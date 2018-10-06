Пожарная машина не могла пробиться к горящему в Благовещенске дому
Пожар в отдаленном районе Благовещенска, в микрорайоне Тепличный начался сегодня, 6 октября вечером. Загорелось пока по неизвестным причинам складское помещение на девятом этаже дома по улице Воронкова 19/1. Огонь рвался из окна здания, очевидцы сообщали о больших клубах дыма.
Пожарная и скорая не сразу смогли подъехать к зданию.Фото: СОЦСЕТИ
Пожарная машина с лестницей не сразу смогла пробиться к зданию: из-за припаркованных машин проезд для крупного грузовика оказался слишком узок. Прибывшая на место скорая даже не пыталась пробиться к подъездам – медики остановились насколько смогли поближе к зданию.
Впрочем, помощь врачей не понадобилась – в пожаре никто не пострадал. Пламя удалось сбить прибывшим пожарным. Об ущербе квартирам многоэтажки не сообщается.