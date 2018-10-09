2018-10-09T06:07:09+03:00
Происшествия

В Приамурье мост рухнул на проезжавший под ним поезд

В результате ЧП пострадал водитель грузовика, ехавший в тот момент по виадуку [фото, видео, обновляется]
Алексей КОЗЫРИН
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Мост рухнул прямо на проходивший под ним состав.Мост рухнул прямо на проходивший под ним состав.Фото: СОЦСЕТИ
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ЧП произошло сегодня, 9 октября, утром. Два пролета автомобильного моста, проложенного над железнодорожными путями, рухнули в тот момент, когда под мостом проезжал грузовой состав. По мосту в этот момент проезжал тяжелый грузовик, груженный песком.

- На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения города Свободного, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи. Из Благовещенска в Свободный выехали оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника Матвея Гибадулина, психологи. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», - рассказал Денис Долинин, представитель ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Помощь медиков потребовалась водителю упавшего вместе с мостом грузовика. Фото: СОЦСЕТИ

Помощь медиков потребовалась водителю упавшего вместе с мостом грузовика.Фото: СОЦСЕТИ

Рухнувшие пролеты моста полностью перегородили движение поездов в этом районе. К восстановительным работам железнодорожники уже приступили, но когда откроется движение – не ясно.

По последним данным, в ЧП пострадал только водитель грузовика - он был госпитализирован. Как говорят медики, у водителя несколько переломов.

Обрушение моста на поезд в Приамурье.

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