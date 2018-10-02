В столице Приамурья выпустили продолжение игры «Самый-самый Благовещенск»

СЕГОДНЯ 03:56 2018-10-02T03:59:46+03:00

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На прошлой неделе в столице Приамурья начался второй массовый краеведческий квест «Самый-самый Благовещенск». Игра-бродилка для всей семьи стала настоящей сенсацией в прошлом году: педагог и драматург Яна Стародуб-Афанасьева изучила сотни архивных материалов в поисках интересных и курьезных фактов о родном городе. И вот, наконец-то, вышло продолжение квеста. 135 семей отправились за новыми открытиями.

От пединститута до Аллеи памяти

Как и в прошлом году, квест состоит из нескольких этапов. Первый - прогулка по городу с картой. Корреспондент «Комсомолки» прошелся с семьей Ивановых - мамой Натальей и сыном Иваном.

Начинается маршрут № 3 от Благовещенского педуниверситета, проходит по набережной Амура, центру города и заканчивается на Аллее памяти на улице Красноармейской. Остановки - возле бывшей электростанции, гостиницы «Юбилейной», скульптуры Дружка, монумента в честь награждения области орденом Ленина и даже возле неприметных, на первый взгляд, пятиэтажек на улице Шимановского.

...Но интересной.

К квесту Ивановы подготовились еще дома - много читали, и на маршрут вышли уже подготовленными. Однако некоторые загадки все же пришлось решать на месте. Например: какой элемент гостиницы «Юбилейной» был виден со всей площади? Или: как расшифровывается аббревиатура ОВБ - заседания общества с таким названием проходили на территории уже несуществующего спиртзавода?

Несмотря на освежающий осенний ветер, сойти с дистанции не хотелось. Все-таки читать текст дома в тепле - это одно. А вот увидеть своими глазами скошенный угол дореволюционного здания, - чтобы повозкам было удобнее поворачивать, - совсем другое. А еще можно попробовать совместить старинные фотографии с пейзажем и представить себя в той, ушедшей эпохе.

По дороге тут и там попадались «конкуренты» - другие семьи-участники. В том числе и известные в городе люди. Например, нам встретился священник и видеоблогер Святослав Шевченко с сыном.

Одно из заданий квеста - сфотографироваться в определенных точках. Тут участники старались соригинальничать: кто-то сделал огромные лампочки из бумаги для фотографии на фоне бывшей электростанции. Кто-то пытался «пить» из Амура через пластиковые трубочки. Потом креативность участников будет оценивать жюри.

Квест про Благовещенск полюбился горожанам.

Нескучное краеведение

Ивановых квест привел в восторг.

- Мы первый маршрут видели, читали, но не получилось поиграть. А вот третий нам предложили пройти в нашей же школе. У меня самые положительные впечатления. Настолько увлекательный получился маршрут, - поделилась Наталья.

- Много узнали интересного. В городе столько мест увидали, где не были ни разу в жизни, - подтвердил Иван.

- Где-то не были, где-то проходили мимо и не знали каких-то исторических моментов - ну вот дом и дом. А то, что там жил кто-то из знаменитых людей, - даже не предполагали. Я просто рада, что у нас смогли краеведение представить вот в таком виде. Просто детям рассказать - это будет не так интересно. А вот поиграть, побегать, посмотреть - очень здорово, - закончила Наталья.

С улицы - за стол

Квест продлится две недели. Следующий этап состоится уже в помещении - семьи будут состязаться в настольной части игры. При этом особенно будут цениться ответы от детей.

Награждение победителей - 12 октября в ЦЭВД имени Белоглазова.

КСТАТИ

Не обошлось без некоторой интриги. На коробке, которую презентовали в областной филармонии 27 сентября, значится - «Маршрут № 3». А где же № 2? Как объяснили авторы игры, он выйдет позже: инициативная группа хочет приурочить выпуск к установке новых мемориальных табличек в городе. «Маршрут № 2» планируют выпустить уже в марте.

Фото автора.