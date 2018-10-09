«Амурский уголь» готов трудоустроить машинистов экскаватора
Вакансия открыта в связи с вводом в эксплуатацию новой техники - экскаватора-драглайна ЭШ-20/90, благодаря которому продолжится рост производственной мощности угледобывающего предприятия.
В отделе кадров «Амурского угля» пояснили, что заработная плата машиниста шагающего экскаватора составляет 70 тысяч рублей.
Для проживания работникам будет предоставлено новое благоустроенное общежитие в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области, рядом с которым расположен Ерковецкий угольный разрез.
Для работников предусмотрена оплата вахтовых, компенсация проезда к месту работы и в отпуск. Социальный пакет угледобывающего предприятия включает предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, выдачу бесплатного пайкового угля, индексацию зарплаты и другие социальные гарантии по коллективному договору. Горняков Амурской области также ждет льготный стаж, выслуга лет и дополнительный отпуск.
Узнать подробности о вакансии можно по телефону +79638134081, а также по адресу электронной почты: ematlauskas@ruscoal.ru
Напомним, что запасы Ерковецкого буроугольного месторождения, составляющие свыше 500 млн тонн угля, обеспечат работой несколько поколений горняков Амурской области.