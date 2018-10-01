С января Приамурье останется без телевидения?

СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-01T06:05:20+03:00

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С начала 2019 года основные телеканалы страны перейдут с аналогового на цифровое вещание. Это означает, что обладатели стареньких телевизоров могут прийти домой после новогодних каникул и обнаружить, что телевизор не показывает любимую передачу. Однако специалисты амурского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и областного правительства делают все, чтобы этого не произошло.

Зачем нужна «цифра»

Переход на цифровое телевидение был запланирован еще десять лет назад. Тогда около половины жителей страны могли смотреть всего 4 телеканала, четверть россиян - и того меньше. Со сменой формата вещания 98,4% наших соотечественников получат доступ к 20 бесплатным телеканалам. Они будут разделены на два пакета: в первый войдут общедоступные обязательные каналы, включая «Первый» и «Россию - 1», во второй - популярные телеканалы, отобранные Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Среди последних - СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ3, «Пятница!» и «Домашний».

- Переход на цифровое вещание - это, во-первых, вопрос качества. Во-вторых, это вопрос устойчивости сети. При цифровом вещании стабильность приема на дальних расстояниях гораздо выше, чем при аналоговом. Если в 50 километрах от города, принимая аналоговый сигнал, вы видите на экране «мельтешение», то при качественном приеме цифрового сигнала вы получаете четкую картинку, - объяснил преимущества нового формата Сергей Шкалыгин, директор Амурского областного радиотелевизионного передающего центра.

Однако при всех плюсах есть одно «но»: вместе с началом цифрового вещания федеральных каналов аналоговое вещание прекратится. Если амурчане не купят нужное оборудование, то в начале года вместо телепередач увидят только помехи.

- По нашим данным, до 50% жителей области не знают о переходе на «цифру». Но даже и те, кто знают, не спешат покупать, - уточнил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко. - Мы боимся ситуации, когда 20 декабря десятки тысяч человек понесутся покупать эти приставки. Во-первых, это может способствовать резкому поднятию цен. И второе - одномоментно таких устройств может не хватить, особенно в сельской местности.

Как перейти на цифровое ТВ

Самое главное сейчас - определить, способен ли ваш телевизор принимать цифровые телеканалы. Для этого нужно обратить внимание, есть ли возле логотипов телеканалов буква «А». Она указывает на аналоговое вещание и означает, что в 2019 году этот телеканал пропадет. Если вы увидели такую букву, то следуйте нашей инструкции:

Шаг 1. Чтобы безболезненно перейти на цифровое вещание, необходима дециметровая или всеволновая антенна. Если вы не подключены к коллективной антенне, потребуется приобрести индивидуальную - комнатную или наружную.

Шаг 2. Обратите внимание на то, какой у вас телевизор. Современные модели, выпущенные после 2012 года, могут самостоятельно принимать цифровой сигнал. Если вы сомневаетесь - прочитайте инструкцию и уточните, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2. Если его нет, то придется покупать приставку.

Шаг 3. Приставки продаются в специализированных магазинах бытовой техники и электроники. Обратитесь к консультанту или самостоятельно найдите такую модель, которая поддерживает стандарт DVB-T2. Проблем возникнуть не должно: на рынке доступны более 370 моделей подходящих приставок. Их стоимость разнится в зависимости от количества функций и начинается от 600 рублей.

Шаг 4. Подключить приставку несложно - просто следуйте приложенной инструкции. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь за помощью к специалистам, родственникам или главе поселения. Правительство Амурской области разослало всем главам муниципалитетов диски с подробной информацией по переходу на цифровое телевидение. Кроме того, вопросы можно задать специалистам центра консультационной поддержки РТРС (тел. 8 (4162) 20-15-10) и бесплатной круглосуточной горячей линии (тел. 8-800-220-20-02), подробная информация доступна на сайте: http://amur.rtrs.ru/tv/video-guide/

Особый случай. Из-за труднодоступности и дороговизны строительства необходимых объектов 50 сел Амурской области останутся без цифрового телевидения. Единственный выход для них - установка персональных спутниковых антенн. Как объяснил Андрей Плутенко, установить такие антенны в нашем регионе готовы две компании. Стоимость их фиксирована: 4,5 тысячи рублей за саму антенну и 1,5 тысячи рублей за установку.

Также в Правительстве Амурской области рассматривается вопрос о том, как скомпенсировать затраты незащищенных слоев населения на приобретение спутниковых антенн. Высока вероятность того, что они будут получать компенсации.

Останутся ли местные новости

Как рассказал Сергей Шкалыгин, в начале 2019 года отключению подвергнутся только те аналоговые каналы, трансляцию которых оплачивает государство. На основных из них региональные передачи будут встроены в цифровое вещание. Остальные могут продолжать работать как в обоих форматах, так и посредством только аналогового вещания.

- Вариант работы местных телеканалов в цифровом формате министерство связи пока не предоставило. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы запустить второй мультиплекс, отключить федеральную аналоговую сеть, и после этого уже решать поступающие вопросы. Поэтому о том, перейдут ли региональные телеканалы когда-нибудь на цифровое вещание, я пока знать не знаю, - признался Сергей Шкалыгин. - У нас, конечно, есть желание запустить дополнительные мультиплексы, пакеты местных программ в Благовещенске, Свободном, Белогорске. Но на данный момент для этого нет даже законодательной базы.

Поэтому пока для просмотра местных телепередач амурчанам нужно дополнительное оборудование. В случае с приставкой потребуется подключить дополнительный антенный кабель или использовать разветвитель сигнала. В первом случае переключаться между цифровым и аналоговым вещанием можно будет с помощью пульта, выбирая режимы TV или AV, во втором для просмотра аналогового ТВ потребуется отключать приставку. В современных телевизорах подобная функция также имеется.

КОНКРЕТНО

Список населённых пунктов, которые не смогут принимать сигнал цифрового эфирного телевидения:

1. Есауловка (Архаринский район)

2. Казачий (Архаринский район)

3. Рачи (Архаринскийрайон район)

4. Тарманчукан (Архаринский район)

5. Озеряне (Белогорский район)

6. Грязнушка (Благовещенский район)

7. Алгач (Зейский район)

8. Дугда (Зейский район)

9. Золотая Гора (Зейский район)

10. Огорон (Зейский район)

11. Сиан (Зейский район)

12. Тунгала (Зейский район)

13. Чалбачи (Зейский район)

14. Калиновка (Магдагачинский район)

15. Кузнецово (Магдагачинский район)

16. Толбузино (Магдагачинский район)

17. Абайкан (Мазановский район)

18. Богословка (Мазановский район)

19. Угловое (Мазановский район)

20. Ульма (Мазановский район)

21. Сычевка (Свободненский район)

22. Бысса (Селемджинский район)

23. Златоустовск (Селемджинский район)

24. Ивановское (Селемджинский район)

25. Коболдо (Селемджинский район)

26. Огоджа (Селемджинский район)

27. Ольгинск (Селемджинский район)

28. Селемджинск (Селемджинский район)

29. Стойба (Селемджинский район)

30. Аячи (Сковородинский район)

31. Большая Омутная (Сковородинский район)

32. Игнашино (Сковородинский район)

33. Лесной (Сковородинский район)

34. Осежено (Сковородинский район)

35. Среднерейновский (Сковородинский район)

36. Таежный (Сковородинский район)

37. Ульручьи (Сковородинский район)

38. Кувыкта (Тындинский район)

39. Лапри (Тындинский район)

40. Ларба (Тындинский район)

41. Лопча (Тындинский район)

42. Могот (Тындинский район)

43. Олекма (Тындинский район)

44. Тутаул (Тындинский район)

45. Усть-Нюкжа (Тындинский район)

46. Усть-Уркима (Тындинский район)

47. Хорогочи (Тындинский район)

48. Чильчи (Тындинский район)

49. Янкан (Тындинский район)

50. Симоново (Шимановский район)