В Приамурье работают в школах семь тысяч учителей

СЕГОДНЯ 04:10 2018-10-05T04:11:55+03:00

209 молодых учителей пришли в амурские школы в этом году.

Изменить размер текста: A A

5 октября - самое время поздравить наших любимых учителей с профессиональным праздником. В России День учителя нынче официально отмечается 1 октября, но педагоги со стажем, люди старой закалки, все еще пользуются советской датой праздника, а это пятое число месяца. Впрочем, поздравлять педагогов мы готовы всю неделю и круглый год!

В честь праздника мы решили собрать цифры из разных источников и посмотреть, что же собой представляет сегодня сфера образования в Амурской области.