2018-10-06T12:29:10+03:00
Происшествия

Пожарная машина не могла пробиться к горящему в Благовещенске дому

Из-за припаркованных машин и узкого проезда огонь на девятом этаже многоэтажной высотки в Тепличном потушили далеко не сразу
Алексей КОЗЫРИН
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Огонь рвался из окна здания, очевидцы сообщали о больших клубах дыма.Огонь рвался из окна здания, очевидцы сообщали о больших клубах дыма.Фото: СОЦСЕТИ
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Пожар в отдаленном районе Благовещенска, в микрорайоне Тепличный начался сегодня, 6 октября вечером. Загорелось пока по неизвестным причинам складское помещение на девятом этаже дома по улице Воронкова 19/1. Огонь рвался из окна здания, очевидцы сообщали о больших клубах дыма.

Пожарная и скорая не сразу смогли подъехать к зданию. Фото: СОЦСЕТИ

Пожарная и скорая не сразу смогли подъехать к зданию.Фото: СОЦСЕТИ

Пожарная машина с лестницей не сразу смогла пробиться к зданию: из-за припаркованных машин проезд для крупного грузовика оказался слишком узок. Прибывшая на место скорая даже не пыталась пробиться к подъездам – медики остановились насколько смогли поближе к зданию.

Впрочем, помощь врачей не понадобилась – в пожаре никто не пострадал. Пламя удалось сбить прибывшим пожарным. Об ущербе квартирам многоэтажки не сообщается.

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