Благовещенка хранит в домашнем архиве письмо Антона Чехова ее родственнику

СЕГОДНЯ 04:05 2018-09-28T04:10:12+03:00

Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, подлинное ли это послание и как оно оказалось здесь

Изменить размер текста: A A

В семейном архиве амурчанки Нины Вересовой хранится около 50 фотографий, сделанных еще в начале XX века. Это портретные снимки красивых девушек в бальных платьях или молодых людей в смокингах. Есть и снимки Антона Чехова: вот он стоит на крыльце с дамой, а здесь - едет в карете по проселочной дороге. Среди этих старинных фотографий, сделанных неизвестным фотографом, затесался поистине уникальный документ - оригинальное письмо великого русского классика одному из своих докторов. Нина Сергеевна поделилась с корреспондентом «Комсомолки», откуда появились такие бумаги в домашнем архиве простой благовещенской семьи.

Антон Павлович и у нас, в Благовещенске, проездом был.

Из рук в руки

У Нины Вересовой была родная старшая сестра Антонина, она жила в Хабаровске. В 1974 году она вышла замуж за радиотехника Вильяма Сергеевича Бернштейна. Они счастливо прожили в браке 15 лет.

- В 1989 году Вильям умер, - рассказывает историю своей семьи Нина Сергеевна. - А в 2004 году Антонина сама полностью ослепла, я забрала ее из Хабаровска в Благовещенск. Тогда мы собрали и привезли с собой все документы и фотографии, что были в ее архиве.

К сожалению, Антонины не стало в 2006 году, но она успела рассказать, что среди всех бумаг есть интересные документы. Например, автограф самого Антона Чехова, вернее, оригинальная открытка, адресованная врачу Александру Борисовичу Бернштейну. Адресат оказался родным братом отца Вильяма - Сергея Борисовича Бернштейна, то есть его дядей.

Александр Борисович Бернштейн был врачом-терапевтом и очень уважаемым человеком в Киеве.

Александр Борисович Бернштейн был врачом-терапевтом и очень уважаемым человеком в Киеве. У Нины Вересовой есть фотография с изображением его бюста, а также характеристика от заведующего киевской Госпитальной терапевтической клиникой Императорского университета Св. Владимира профессора Яновского. Она датирована 10 мая 1916 года, в ней профессор характеризует своего подчиненного как опытного практического и госпитального врача, знакомого с положениями науки и методами дальнейшей научной разработки. Известно, что доктор Бернштейн имел научные работы в медицинских журналах.

- Александр Бернштейн вел переписку с Антоном Чеховым, - с восторгом говорит Нина Вересова. - По всей видимости, Вильям сохранил личные документы и фотографии своего дяди, а позже они попали ко мне.

Прикоснуться к великому

Удивительно держать в руках этот поистине исторический документ. На открытке действительно стоит подпись писателя. К сожалению, разобрать почерк классика очень сложно. Удается понять только обрывочные фразы - приветствие, информация о здоровье и благодарность за помощь. Письмо датируется 24 января 1903 года. На обратной стороне открытки данные адресата: «Киев, доктору Александру Борисовичу Бернштейну. Мариинско-Благовещенская 39 кв. 7». Всего четыре штампа: два в Одессе, один в Киеве, четвертый - не разобрать.

То самое письмо.

Проверка на подлинность

Корреспондент «Комсомолки» в поисках подробностей о письме Антона Чехова к Бернштейну перерыла весь интернет. Находились отдельные упоминания о докторе А. Б. Бернштейне, который работал в киевской клинике, нашлись даже метрики с Лукьяновского кладбища в Киеве о захоронении некоего профессора-дерматолога, терапевта медицинского института Бернштейна. Но действительно ли это тот самый врач, неизвестно.

В итоге пришлось перерыть все даты, которые есть в документах, соотнести их с годами пребывания Чехова в Киеве, Одессе и Ялте. Сравнить фотографии из архива благовещенки Нины Вересовой с имеющимися фото Чехова на просторах Сети. Выяснилось, что на фото он с женой Ольгой Книппер-Чеховой в Башкирии, в Андреевской лечебнице, они жили там сразу после свадьбы, там драматург поправлял здоровье. Скорее всего, это копии с оригинальных фото. А вот в подлинности открытки сомнений нет. На самом деле, ключ к разгадке был на самой поверхности - нужно было проверить, есть ли открытка в опубликованных архивах писем писателя.

Оказывается, это письмо было напечатано в 11 томе Полного собрания сочинений и писем Чехова еще в 1982 году. Текст перепечатан из киевской газеты «Пролетарий» за 1935 год, где оно было опубликовано впервые. А местонахождение оригинального письма было неизвестно. Кто же знал, что он находится в личных архивах в Благовещенске?

Ответ Чехова

В собрании сочинений приведен текст письма с примечаниями. Например, Чехов пишет: «…отвечаю Вам тотчас же, получив Ваше письмо». Действительно, мы нашли письмо Бернштейна Чехову: «Когда я был еще студентом и работал в андреевской санатории (Уфимской губ.), Вы «охотно», «с большим удовольствием» обещали написать мне о состоянии Вашего здоровья спустя несколько месяцев после отъезда Вашего оттуда…

Как-то на днях мне попалась в одесской газете заметка, что «А. П. Чехов совершенно оправился от своей грудной болезни». Если, Антон Павлович, желаете и есть у Вас минутка свободного времени, черкните мне пару слов о том, насколько эта заметка близка к истине. Жму руку. С глубоким уважением полюбивший Вас А. Бернштейн. Мой привет Ольге Леонардовне».

Если верить историческим фактам, получается, Бернштейн и Чехов познакомились в Башкирии, в Андреевской кумысолечебнице. Там писатель лечился от чахотки в июне 1901 года. А в 1903 году Бернштейн решил поинтересоваться здоровьем писателя. Получается, что открытка благовещенки Нины Вересовой - это как раз ответ Чехова на это письмо.

Полный текст на открытке: «Многоуважаемый Александр Борисович, отвечаю Вам тотчас же, получив Ваше письмо. Прошлым летом я жил под Москвой на даче, чувствовал себя хорошо, теперь я в Ялте на зимовке, у меня плеврит и вообще здоровье не такое, каким оно должно быть. Впрочем, становится все лучше. Эту зиму кровохарканья не было.

А Вы уже врачом? Желаю Вам полного успеха и полного удовлетворения. То и другое вполне возможно для врача, верующего глубоко в свое дело. Жму руку и шлю большое спасибо. А. Чехов».

Другие упоминания

Также удалось выяснить, что 24 января 1903 года Чехов писал из Ялты еще несколько писем, в том числе и своей жене Ольге Книппер-Чеховой. В нем он тоже упоминает Бернштейна: «…Получил письмо от Александра Борисовича, того самого студента, серьезного шмуля, который был в Андреевской санатории чем-то вроде вице-директора. Спрашивает, как здоровье, и кстати извещает, что уже врач. Тебе кланяется».

Интересно, что в письмах Чехова есть и упоминание о брате врача - Сергее Бернштейне - родном отце Вильяма. Выяснилось, что писатель хлопотал о его поступлении в Киевский университет, он писал профессору университета Алексею Алексеевичу Коротневу, а также почетному члену Академии наук Владимиру Владимировичу Вельяминову-Зернову: «Ходатайство о приеме в Киевский университет С. Б. Бернштейна, еврея по национальности».

Сам Сергей Бернштейн, как оказалось, в 1960 году выпустил воспоминания «Я ему обязан многим», где упоминает переписку своего брата Александра Бернштейна с Чеховым как раз насчет его поступления: «Опять генералы не помогли брату Вашему попасть в университет. Бывает, что профессора не помогают больному, а, глядишь, простой деревенский фельдшер что-то посоветовал, прописал, и больной выздоровел. Чем черт не шутит, а вдруг Вельяминову станет стыдно». Текста этой книги воспоминаний в Сети нет. Но та информация, что удалось получить, поистине уникальна.

Теперь мы знаем, что в Благовещенске есть еще одна частица русской истории - документ, к которому прикасалась рука известнейшего на весь мир и на все времена писателя и драматурга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске Чехов отдохнул душой

Известно, что Чехов очень любил путешествовать. На одной из лекций по истории Благовещенска, которые организует писатель и журналист Валентина Кобзарь, она рассказала про приезд Чехова в наш город. Он шел на теплоходе по Амуру и был восхищен нашей рекой, высаживался на сутки в Благовещенске.

- Еще в 1888 году Чехова спросили, о чем он мечтает, - рассказывает Валентина Кобзарь. - Он ответил: «Удрать подальше из Москвы и ничего не делать». Восемь тысяч километров из Москвы до Благовещенска - это очень далеко, по чеховским меркам он здесь ничего не делал. Поэтому можно сказать, что мечта великого писателя и драматурга сбылась именно здесь, в Благовещенске.