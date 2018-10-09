Как живет частная авиация в Приамурье

СЕГОДНЯ 03:27 2018-10-09T03:31:57+03:00

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Казалось бы, совсем недавно песни о пилотах звучали из каждого радиоприемника или магнитофона. Профессия была престижной, а «пойти в летчики» собиралось чуть меньше мальчишек, чем в космонавты.

Большая авиация, в общем-то, здравствует и поныне, а вот с малой все обстоит не так радужно.

Как рассказала руководитель проекта спортивно-туристического комплекса «Аэроград «Приамурье» пилот-инструктор Лариса Касьян, в советское время на территории Приамурья работало 38 аэродромов. Сейчас из них используется примерно треть. Официально открыты всего восемь.

Брошены, но не забыты

Говорить «официально открыты» можно с некоторым уточнением - речь идет о тех площадках, которые подчиняются Министерству обороны или гражданским операторам. Существует целое предприятие «Аэропорты Дальнего Востока». Оно является оператором аэродромов Тында, Зея и Экимчан, a также посадочных площадок Береговой, Бомнак, Горный, Октябрьский, Февральск и Хвойный, которые расположены в Амурской области.

По существующим правилам, пилот может посадить самолет в любую подходящую точку - будь то лужайка подходящих размеров или же нефункционирующий аэродром возле села. У профессионалов это называется «посадка на площадку, подобранную с воздуха». Летчиков специально этому учат.

Для частных пилотов и малой авиации очень большую роль играют те самые заброшенные аэродромы.

- Как бы то ни было, мы имеем дело с очень рисковым видом деятельности, и маленькие самолеты предназначены для полетов на небольшие расстояния. Хотелось бы, чтобы все аэродромы продолжали свою жизнь, - говорит Лариса Александровна. - Если точка пригодна для посадки - она используется. В том числе заброшенная. И авиалесоохраной, и частными компаниями, и частными пилотами. Мы поддерживаем связи с людьми в таких точках и жизнедеятельность этих площадок по мере своих сил. Ведь не один раз в году мы используем их для транзитных маленьких самолетов, которые летят, путешествуя и по работе, через нашу Амурскую область и через всю страну. Заправиться топливом, переночевать, попутно доставить необходимое или довезти срочно врача. Да, да, было и такое…

Живут такие площадки исключительно силами энтузиастов. И за свои же деньги. Летом такие площадки нужно выкашивать. Зимой - убирать снег. Обеспечивать элементарную пожарную безопасность, содержать в рабочем состоянии ветроуказатель и посадочные знаки…

- Этим занимаются, как правило, пожилые авиаторы, которые до сих пор сердцем в небе. Потерять профессию авиатора невозможно. Если ты этим занимался, то эта «болезнь» никогда не проходит, - рассказала Лариса Касьян.

38 аэродромов существует в Амурской области. 30 из них официально закрыты, действующими считаются только восемь.

Сам себе авиакомпания

По закону частный пилот не может зарабатывать. Можно пойти по долгому пути - получить лицензию эксплуатанта, организовать маленькую, но свою авиакомпанию. Но это уже совсем другие масштабы. Пока что люди становятся частными пилотами в «довесок» к основному занятию.

- Малая авиация сейчас обеспечивает свои интересы. Большая часть тех, кого мы учим, - либо состоявшиеся бизнесмены, либо люди, преследующие цель дальнейшей карьеры в авиации. Как правило, люди, которые получили у нас свидетельство частного пилота, имеют маленькие частные самолеты и летают по вопросам бизнеса. У кого-то есть сеть магазинов в области или регионе, у кого-то строительные и лесоучастки, дорожные работы и инспекционные вопросы. Они применяют свои самолеты для сокращения времени в пути, - говорит Лариса Касьян.

Тем не менее, частные авиаторы вполне способны решать важные государственные и социальные задачи.

- Доставка продуктов, срочных мелких грузов, медикаментов, узких специалистов (адвокатов, геодезистов и прочих), быстрое оказание медпомощи - очень актуальный вопрос с нашими расстояниями. Я с уверенностью могу сказать - есть очень много направлений, где эффективно может работать частная авиация. Площадок достаточно, чтобы реализовать все задумки, - уверена пилот-инструктор.

Сейчас частные пилоты ждут новых федеральных авиационных правил. И надеются на то, что поправки позволят, наконец, владельцам маленьких самолетов не вариться в собственном соку, а принимать полноценное участие в жизни Амурской области и страны в целом.

- Мы также много работаем с этими документами, вносим предложения в оптимизацию работы и применения авиационного законодательства. Надеемся, что это облегчит нам работу, законодательно даст возможность развиваться, - добавила Лариса Александровна.

Нужны новые кадры

Еще одна немаловажная проблема современной авиации - отрасль стремительно стареет. Средний возраст авиамеханика - 63 года.

- Профессия обеднела, нет специалистов. Хотелось бы видеть новых, грамотных людей. Все авиационное сообщество обеспокоено просто отсутствием таких специалистов, которым можно доверить свою жизнь. А ведь речь на самом деле идет о человеческих жизнях! Важны не только руки и навык, но и идеология отрасли. Зачастую на встречах или экскурсиях с детьми говорю им, что это возможно, и вы сами можете быть пилотами, штурманами, инженерами, диспетчерами - встречаю столько недоумения и неверия. Удивляются, что мы действительно летаем, что я не просто хожу в форме пилота, - говорит Лариса Касьян.

Авиация - профессия сложная. Это касается как летных, так и наземных специальностей и служб. Здесь нужно здоровье, высокий уровень усидчивости, терпения и интеллекта. Но самое главное - нужно огромное желание. По мнению авиатора, стране нужна система взращивания кадров.

- Нужно, чтобы человеку было интересно. Тем более ребенку. Нужно создать тактильный интерес, мотив, зависимость, в конце концов. Люди, которые сейчас работают в авиации, говорят: «я жил рядом с аэродромом», «я ходил с папой на работу», «я летал с папой», «я ходил с мамой в аэропорт продавать билеты». Нужно давать попробовать - есть профориентационные игры, есть экскурсии, тренажеры, легенды, люди, которые готовы поделиться опытом, - считает пилот-инструктор.

Внимание властей

Лариса Александровна уверена: амурской малой авиации нужно внимание со стороны властей.

- Нужна система. Не так много денег нужно для того, чтобы организовать хороший технический клуб. Чтобы там работали люди, которые знают свое дело. Небольшая группа людей, которая заражена идеей, способна на многое, но деньги все равно нужны. Почему бы не задаться созданием технопарка? Почему бы не создать аэрокосмический технический клуб? В нашей области есть все условия для этого. Ежегодно проводимые нашей организацией проекты авиационной тематики доказывают - авиация интересна.

КСТАТИ

В конце августа в поселке Новобурейском состоялся первый международный туристический форум Amur Travel. Одной из его задач как раз и стала демонстрация возможностей малой авиации. А среди гостей были авиамоделисты. И маленькие, но вполне себе летающие самолетики собрали вокруг себя всех местных мальчишек. И было видно - небо до сих пор манит молодежь.

Быть может, мы еще увидим новых Чкаловых или Королёвых?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

38 аэродромов существует в Амурской области.

30 из них официально закрыты, действующими считаются только восемь.

В Приамурье 27 частных пилотов. Им принадлежат 35 небольших самолетов и вертолетов.