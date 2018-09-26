Для любви, а не для болезней

26 Сент. 01:00 2018-09-28T10:49:21+03:00

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Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Традиционно Всемирная федерация сердца призывает политиков, медиков, общественные организации активизировать усилия, направленные на борьбу с болезнями сердца и инсультом. Бьют тревогу неспроста: эти болезни остаются основной причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Ежегодно они уносят жизни 17,5 миллиона человек, и, если не принять меры, это число к 2030 году вырастет до 23 миллионов! В России 47% от всех случаев смерти происходит по причине болезней сердца и сосудов, и Амурская область - не исключение.

В перечне болезней с наибольшим количеством летальных исходов полноправным лидером является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Это патологическое состояние, при котором полностью или частично нарушается кровоснабжение миокарда из-за поражения коронарных артерий. Равновесие между количеством поступающей крови и метаболическими потребностями миокарда не соблюдается, и сердечная мышца недополучает кислород. В результате у человека начинаются приступы стенокардии или случается инфаркт - одно из жизнеугрожающих проявлений ишемической болезни сердца.

О том, кто находится в потенциальной группе риска, и как не стать пациентом кардиологии, мы поговорили с заведующим кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда Сергеем Ивановичем Булыгиным.

Заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда Сергей Иванович Булыгин.

Болезнь подстерегает каждого

- Потенциально любой, даже относительно здоровый человек, может столкнуться с ИБС и инфарктом миокарда, даже при хорошем самочувствии. В группе риска находятся люди с избыточной массой тела, страдающие артериальной гипертонией, гиподинамией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина. Отягчающим фактором выступает курение. Но самое главное, с проблемами рискуют столкнуться те, кто находится в стрессовых ситуациях, как острых, так и хронических.

Многие считают болезни сердца уделом исключительно людей старшего возраста, но это не так. Заболевание в последние годы однозначно помолодело, все чаще ИБС и инфаркт миокарда встречается у 30-35-летних амурчан. Здесь не последнюю роль играет социально-экономическая ситуация и недостаточное внимание к своему здоровью со стороны пациентов.

Вернуться к полноценной жизни

Сегодня медицина располагает большими техническими возможностями, тем не менее, не всегда гарантирован положительный исход. Прогноз на выживаемость зависит от своевременного обращения к врачу. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний очень высокая, а инфаркт миокарда по вероятности летального исхода занимает первую позицию. И если возникает интенсивная длительная боль в области сердца, нужно как можно быстрее обратиться к специалисту, упущенное время - страшный враг. Важно диагностировать и оказать качественную помощь в острый период, тогда у человека есть все шансы вернуться к обычной жизни, в свою профессию.

Исцеляются пациенты, конечно, условно, ведь признаки болезни не уходят навсегда, а лишь переходят на новый уровень. И здесь уже тактика дальнейшего лечения сказывается как на качестве жизни, так и на ее продолжительности.

Нужно вовремя начинать профилактические мероприятия. Они заключаются в сбалансированном питании, в контроле массы тела и в жестком выполнении назначенной лечащим врачом антигипертензивной терапии при повышенном артериальном давлении. Прописанные врачом препараты, как правило, становятся обязательными на всю жизнь.

Желательно обговорить с врачом все мероприятия и на определенных этапах терапии проводить контрольные исследования: регулярно проверять уровень холестерина, артериального давления и т. п. Тогда лечение дает эффект. Если же пациент, выходя из стационара, возвращается к привычному образу жизни, не избавляется от вредных привычек, не поддерживает лекарственную терапию, то наверняка в скором времени он снова вернется на больничную койку. К докторам, бывает, и по 3-4 раза возвращаются практически в одном и том же состоянии. Как правило, это либо нестабильная стенокардия, либо инфаркт.

Как уберечься от болезни?

Вести здоровый образ жизни, быть активными. На пользу пойдут умеренные физические нагрузки, соблюдение диеты с ограничением животных жиров, поваренной соли и сахара, отказ от алкоголя.

Поддерживать идеальную массу тела. Рассчитать ее несложно: нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. К примеру, при росте 170 см и весе 72 кг: 72 / 1,7х1,7 = 24,9. Если полученный индекс ниже 25 - это норма.

Контролировать жизненные показатели - артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень холестерина.

Если лечащим врачом прописана лекарственная терапия, то стоит добросовестно относиться к своему здоровью и отвечать прежде всего за себя, не перекладывая ответственность на других. Врачи свое дело сделают - на ноги поставят, а уже дальнейшее восстановление и поддержание здоровья - во многом в руках пациента.

Жить полноценной жизнью, быть позитивным, не впадать в депрессию. При негативном психологическом настрое очень сложно направить процесс выздоровления в нужное русло.

Кстати

«Мое сердце, твое сердце. Пообещай своему сердцу…»

Этот призыв в 2018 году выбран темой Всемирного дня сердца. ВОЗ заявляет, что 80% случаев преждевременной смерти от болезней сердца можно было бы избежать, если устранить основные факторы риска (курение, избыточная масса тела или ожирение, повышенные уровни артериального давления и холестерина, низкая физическая активность и др.). Медицинское сообщество едино во мнении, что ЗОЖ является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а его пропаганда делает свое доброе дело. Так, за последнее десятилетие смертность от инфаркта миокарда, к примеру, снизилась как минимум в два раза. Большую роль в области лечения болезней сердца играет целый ряд системных решений. С 2008 года в стране реализуется программа совершенствования медпомощи сосудистым больным. В 2015 году операции по стентированию коронарных артерий вошли в программу обязательного медстрахования. Эта высокотехнологичная услуга доступна и для населения Амурской области.

Только цифры

За 8 месяцев 2018 года в Городской клинической больнице Благовещенска:

618 больных госпитализировано с острым коронарным синдромом;

197 - с первичным острым инфарктом миокарда;

19 больных с острым коронарным синдромом ушли из жизни.

Это важно

После того, как вы бросите курить:

- через 1 год риск развития ИБС снизится наполовину;

- через 5 - 15 лет риск инсульта снизится до уровня риска у некурящих;

- через 15 лет риск развития ИБС снизится до уровня риска у тех людей, которые никогда не курили.