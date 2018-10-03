Амурский «Бардагон» планируют капитально отремонтировать к 2022 году

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-03T08:48:39+03:00

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Министерство социальной защиты населения Амурской области разработало дорожную карту по развитию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон». В ведомстве задумали внедрить новые услуги, повысить качество уже существующих и создать возможность семейного отдыха на территории центра.

«Несмотря на то что в настоящее время используются внебюджетные ресурсы (участие в грантовых программах и проектах) по развитию центра «Бардагон», учреждение нельзя назвать отвечающим современным требованиям. Сегодня требуется кардинальное изменение подхода к решению вопроса развития учреждения - необходимо перейти от «латания дыр» к проведению комплексной реконструкции реабилитационного центра «Бардагон», - говорится в плане регионального минсоцзащиты.

Начать собираются с реконструкции зданий, два из которых не использовались с 2005 года. Также хотят построить теплый переход между лечебным и административным корпусами, летний крытый бассейн, домики для семейного отдыха, отремонтировать стадион и привести в порядок территорию «Бардагона». А еще нужно обновить оборудование и приобрести автобусы.

Чтобы все удалось, необходимо 397,7 миллиона рублей. Половина этой суммы потребуется для реконструкции лечебного корпуса и постройки теплого перехода в административное здание. На это, по предварительному плану, потратят 155,8 миллиона рублей. В стоимость входят покупка и монтаж оборудования, установка охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и связи. Все работы по реконструкции реабилитационного центра планируют завершить до 2022 года.

- Учитывая удачное месторасположение, имеющуюся материально-техническую базу, востребованность услуг учреждения у населения области, можно говорить о том, что реабилитационный центр «Бардагон» имеет хороший потенциал для развития, - рассказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева. - Предлагаем всем заинтересованным амурчанам ознакомиться с концепцией модернизации реабилитационного центра «Бардагон», которая опубликована на сайте министерства социальной защиты населения.

Амурчане могут оставить свое мнение о проекте, пройдя составленный ведомством опрос. Ссылка на опрос опубликована на официальном сайте минсоцзащиты Амурской области в разделе «Новости».