколько это возможно, - посоветовала Ольга.

Легко сказать, сложнее сделать. Но я попыталась расслабиться и почувствовать ритм лошади, плавность шага и посылаемый по позвоночнику импульс. Как оказалось, походка одной лошади действительно может сильно отличаться от другой. Белла, например, шла, словно покачивая бедрами, а сидя чуть позже на Императоре, я почувствовала, что меня покачивает вперед-назад. Импульс я тоже почувствовала: сперва это было легкое покалывание в районе поясницы, а потом, уже на другой лошади, - между лопаток.

И это тоже такое упражнение!Фото: Личный архив

А еще, сидя на спине лошади (занятия проводятся без седла), я почувствовала собственные мышцы, о существовании которых никогда даже и не задумывалась. Лечебная верховая езда - это не просто катание по кругу или по прямой. В процессе пришлось выполнять различные упражнения. Например, поднимать руки вперед, вверх и в стороны (и при этом стараться не думать о том, что под тобой движется живое существо, а ты совсем ни за что не держишься) или выполнять наклоны и повороты. Самым сложным лично для меня оказалось ехать наклонившись и опираясь на предплечья. А вот лежать на лошади оказалось приятно, я даже почувствовала, как тепло разливается где-то в районе шеи.

КОНКРЕТНО

Как это работает?

Иппотерапия основана на биомеханике лошади, ее движения передают всаднику те же импульсы, те же реакции на организм, что и у здорового человека. Лечебная верховая езда помогает при таких заболеваниях, как расстройство аутического спектра, синдром Дауна, ДЦП и некоторых других. Бывает, что врачи прописывают иппотерапию для общего укрепления здоровья и социализации ребенка.

Также езда верхом положительно влияет на состояние позвоночника, улучшает кровообращение и так далее.