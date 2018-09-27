Эксперимент «КП-Благовещенск»: Давай, молоко, превращайся в хлопья!

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-27T09:37:46+03:00

Как мы проверяли качество амурского и привозного молока с помощью водки, уксуса и йода с зеленкой

Изменить размер текста: A A

Недавно в очередной раз прозвучали тревожные новости о молочной продукции из Приамурья. Напомним, несколько месяцев назад амурское сливочное масло пришлось не по вкусу экспертам Роскачества, а около месяца назад управление Россельхознадзора в Приморском крае поставило «неуд» нашему молоку «Фермерское подворье».

- Пить это молоко, конечно, можно: в «Фермерском подворье» нет ни ядов, ни мышьяка, но там оказалось сухое молоко и неправильный жирно-кислотный состав, - заявила в эфире радио «КП-Приморье» заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

Неприятные высказывания об амурской продукции из соседних регионов мы слышим уже не в первый раз. Местные производители относятся к этому, можно сказать, философски - качество своей продукции они подтверждают любовью покупателей и тем фактом, что даже после подобных новостей объемы продаж у них не снижаются. Тем не менее, для нас, покупателей, это лишний повод задуматься: что же мы такое едим и пьем. Одно дело - сухое молоко в продукт добавить, другое - что-то посерьезней. Поэтому, чтобы проверить качество того же молока, мы (то есть директор по пиару издательского дома Татьяна Смирнова, редактор радио Людмила Судейкина и я) провели небольшой эксперимент.

По советам из Сети

Конечно, чтобы проверить жирность и полный состав, в том числе содержание сухого молока, исследовать продукт надо в лаборатории. Однако, спасибо «Гуглу» с «Яндексом», мы узнали несколько способов проверки в домашних условиях. Например, с помощью подручных средств можно узнать, не добавил ли производитель в молоко крахмал, мел или соду. Последние два «ингредиента» недобросовестные дельцы могут подмешать, чтобы продукт слишком быстро не скис.

Образцы для эксперимента.Фото: Юлия ГОМАН

Для нашего эксперимента мы взяли пять разных марок молока - как местного, так и привозного, разрекламированного по телевизору: «Домик в деревне», «Амурское раздолье», «Фермерское подворье», «Простоквашино» и «Серышевское». А для проверки нам понадобились: водка с зеленкой, йод, уксус и теплая вода. Итак, что же мы выяснили.

1. Способ с водкой

Для этого метода понадобится спирт или очень хорошая водка, подкрашенная зеленкой - для наглядности. В стакан наливается несколько миллилитров молока, потом добавляется спирт объемом вдвое больше. Вот что пишут в интернете: «Молочный белок казеин имеет свойство сворачиваться под воздействием спирта. Если продукт качественный, то жидкость почти мгновенно (в течение 3-7 секунд) превратится в хлопья. Чем больше воды добавлено в продукт, тем дольше этот белок будет сворачиваться - потребуется больше времени для появления хлопьев».

Подкрашиваем зеленкой, добавляем в молоко, ждем… и ничего не происходит. В смысле, молоко в хлопья не превращается. Ни за 3 секунды, ни за 7 и даже больше. Неужели все разбавлено водой?

- Ой, пошла какая-то реакция! - говорит вдруг Татьяна.

- Да это спирт просто испаряется, - со знанием дела отвечает Людмила.

Хотя, может быть, нам просто попалась некачественная водка? В общем, единственное, что мы выяснили наверняка, - если смешать молоко с зеленкой, то получится очень приятный цвет.

Единственное, что мы выяснили наверняка, - если смешать молоко с зеленкой, то получится очень приятный цвет.Фото: Юлия ГОМАН

2. Способ с теплой водой

Разбавленное водой молоко можно вычислить, как ни странно, с помощью воды. В стакан с теплой водой надо влить тонкой струйкой молоко. Если верить советам из интернета, то неразбавленный продукт не сразу станет перемешиваться с жидкостью, а поднимется наверх. А вот разбавленное молоко разойдется в теплой воде легко.

Наливаем, отсчитываем секунды. «Домик в деревне» и «Простоквашино» смешались с водой за 5-6 секунд, а три образца от амурских производителей - лишь за 12-14.

3. Способ с йодом

А вот так можно проверить, не содержится ли в молоке крахмал. Надо капнуть в него немного йода, и если он там есть, то жидкость посинеет. Разливаем молоко по стаканчикам, проверяем. Крахмала нигде нет, ура!

Метод с йодом показал, что крахмала в молоке нет.Фото: Юлия ГОМАН

4. Способ с уксусом

Чтобы проверить, не добавили ли в молоко мел, гипс или соду, можно использовать уксус или лимонный сок. Если при добавлении их в молоко оно зашипит и пойдут пузыри, значит, что-то из этих добавок там есть. В половину стакана молока мы вылили половину чайной ложки уксуса и замерли в ожидании, прислушиваясь. Ни один из образцов не шипел, что не может не радовать.

В общем, наш импровизированный эксперимент показал: в протестированном нами молоке посторонних ингредиентов нет. А вот водой его, судя по результатам, хоть немного, да разбавляют…

Кстати, результаты нашего эксперимента мы обсудили в прямом эфире радио «КП-Благовещенск» (100.6 FM). Полную запись можно послушать здесь.

КОМПЕТЕНТНО

С точки зрения науки

Для нас, гуманитариев, некоторые способы проверки могут показаться какой-то алхимией. Но с точки зрения науки все это объясняется очень просто.

Маргарита Пецык, ведущий агрохимик Амурского филиала ГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора»:

- Существует даже ГОСТ, в котором есть способы определения примесей в молоке. Метод выявления крахмала с помощью йода действует так: крахмал, связываясь с йодом, образует синие соединения. Что касается определения содержания гипса, мела или соды, то при добавлении уксусной кислоты выделяется углекислый газ. Соединения мела - это карбонаты, а карбонаты под действием кислот разлагаются до воды и углекислого газа. Вот как раз этот газ, выделяясь, и шипит.