Амурчан ждут погружение в виртуальную реальность, робототехника и стендап-шоу от молодых ученых

СЕГОДНЯ 03:27 2018-09-27T03:31:49+03:00

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В ближайшие дни, с 28 по 30 сентября, столица Приамурья присоединится к российским площадкам Фестиваля актуального научного кино и Дней научного кино ФАНК. Цель проектов - чтобы как можно большее число людей смогли посмотреть всемирно известные фильмы о науке и технологиях. Может быть, кто-то даже вдохновится на собственные исследования! В программе не только показ фильмов, но также лекции и мастер-классы.

Итак, что же ждет амурчан.

«АльфаГо», фильм. Компания Deep Mind создала программу AlphaGo - машина научилась играть в го лучше человека. Программа уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. Теперь у разработчиков программы стоит задача сразиться с лидером мирового рейтинга.

28 сентября в 19.00

VR-кинопоказы. С помощью виртуальной реальности зрители смогут оказаться внутри клетки человека или растения, побывать в заповедниках и в открытом космосе и даже увидеть, как более ста лет назад на Землю упал метеорит.

29 и 30 сентября в 11.00

Детский день. Интерактивные мероприятия для юных исследователей - 3D-ручки, кинетический песок, краски Эбру, робототехника, химические опыты и т. д.

29 сентября в 11.00

Пластик 2.0. Перспективы жизни после переработки. Лекция Николая Радионова - бакалавра химии, лектора Школы нескучного доклада, финалиста Science Slam Tomsk 2017 и Science Slam Nano 20.

29 сентября в 17.30

«Музыка ненужных вещей», фильм. Картина рассказывает о молодых музыкантах из Парагвая, которые играют на инструментах, сделанных из найденных на свалке отходов. Их девиз: «Мы превращаем мусор в музыку».

29 сентября в 19.00

«Земля: один прекрасный день», фильм. Солнце восходит над Землей, множество живых существ начинают свой день. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце «прекрасной дамы»… В фильме показана жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне.

30 сентября в 11.00

Открытая лаборатория и научное шоу. Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. После нее - физико-химическое шоу с огнем, электричеством, спецэффектами. Зрителей ждет развенчание мифов и заблуждений.

30 сентября в 14.00

Science Slam. Соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу.

30 сентября в 19.00

АОДНТ

ул. Ленина, 167

Вход свободный