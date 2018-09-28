Горячую воду в Благовещенске дадут сегодня

СЕГОДНЯ 04:19 2018-09-28T04:32:29+03:00

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Почти неделю горожанам пришлось сидеть без горяченькой – ТЭЦ, как водится всякой осенью, проводила гидравлические испытания. Два дня всю систему тепломагистралей держали под экстремальным давлением, чтобы, если уж порвется, то лучше сейчас, когда можно все быстро отремонтировать, а не в самые холода. К счастью, ничего не порвалось - порывов трубопроводов не обнаружено, таким образом тепловые сети Благовещенска к зиме считаются подготовленными.

- Сегодня (28 сентября) к 8.00 три из пяти тепломагистралей были включены в работу. К 12.00 энергетики подадут теплоноситель в остальные тепловые магистрали, и горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску. Отметим, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения во второй половине дня, просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию, - отмечают в филиале «Амурская генерация» АО «ДГК».