Министр транспорта Приамурья: восстанавливать рухнувший путепровод не будем

СЕГОДНЯ 05:31 2018-10-10T05:32:44+03:00

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Работы по ликвидации последствий ЧП в Свободном продолжались всю ночь. Напомним, рухнувший виадук здесь перегородил Транссиб и отрезал треть города от больниц и школ.

- Причины происшествия на данный момент еще устанавливаются, работают специалисты, ждем их заключения. По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженного большегрузного транспорта по путепроводу. Наша главная задача - полностью открыть железнодорожное сообщение на данном участке. Сейчас идет восстановление контактной сети. Работы ведутся в круглосуточном режиме, максимально задействованы производственные и людские ресурсы, - рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

Известно, что рухнувший мост восстанавливаться не будет, транспортное сообщение будет осуществляться по альтернативному маршруту. Сейчас в Свободном как раз приводят в порядок объездную дорогу.

Новый путепровод через ЖД пути обойдется не менее чем в два миллиарда рублей.

- Уже есть договоренности с Минтрансом России и Росавтодором, которые заверили, что окажут поддержку при строительстве нового путепровода, разработка ПСД будет проведена силами муниципалитета, сейчас этим вопросом занимается специалисты минтрансстроя, - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.