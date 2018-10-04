Клиника года - 2018: Профессионализм, интеллигентность и сострадание

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-04T03:29:34+03:00

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Каждому из нас хотелось бы иметь дело с доктором грамотным и внимательным, который безошибочно поставит диагноз и вселит надежду. Чем больше об этом думаешь, раскладывая по полкам каждодневные нагрузки, чужую боль, мольбы близких, смелость рисковать в нестандартных ситуациях ради жизни незнакомого тебе человека, тем глубже понимаешь уникальность этой профессии, ее исключительную необходимость для человечества.

А что об этом думают корифеи амурской медицины, чьи имена всем нам хорошо известны? Накануне старта нового проекта «Клиника года», который проводится ИД «Дважды два» и «КП-Благовещенск», за круглым столом о главных качествах людей в белых халатах мы говорили с министром здравоохранения области и отличником здравоохранения РФ Андреем Субботиным, профессором кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА, заслуженным деятелем науки РФ Владимиром Доровских, главным врачом Амурского кожно-венерологического диспансера, председателем правления Медицинской палаты Приамурья, заслуженным врачом РФ Александром Платоновым, исполняющим обязанности директора ТФОМС Амурской области, доктором медицинских наук Юрием Максимовым и директором Амурского медицинского колледжа, председателем Ассоциации средних медицинских работников Амурской области Евгением Пушкаревым.

Слово лечит

Юрий Максимов.

- Простите, начну на грустной ноте. Престиж профессии медработника падает. Требований с каждым днем все больше, ответственность зашкаливает, а отдачи, к сожалению, все меньше. А медики такие же люди, как и все, - открывает диалог Юрий Максимов.

Не согласиться с этим трудно. С одной стороны, врач - одна из самых благородных профессий на земле, но все чаще в адрес медработников слышатся критика и раздражение, и так редко слова благодарности, за которые любой человек готов горы свернуть.

Владимир Доровских.

- На первом месте - грамотность! Но без человечности в медицине никуда. Что имеем: пациенту больно и плохо, а у врача всего 12 минут на постановку правильного диагноза, назначение схемы лечения, заполнения медкарты и рецептов. В итоге сегодня основная масса жалоб от больных - на невнимание, а то и грубость медперсонала. Времени по-человечески выслушать пациента нет. Но все же хороший врач должен выделить минуту на сопереживание больному, - считает Владимир Доровских. - Раньше люди к докторам относились по-доброму, бережно, потому что те выхаживали больного. Вот это слово - «выхаживание» - должно, без всяких оговорок, находиться в голове у каждого врача. В лечении больного важна не только современная аппаратура, но и понимание, что слово лечит!

Врач - такой же человек

Александр Платонов.

- Все знают, что позитивный настрой на борьбу с недугом очень важен, поэтому самое главное - дать надежду. Это простой, но великий инструмент в руках врача. Конечно, хорошо бы обладать сразу всеми позитивными качествами, но это привилегия единиц, какую сферу ни возьми, - продолжает тему Александр Платонов. - Что касается человечности, то в идеале, конечно, ее проявление должно быть взаимным. Нужно помнить, что доктора - такие же обычные люди, только психологические перегрузки у них в несколько раз выше, чем у всех остальных. Увы, врачей и медсестер на работе мало заряжают хорошим настроением. Отсюда порой невнимательность, резкость, нежелание объяснить больному, как образ жизни связан с заболеванием, почему выписано это лекарство, а не другое. И если к равнодушию и грубости в других учреждениях мы относимся спокойно, то в медицине - нет, ведь здесь речь идет о самом дорогом - о здоровье, поэтому все воспринимается остро. Безусловно, к медикам должны предъявляться высокие требования, но и воздаваться тоже должно - и материально, и морально. В целом же я за взаимотерпимость и обоюдный психоконтроль между доктором и пациентом.

Искусство чувствовать пациента

Евгений Пушкарев.

- Я сейчас вспомнил случай, когда один врач, достаточно грамотный и квалифицированный, смещал время приема больных и работал с каждым пациентом всего по пять минут и считал, что этого достаточно. Он действительно был профессионалом. Но мы ведь знаем, что все болезни от нервов. И медики прекрасно знают, что такое психосоматика. Это значит, что пациент все равно нуждается в доверительной беседе с врачом, ему надо выговориться, это значит, отпустить часть проблем, - делится своим мнением Евгений Пушкарев. - Поэтому, каким бы врач ни был профессионалом, если уделять пациенту всего пять минут, последний, так или иначе, выйдет из кабинета с ощущением неудовлетворенности. Поэтому хороший врач - это грамотный специалист, умеющий внимательно выслушать, проявить сострадание.

Андрей Субботин.

- Сострадание - неотъемлемое качество настоящего врача, - поддерживает мысль Андрей Субботин. - Если уж человек надел белый халат, он должен нутром чувствовать, что беспокоит пациента, уметь преподнести информацию о самом сложном диагнозе так, чтобы она не «раздавила» больного, не уничтожила в нем силы бороться за жизнь. Это целое искусство. Но все же в первую очередь сотрудник лечебного учреждения должен в своей профессии разбираться до мельчайших деталей. Тогда к этому качеству еще присоединятся уверенность в себе, твердость духа. И на это дальше накладываются общечеловеческие качества: интеллигентность, доброта, умение принимать ответственные решения. Ведь все решения принимаются на основе информации, а информацию профессионалу могут дать только знания.

Риск - дело благородное?

Этот вопрос возник в ходе оживленной беседы. Имеет ли врач право рисковать, когда случай ставит его перед выбором: спасать человека, если счет идет на секунды, или действовать по инструкциям, наперед зная, что можно упустить единственный шанс.

- Однажды мой коллега, видя задыхающуюся от инородного тела в гортани женщину, кухонным ножом сделал трахеотомию и спас ей жизнь. Потом этого доктора подвели под уголовную ответственность за то, что он воспользовался подручными средствами… А ведь он спас человеку жизнь! - рассказывает Юрий Максимов. - С одной стороны - счастливый пациент, с другой - хождение по лезвию из-за несовершенства законодательства. Врач остался беззащитным. Не каждый доктор пойдет на такой риск, а только знающий, смелый, обладающий огромной силой духа. Это всего лишь один пример из многих, и в нем очень много всего переплетено… Когда речь заходит о хорошем враче, я всегда вспоминаю клятву Гиппократа, слова которой имеют очень глубокий смысл: «…все знания, полученные от своего учителя, буду использовать для того, чтобы облегчить страдания людей…» Хорош врач, который может гордо сказать: «Здравствуйте! Я ваш доктор!», но так хочется, чтобы больной с не меньшим восхищением говорил: «Вот мой доктор идет! Я ему очень благодарен!»

От редакции

Мы понимаем, что затронули очень больную тему, ну а как иначе, если мы заговорили про здравоохранение. Конечно, ожидаем, что мнения разделятся, врачам и пациентам найдется, что сказать друг другу. А мы готовы выслушать и тех, и других с единственной целью: изменить ситуацию к лучшему. Сделать это поможет новый проект «Клиника года» (подробности в рубрике «Важно!»). Единственная просьба - давайте будем объективны: критиковать за дело и быть готовым разбирать конкретные случаи конструктивно, а благодарить искренне.

ВАЖНО!

Считаешь своего доктора лучшим? Сообщи нам!

Чтобы повысить ценность профессии и создать более позитивное к ней отношение, Издательский дом «Дважды два» при поддержке министерства здравоохранения Амурской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области объявил первый городской конкурс среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года». По результатам организаторы определят и наградят лучшие клиники и медработников областного центра. Для участия в конкурсе выдвинуть клинику, доктора или аптеку могут сами пациенты, медицинское учреждение, доктора и любой житель Благовещенска. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту klinikagoda@2x2.su. Скачать заявку можно на сайте www.2x2.su/klinikagoda. Заявки на клиники и аптеки принимаются до 30 сентября 2018 года, заявки на докторов - до 31 октября 2018 года.