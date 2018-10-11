В Приамурье врачу-педиатру выдали зарплату мелкими монетами

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-11T08:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На праздники вместе со счастьем и здоровьем обычно желают мешок денег. Но в реальности денежный мешок, как оказалось, особой радости не приносит. Особенно если в этом мешке твоя зарплата мелкими монетами. Именно в такой форме оплатили труд участкового врача-педиатра детской поликлиники города Зеи Тамары Александровны Голубцовой. Общий вес мешков составил 35 килограммов.

От зарплаты - в слезы

Тамаре Александровне 69 лет, она работает в детской поликлинике Зеи уже 43 года, имеет грамоту Министерства здравоохранения РФ и звание ветерана труда. Это уважаемый врач, которую любят и ценят пациенты. Она пенсионерка, но продолжает работать. Зарплату врач всегда получала в кассе наличными - так привычнее, заводить банковскую карту не хотела. Что ж, ее право.

- В понедельник 8 октября я пришла в кассу получать зарплату, - рассказывает Тамара Голубцова. - Я, как обычно, расписалась в ведомости, кассир мне выдала купюрами часть зарплаты - 21 тысячу рублей, а остальные деньги - 36 тысяч - сказала забирать в монетах. Когда я глянула на мешки с деньгами по 2, 5 и 10 рублей, то опешила. Сначала я отказалась их брать, сказала, что приду, когда будут купюры, но мне велели забирать, так как это распоряжение главного врача.

Два мешка монет 69-летний врач просто не смогла поднять. В итоге кассир сжалилась над Тамарой Александровной и позвонила в диспетчерскую скорой помощи. Водитель довез врача домой и поднял мешки с зарплатой в квартиру.

Монеты тоже деньги

В амурском минздраве корреспонденту «Комсомолки» ситуацию объяснили тем, что в такой форме деньги выдал банк. Но Тамара Голубцова считает, что так ее пытались уговорить завести банковскую карту, и все представление с мешками денег устроили специально. Позже сын Тамары Александровны связывался с банком, там ему сообщили, что разменные монеты вообще нужно заказывать специальным рейсом из Благовещенска.

Лишь после шумихи, поднятой по этому поводу в СМИ, чиновники от здравоохранения пошли на попятную. С Тамарой Голубцовой связалась замминистра здравоохранения Амурской области.

- Она извинилась за произошедшее и сообщила, что препятствовать получению денег в кассе мне больше не будут, - рассказала Тамара Александровна. - Надеюсь, что больше я с таким отношением к себе не столкнусь и буду получать зарплату так, как мне удобно.

Разбор полетов устроил даже губернатор. Василий Орлов поручил минздраву разобраться и принять меры, отметив, что должностное лицо не может пользоваться своим статусом и положением для того, чтобы таким вот образом высказывать свою позицию. Губернатор предложил выдать монетами заработную плату и руководителю Зейской поликлиники.

ЗВОНОК В ПРОКУРАТУРУ

«Это неуважение к заслуженному работнику»

- По закону есть два способа получения зарплаты: через банковскую карту или в кассе наличными деньгами, - прокомментировал ситуацию старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин. - Сейчас, конечно, переводят всех муниципальных служащих на карту «Мир», но заводить ее или нет, все-таки решает человек, никто принудить его к этому не может. В этой ситуации главный врач Зейской больницы должен был по-человечески обсудить с работником, как удобнее получать зарплату. Если врач все-таки решил получать зарплату в кассе, руководство обязано предоставить ему такую возможность. Тем более, сейчас со стороны государства идет всяческая поддержка работников пенсионного возраста, стимуляция их к труду. А в этом случае налицо препятствие в получении честно заработанных денег нормальным номиналом. Это, прежде всего, неуважение к своим работникам, ведь, насколько я знаю, ни один врач там не получил зарплату монетами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Терапевта уволили за отказ принять пациента

Недавно скандал с медиками произошел и в Благовещенске. Молодая женщина обратилась за помощью к врачам, но в приемном покое горбольницы ей нагрубили и отказались госпитализировать. Спустя сутки женщину привезли туда же с двусторонней пневмонией. Жалобу на имя главврача у нее принимать отказались. Что делать? Конечно, выложить видео оскорблений со стороны медиков в Сеть и пожаловаться всему городу! Только таким образом об инциденте стало известно минздраву.

- Данный случай был немедленно взят на контроль министерством. Администрации больницы было предложено без промедления принять меры к исправлению возникшей конфликтной ситуации, которая, во-первых, была чревата осложнениями для здоровья пациентки и во-вторых, негативно отражалась на всем амурском здравоохранении.

В итоге пациентка была госпитализирована, состояние ее здоровья в данный момент удовлетворительное. При этом руководство больницы сообщило, что будет проведена служебная проверка по факту, однако извинений пациентке не принесло, охарактеризовав ситуацию как неоднозначную, в которой еще нужно разобраться. Несмотря на очевидную халатность медицинского персонала больницы, администрация учреждения заявила, что «судить по данному видео о действиях сотрудников и пациентки крайне сложно». Министерство считает недопустимым такое отношение к больным. По данному случаю будет проведена тщательная проверка минздрава, по результатам которой, возможно, будут применены меры взыскания к руководству БГКБ. Пациентке, столкнувшейся с неподобающим отношением со стороны медработников, министерство приносит искренние извинения, - сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

Как стало известно, после служебного расследования врача-терапевта, отказавшегося госпитализировать эту пациентку, уволили за неоднократные нарушения врачебной этики.