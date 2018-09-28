2018-09-28T04:32:29+03:00
Общество

Горячую воду в Благовещенске дадут сегодня

Гидравлические испытания порывов не выявили
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
К 12.00 горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску.К 12.00 горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску.
Изменить размер текста:

Почти неделю горожанам пришлось сидеть без горяченькой – ТЭЦ, как водится всякой осенью, проводила гидравлические испытания. Два дня всю систему тепломагистралей держали под экстремальным давлением, чтобы, если уж порвется, то лучше сейчас, когда можно все быстро отремонтировать, а не в самые холода. К счастью, ничего не порвалось - порывов трубопроводов не обнаружено, таким образом тепловые сети Благовещенска к зиме считаются подготовленными.

- Сегодня (28 сентября) к 8.00 три из пяти тепломагистралей были включены в работу. К 12.00 энергетики подадут теплоноситель в остальные тепловые магистрали, и горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску. Отметим, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения во второй половине дня, просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию, - отмечают в филиале «Амурская генерация» АО «ДГК».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Засветить должок: коммунальщики призвали на помощь в борьбе с неплательщиками лазерное шоу
Информацию о долге будут писать прямо на стене здания - чтобы стыдно стало всем. Коммунальщики уверены, что осуждение соседей - лучший способ пробудить совесть (видео)
Новости 24
Благовещенец дал взятку качелями
В Благовещенске прошла инаугурация Василия Орлова
Амурский пловец Александр Брылин поучаствует в заплыве в Антарктиде
В Благовещенске женщину с ребенком на руках сбила иномарка
Благовещенск украсят к Новому году на 18,5 миллиона рублей
Более 500 амурчан, потерявших урожай во время паводка, уже получили компенсации
Благовещенец, по вине которого в ДТП погиб ребенок, отправится в колонию-поселение
В Свободненском районе амурчанин отправился на рыбалку и утонул
В Благовещенске в свободное от работы время полицейский задержал подозреваемого в серии краж
В Благовещенске полиция ищет неизвестных, стрелявших по автомобилю
Угольное предприятие Приамурья объявило о создании новых рабочих мест
В Благовещенске нашли боевую гранату во время разбора частного дома
«Благовещенск каким могу быть»: Выставка с таким названием пройдет в краеведческом музее
В Приамурье возраст для получения предпенсионных льгот останется неизменным
В правительстве Амурской области назначены два новых министра
Благовещенцев приглашают бесплатно сделать флюорографию и поставить прививку от гриппа
В Благовещенске китаец заплатит штраф за продажу «шпионских» гаджетов
Памятник первостроителям БАМа в Тынде пострадал от рук вандалов
В Амурской области со следующего года аналоговое телевидение заменят на цифровое
В Приамурье школьник забрался на вышку и грозился спрыгнуть
В Амурской области впервые появится детская футбольная лига
Амурчанин дважды ограбил и избил старушку
Амурчанин пострадал при пожаре в жилом доме
«Ревизорро» в Приамурье: Елена Летучая пообедала в благовещенском кафе
В Благовещенске 22 сентября ветер усилится до 18 метров в секунду, пойдет дождь
По факту погрома на кладбище в Приамурье полиция возбудила уголовное дело
С 24 сентября благовещенцы останутся без горячей воды
В Амурской области появился вахтовый поселок для угольщиков