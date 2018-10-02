Александр Козлов ищет легенды дальневосточного уличного фастфуда

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-02T07:42:33+03:00

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Александр Александрович ныне на своей страничке в Instagram говорит все больше о вещах серьезных - как поднять Дальний Восток и что для этого уже сделано. Все-таки федеральный министр! Но на днях он в шутку предложил дальневосточникам назвать самую популярную в их городах уличную еду.

«Да простят мне легкую несерьезность, но иногда просто нет времени, чтобы нормально перекусить. Пянсе, говорят, владивостокская легенда? Ну, что скажу... правда, вкусно!» - такое сообщение Александр Козлов сопроводил фотографией того самого пянсе в своей руке. И добавил: «А какие легенды уличного питания есть в ваших регионах? Сахалин, Хабаровск, Анадырь, Якутск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Магадан, делитесь!»

То самое пянсе из Владивостока.Фото: СОЦСЕТИ

И понеслось! Говорили не только о пянсе и о том, что, быть может, в Южно-Сахалинске они и повкуснее. Амурчане вспомнили необычные благовещенские хот-доги с морковкой и корейскими приправами. А еще, конечно, самую вкусную в мире китайскую кухню. Магаданцы и хабаровчане - шаурму. Тындинцы - беляши. Камчадалы - пирожки из поселка Сокоч. Жители Еврейской автономии - бираканские булочки. Вмешались даже забайкальцы со своим тайменем горячего копчения со станции Слюдянка. Выходит, у нас на Дальнем Востоке столько всего вкусного! Из ответов на странице Александра Козлова можно целый путеводитель для туристов сделать.

«Хочешь руководить Дальним Востоком - думай как дальневосточник», «И ешь то же, что и мы»! - хвалят министра пользователи Сети.

Не все, конечно, так уж радужно. Настоящего архаринского пива, пишут амурчане, больше в природе нет. А дядя Лёва, который готовил роскошный фастфуд на благовещенском авторынке, уехал на запад страны…

А вы какую дальневосточную еду считаете самой вкусной? Оставляйте отклики на нашем сайте.