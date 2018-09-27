Все, что придумал Кожемяко, достраивают в Приамурье до сих пор

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-27T10:42:58+03:00

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Олег Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. На Сахалине он провел чуть более трех лет, из Приамурья уехал в марте 2015-го. Так что амурчане его еще хорошо помнят.

В Благовещенске Олег Николаевич оказался в 2008 году сразу после снятия с должности скандального губернатора Николая Колесова, которому выразил свое недоверие Президент. И сразу взял быка за рога. С неплохо поставленной речью, с кучей идей, жесткий в управлении, но без перегибов, населению региона он, в целом нравился. Уезжал на Сахалин – было даже жаль…

Так чем же отметился Олег Кожемяко в Амурской области?

Большинство масштабнейших проектов в Приамурье придумал Олег Николаевич.

Выходит, большая часть масштабнейших проектов, которые ныне в Амурской области близки или стремятся к завершению, задумана была еще при Кожемяко. Губернаторам вслед за ним остается лишь довершить начатое.

Во время наводнения Кожемяко облазил всю область в резиновых сапогах.

А еще Олег Николаевич запомнился амурчанам как «Железный человек». Такой поддержки наш спорт не видел до тех пор ни от одного главы региона. Сам спортивный и подтянутый, Кожемяко охотно участвовал даже в столь экстремальных испытаниях, как зимние соревнования «моржей».