Кому благовещенцам доверить ребенка, если места в детсаду не досталось?

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-10T04:17:44+03:00

Очень важно количество детей в ясельной группе: чем меньше, тем лучше.

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Сложно приходится родителям малышей, у которых нет ни бабушек-дедушек, ни добросердечных соседок, ни вечно отдыхающих подруг. Такой круг близких людей обычно помогает мамам и папам какое-то время держаться на плаву - пока садик не дадут. Но как быть, когда нет этого «спасательного круга»?

Однажды поздно вечером мне позвонила дальняя родственница, молодая мама:

- Жень, надо с Максиком посидеть завтра с утра и на целый день, - с тревогой спросила Настя. - Сможешь? Меня в командировку срочно отправляют… А я с подругой поругалась. Теперь совсем не с кем его оставить.

Хорошо что выходной был. Понянчиться с ребенком несложно, когда у самой такая же малявка растет. Но один или два раза - куда ни шло. Для постоянного присмотра нам срочно нужная была хорошая няня.

А сколько стоит?

Все частные садики в интернете выглядят мило и привлекательно. Кроме цены. На фото в соцсетях - веселые дети, яркие интерьеры, улыбчивые воспитатели. В среднем месяц в частном садике Благовещенска стоит от 13 до 15 тысяч рублей. Услуги няни могут обойтись от 8 до 10 тысяч рублей в месяц.

Единственный минус частных садиков - это отсутствие просторной игровой площадки. Такими могут похвастаться лишь муниципальные и редкие платные детсады. Но этот недостаток для многих родителей не является ключевым. При выборе садика важно обратить внимание на количество детей в группе. Для малышей до года лучше, если в группе будет не более десяти ребятишек - об этом написано в СанПиН. В группах от года до трех лет - не более 15 детей. Конечно, важно, чтобы пространства в садике было достаточно и для игр, и для сна. Например, по санитарным нормам на одного ребенка до трех лет в игровой нужно не менее 2,5 метра.

За и против

Еще один способ найти подходящий садик - порыскать на форумах. Там можно найти массу отзывов не только о частных садиках, но и о нянях. Большинство форумчанок довольны своим выбором:

- Сестра водит сына в детский садик на дому, очень рады, - пишет благовещенка Ирина. - Воспитатель и ее муж стали для ребенка бабушкой и дедушкой.

Но есть и негативные отзывы, которые пишут как открыто, так и личными сообщениями.

- Нам не понравилось, что дети в этом садике предоставлены сами себе, там включают мультики, нет списка запрещенных продуктов для каждого ребенка, гулять практически не водили. В общем, не устроило ничего, хотя по телефону и при разговоре наговорили столько: и методики у них, и занятия и т. д.

Все мы понимаем, что негативные отклики могут быть и черным пиаром. Поэтому лучше уточнять информацию у человека лично, если он нелицеприятно отозвался о садике или воспитателях. Ведь конкуренция в данной сфере с каждым годом все сильнее.

Лицензия важна?

По данным министерства образования Амурской области, в Благовещенске сейчас официально открыто 16 частных детских садов. Наверное, столько же работают в городе без лицензии. Чтобы это понять, достаточно зайти в популярный интернет-справочник или на сайт объявлений. Для привлечения внимания родителей предприниматели придумывают свои фишки. Одни делают упор на дополнительное образование: английский язык, шахматы, другие - на опытных воспитателей, кто-то громко сообщает о наличии лицензии.

Кстати, владельцы садиков частенько используют данный документ в рекламных целях, даже если его у них нет. На сайте одного благовещенского частного садика так и написали: мол, лицензии у нас пока нет, но мы вот-вот ее получим.

Юристы при выборе частного детского сада все-таки советуют выбирать учреждение с лицензией.

- Сейчас частные детские сады обязаны иметь лицензию на образование, для чего проходят проверку на соответствие пожарным и санитарным требованиям, - рассказывает юрист Дальневосточного информационно-правозащитного центра Татьяна Шахова. - А услуги няни регулируются договором об оказании услуг. Проверить квалификацию исполнителя крайне сложно. Думаю, для более надежной защиты требования к няне должны быть максимально полно прописаны в договоре.

Кстати, использовать средства маткапитала на дошкольное образование ребенка вы сможете, только обратившись за услугой в лицензированный детский сад.

Садик нашли

Искала я, искала подходящий садик, а в итоге подруга сама быстро нашла вариант за 600 рублей в день через сайт объявлений.

- Нашла я садик на дому. В группе всего 4 ребенка, - делится благовещенка. - Детей там хорошо кормят, с ними занимаются, лепят, рисуют. Этому садику уже 8 лет. В общем, я довольна!

При выборе садика очень важен и личный контакт родителей с воспитателями. Узнайте поближе о специалисте, его профессиональном опыте. Зачастую первое знакомство очень многое может сказать о педагоге и о самом заведении. Пообщайтесь с родителями, которые уже водят туда своих детей. Не поленитесь и походите по садикам сами. Обойдите их все, если потребуется. Ведь здоровье и благополучие вашего ребенка важнее.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Ищем садик: что сделать

- спросить про лицензию

- изучить договор

- сколько детей в группе

- пространство помещений

- опросить других родителей

- проверить плохой отзыв

- лично поговорить с воспитателями

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным управления образования Благовещенска, в городе работает 17 муниципальных детских садов. Также программы дошкольного образования реализуются в прогимназии, школах № 23 и 24. Кроме этого, в Благовещенске есть 16 лицензированных частных детсадов.

В муниципальные садики ходят 13 315 детей. В очереди на предоставление места в дошкольные образовательные учреждения города стоит 5998 ребятишек, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - более 3000 человек.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Нужно ли рано отдавать ребенка в садик?

Психолог-консультант Анна Цыгуля:

- Детский сад в плане социализации полезен, но не необходим. Дети в детском саду становятся более самостоятельными. Они, глядя на своих сверстников, учатся одеваться, умываться, держать ложку. Повторяя, они пытаются научиться разным важным для них вещам. В играх с другими малышами ребенок получает первые навыки общения, взаимодействия. Конечно, если ребенок будет проводить время в одиночестве, то это нехорошо. У каждого возраста есть свои особенности развития. Например, взаимодействие со сверстниками в возрасте двух лет еще не настолько необходимо ребенку, ему важнее в это время общение с мамой.

Но в целом, если в семье есть возможность общения с другими детьми или родственниками, то этого будет достаточно. В этом случае отдавать ребенка в детский сад не обязательно.