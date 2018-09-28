Очередной обвал: в Благовещенске рухнула часть стены многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-28T13:58:13+03:00

В результате обрушения кирпичной кладки с высоты в несколько этажей едва не пострадали люди

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Сегодня, 28 сентября, днем обрушилась часть стены многоэтажного жилого здания на Артиллерийской, 17. Это жилой дом с офисными помещениями и магазинами, стоящий на угла улиц Ленина и Артиллерийской, напротив одного из корпусов ДВОКУ. Кирпич обрушился полосой шириной в полметра на высоте от 5 до 9 этажей, причем прямо на тротуар по Артиллерийской. По сообщениям очевидцев, он чудом не задел проходившую мимо женщину.

На место прибыли представители управляющей компании, место падения кирпича быстро обнесли ограждением. Но после проверки надежности кладки стены выше и ниже места обрушения, его убрали. Вывезли и рухнувшую на тротуар груду кирпича.

В управляющей компании пока не комментируют случившееся и дальнейшие действия.

Это не первое обрушение кладки в этом районе. В этом году сыпался кирпич со стены здания на Зейской, неподалеку от места нынешнего ЧП. Это место до сих пор огорожено забором, а вход в расположенный в здание магазин защитили деревянной галереей.