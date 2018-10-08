Амурчане едят слишком много рыбы и сахара

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-08T04:27:17+03:00

Ученые отмечают, что амурчане, живущие в сельской местности, в целом потребляют больше продуктов, чем горожане.

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Наши статистики из Амурстата подсчитали сколько и каких продуктов потребляют амурчане. Картина нарисовалась не очень то радостная – из года в год, особенно после кризиса, стол среднестатистической семьи становится все беднее.

- В 2017 году по сравнению с 2016 годом в структуре потребления домашними хозяйствами пищевых продуктов снизилось потребление сахара и кондитерских изделий, картофеля, фруктов и ягод, рыбы и рыбопродуктов, овощей и бахчевых. В то же время выросло потребление мяса и мясопродуктов, яиц, масла растительного и жиров, а также молока и молочных продуктов, - рассказали в Амурстате.

Ученые отмечают, что амурчане, живущие в сельской местности, в целом потребляют больше продуктов, чем горожане. И это неудивительно – почти треть продуктовой корзины жителей сел – дары собственных огородов. Но вот молочных продуктов жители городов кушают больше.

В общем расходы на питание за год снизились на 0,7 процента. Сейчас они составляют 5531 рубль в месяц на каждого члена семьи.

Статистики подсчитали и потребление каждого типа продуктов. И сравнили цифры с нормами, рекомендуемыми учеными. Выяснилось, что население Приамурья ест слишком мало яиц, молочных продуктов и овощей. А вот рыбы и сахара амурчане кушают даже больше, чем нужно.

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