2018-10-09T08:21:43+03:00
Общество

«Амурский уголь» готов трудоустроить машинистов экскаватора

АО «Амуруголь» - актив входящего в группу САФМАР Михаила Гуцериева федерального холдинга «Русский Уголь» - объявляет дополнительный прием машинистов шагающего экскаватора на угольный разрез Ерковецкий
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В отделе кадров «Амурского угля» пояснили, что заработная плата машиниста шагающего экскаватора составляет 70 тысяч рублей.В отделе кадров «Амурского угля» пояснили, что заработная плата машиниста шагающего экскаватора составляет 70 тысяч рублей.
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Вакансия открыта в связи с вводом в эксплуатацию новой техники - экскаватора-драглайна ЭШ-20/90, благодаря которому продолжится рост производственной мощности угледобывающего предприятия.

В отделе кадров «Амурского угля» пояснили, что заработная плата машиниста шагающего экскаватора составляет 70 тысяч рублей.

Для проживания работникам будет предоставлено новое благоустроенное общежитие в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области, рядом с которым расположен Ерковецкий угольный разрез.

Для работников предусмотрена оплата вахтовых, компенсация проезда к месту работы и в отпуск. Социальный пакет угледобывающего предприятия включает предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, выдачу бесплатного пайкового угля, индексацию зарплаты и другие социальные гарантии по коллективному договору. Горняков Амурской области также ждет льготный стаж, выслуга лет и дополнительный отпуск.

Узнать подробности о вакансии можно по телефону +79638134081, а также по адресу электронной почты: ematlauskas@ruscoal.ru

Напомним, что запасы Ерковецкого буроугольного месторождения, составляющие свыше 500 млн тонн угля, обеспечат работой несколько поколений горняков Амурской области.

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