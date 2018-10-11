После ЧП в Свободном в Благовещенске проверят шесть мостов

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-11T04:18:17+03:00

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Губернатор Приамурья Василий Орлов после обрушения виадука на железнодорожные пути в Свободном распорядился перепроверить все мостовые переходы в регионе. Их сотни, только деревянных мостов – 80 штук. В Благовещенске мостовых переходов и виадуков – шесть. Плюс большой и старый мост через Зею.

- В июне 2018 года было проведено предпроектное обследование объекта. По его итогам 15 октября подрядной организацией ООО «Архитектурно-строительная компания» будет предоставлен научно-технический отчет с соответствующими выводами, заключением по результатам обследования и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения, а также будет разработано техническое задание для проектных работ на его ремонт, - сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства Юрий Гиль. - В предварительном заключении экспертов обозначено, что прочностные характеристики элементов моста соответствуют нормативным значениям и проектной документации. Дополнительные меры по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения в части организации движения в настоящий момент не требуются.

Ну а пока все остальные мосты перепроверяют, на летучку к мэру пригласили всех предпринимателей, которые используют большегрузный транспорт. И попросили их ездить по мостам острожней.

- Важно, чтобы вы со своей стороны контролировали загрузку тяжелой техники, чтобы нагрузка на ось соответствовала нормативной. Кроме того, маршруты грузоперевозок в обязательном порядке должны согласовываться с управлением ЖКХ, - попросила предпринимателей мэр Благовещенска Валентина Калита.