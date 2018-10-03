Чем опасны белки для благовещенцев

СЕГОДНЯ 03:48 2018-10-03T03:49:34+03:00

Белки могут вести себя агрессивно, травмировать, что в результате может привести к нагноению ран.

И какие еще птицы и звери должны вызывать у горожан не умиление, а опаску

Изменить размер текста: A A

В этом году в Благовещенске развелось неожиданно много белок. Если раньше их можно было увидеть преимущественно в Городском и Первомайском парках, то сейчас пушистые грызуны появляются во всех районах города. Например, одну из белочек прикормили сотрудники амурского правительства, зверьку даже дали кличку - Зинка. И если даже взрослые проявили неравнодушие, то что уж говорить о детях. Они так и норовят подозвать зверушек поближе, покормить с руки или даже посадить себе на макушку. Однако для собственной безопасности делать этого не стоит - эти милейшие животные могут и сильно поцарапать, и серьезной инфекцией заразить.

- Белки могут вести себя агрессивно, травмировать, что в результате может привести к нагноению ран. Даже если белка не нападет, она может быть переносчиком вируса бешенства, геморрагической лихорадки, лептоспироза, туляремии, - рассказывает кандидат ветеринарных наук, и. о. заведующего кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии ДальГАУ Зоя Литвинова.

Перечисленные заболевания у человека могут протекать очень тяжело. При этом с виду белки могут быть вполне здоровыми - чтобы разносить заразу, не обязательно быть больными:

- Допустим, в одном месте белка испачкалась фекалиями больного животного. Потом поскакала в другое место, залезла в ту же песочницу. Ребенок в этой песочнице поиграл, руки потом не помыл, и возбудитель попал в рот. Цепочка замкнулась, - описала возможный процесс заражения Зоя Александровна.

Бешеные стаи

Поэтому с уличными животными нужно быть крайне осторожными, лучше к ним не прикасаться. Это относится также к бездомным кошкам и собакам. По словам кандидата ветеринарных наук, особенно опасны собаки, которые собираются в стаи:

- Я всегда говорю, что собаки - это потомки волков, и инстинкты у них никто не отменял. В первую очередь кошки и собаки опасны из-за вируса бешенства. Заражение происходит через укус, вирус проникает в кровь, центральную нервную систему. Необходимо помнить, что бешенство неизлечимо.

По словам специалистов, хотя бешенство в Амурской области не наблюдалось более 70 лет, о профилактике в регионе не забывают. После укуса с согласия пациента делают прививки, если он отказывается - фиксируют это в документах, а данные передают на станцию по борьбе с болезнями животных. Но даже если вы не боитесь бешенства, обращаться к врачам нужно сразу же после укуса. Как объясняют врачи-травматологи, рана от укуса животных инфицированная, она не ушивается и требует ежедневного наблюдения.

- Что касается кошек, то есть так называемая болезнь кошачьей царапины, или фелиноз. Заболевание передается с царапиной при наличии возбудителя на когтях животного. Причем у инфицированных людей болезнь протекает очень тяжело и может даже привести к госпитализации, - уточняет Зоя Литвинова.

Крылатые вредители

Сердобольные горожане любят подкармливать не только белок, но и городских птиц. В сквере за зданием областного правительства часто невозможно пройти из-за засилья голубей, путающихся под ногами. И ладно бы речь шла просто о неудобстве, но ведь крылатые «побирушки» могут быть разносчиками заразы.

По словам Зои Литвиновой, перья и помет голубей могут быть источниками сальмонеллеза, туберкулеза и орнитоза. У последнего заболевания несколько наименований - пситтакоз, попугайная болезнь. Оно поражает верхние дыхательные пути, приводит к кашлю, насморку, конъюнктивиту. В некоторых случаях может развиться тяжелая астма. Кроме того, голуби наносят вред и другим птицам, они уже практически вытеснили из Благовещенска ласточек.

- Во-первых, надо обустроить площадки для кормления в стороне от жилых домов, магазинов, детских учреждений и так далее. Во-вторых, ограничить птицам доступ на крыши, залатав дыры в кровле и закрыв чердачные окна. Сделать это могут управляющие компании с подачи мэрии, - таким видит решение проблемы орнитолог Василий Дугинцов.

Угроза прямо в доме

Однако опасность подстерегает нас не только на улицах. Некоторые разносчики заразы запросто могут пробраться в квартиры и частные дома амурчан - к таким относятся, в частности, крысы и мыши.

- Их укусы могут привести к такому заболеванию, как «содоку». Болезнь характеризуется повышением температуры тела, сыпью, поражением внутренних органов вплоть до головного мозга, - перечисляет Зоя Александровна пугающие симптомы. - Также грызуны переносят вирусы бешенства, чумы, иерсиниоза, болезни Лайма, лептоспироза, сальмонеллеза, токсоплазмоза, микроспории, туляремии и так далее.

Заслушав такой список, волей-неволей начинаешь смотреть на мышей и крыс с ужасом. Если они завелись в доме, следует сразу же начинать борьбу. Помогут классические мышеловки, клеевые ловушки, отравленные приманки. А чтобы предупредить появление заразных грызунов, стоит тщательно заделывать все щели, чтобы они не пробрались в квартиру.

Читателю на заметку

Избегайте контактов!

- Необходимо исключать прямой контакт со всеми перечисленными животными, мыть руки после прогулки, при укусе обрабатывать рану и, конечно же, обращаться за медицинской помощью. Касательно грызунов могу добавить, что необходимо проводить мероприятия, направленные на их ликвидацию. И ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты, которые повреждены грызунами, - подытоживает Зоя Литвинова.