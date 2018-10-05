В Приамурье работают в школах семь тысяч учителей
На каждого педагога в регионе приходится 14 учеников
209 молодых учителей пришли в амурские школы в этом году.
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5 октября - самое время поздравить наших любимых учителей с профессиональным праздником. В России День учителя нынче официально отмечается 1 октября, но педагоги со стажем, люди старой закалки, все еще пользуются советской датой праздника, а это пятое число месяца. Впрочем, поздравлять педагогов мы готовы всю неделю и круглый год!
В честь праздника мы решили собрать цифры из разных источников и посмотреть, что же собой представляет сегодня сфера образования в Амурской области.
Амурское образование в цифрах.