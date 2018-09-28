1 октября в Благовещенске дадут тепло

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-28T08:49:03+03:00

Раз уж на улице по утрам колотун, надо греться хотя бы дома.

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Соответствующее постановление глава администрации подписала сегодня. Медики отмечают – всё больше простуженных детей и взрослых в поликлиниках. Все-таки горожане начали подмерзать – если днем на улице температура почти летняя, то ночами совсем холодно. Да и к воскресенью синоптики обещают похолодание. Раз уж на улице по утрам колотун, надо греться хотя бы дома.

1 октября горячую воду по трубам пустят и специалисты ТЭЦ, и Амурские коммунальные системы с принадлежащих им котельных.

- Благовещенцам до подачи тепла необходимо закрыть все краны на радиаторах и трубах отопления! В понедельник теплоснабжающие организации приступят к плавному запуску централизованных систем теплоснабжения города, который будет осуществлен в трехдневный срок. Если по истечении трехдневного срока у потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отсутствует отопление, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив, - предупреждает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Жаловаться на холод в квартирах с понедельника горожанам можно в первую очередь в свои же управляющие компании. Если не помогает, жалуйтесь напрямую в Instagram: официальный аккаунт благовещенской мэрии @blagoveshchensk.rf.