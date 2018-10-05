Весь Благовещенск искал пропавшего кота амурского губернатора

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-05T14:42:37+03:00

Феликс, питомец Василия Орлова, сбежал из дома, но был возвращен благодаря добрым соседям

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Утром в пятницу, 5 октября, благовещенцы, во всяком случае те, кто подписан на странички губернатора области в соцсетях, переполошились.

«Пропал кот. Зовут Феликс. Прошу помощи в поисках», - написал Василий Орлов на своей странице в Facebook, приложив фото пушистого питомца.

Это Феликс. Не правда ли - похож на хозяина?Фото: СОЦСЕТИ

Поиски продолжались примерно два часа. За это время десятки амурчан успели губернатору посочувствовать и поделиться опытом поиска пропавших кошек. Но, как оказалось, еще вечером 4 октября, когда Феликс исчез, нашлись добрые люди, которые его спасли и приютили. Вернули они кота губернатору уже на утро. То что в обычной благовещенской новостройке на Ленина живет глава региона, теперь все знают.

«Нашли кота. Вчера упал с балкона, попал под машину, добрый человек подобрал, сейчас заберем домой. Спасибо всем огромное за помощь!», - написал Василий Орлов сразу, как только Феликс оказался дома.

Спешим заверить читателей – с Феликсом все в порядке. Нет, конечно, падение с высоты для кошек не всегда приятно. А уж колеса машины… Но кот жив, и, как говорят ветеринары, жить будет.

Феликс, кот амурского губернатора, после спасения отсыпается дома...Фото: СОЦСЕТИ

«Переломов нет, внутренних кровотечений нет. Стресс. Всё будет хорошо», - успокоил переживавших за кота амурчан Василий Орлов.