Пять наивных вопросов о ЧП в Свободном

СЕГОДНЯ 03:33 2018-10-12T03:33:57+03:00

Теперь власти решают не только что делать со сломанным мостом, но и со всеми остальными... Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В чем причина обрушения моста и что будет дальше?

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Спустя двое суток после обрушения моста на железнодорожные пути в Свободном по Транссибу, наконец, без перебоев пошли поезда. И пассажирские, и грузовые. До конца работ по разбору завалов еще неделя, не меньше, но часть путей удалось освободить в кратчайшие сроки. В масштабах страны ЧП невеликое, а вот свободненцам еще придется натерпеться проблем с транспортной логистикой. Да и всем амурчанам стоит задуматься: а так ли крепки все наши мосты, виадуки и путепроводы, как кажутся?..

Мы решили задаться вопросами, приходящими в голову после этого происшествия первыми.

Почему рухнул?

Власти региона свою версию ЧП выдали сразу:

- По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного автомобиля по путепроводу, - заявил министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.

Неужто всю вину хотят свалить на единственного пострадавшего во время обрушения - водителя тяжелого грузовика, упавшего вместе с мостом и машиной на ж.-д. пути? Да нет, проблема шире - никаких знаков по ограничению веса транспорта на этом путепроводе никогда не стояло. И катались по нему туда-сюда тяжеленные грузовики и прочая техника много лет. В Благовещенске мэр даже собрала экстренно всех руководителей предприятий, в распоряжении которых находятся фуры, самосвалы да бульдозеры, и попросила дороги не разбивать, машины не перегружать, а по мостам ездить поосторожней.

- Важно, чтобы вы со своей стороны контролировали загрузку тяжелой техники, чтобы нагрузка на ось соответствовала нормативной. Кроме того, маршруты грузоперевозок в обязательном порядке должны согласовываться с управлением ЖКХ, - попросила предпринимателей Валентина Калита.

Была и версия с вибрацией от поездов. Дескать, под мостом часто проходили тяжелые составы, вот он и не выдержал. От этих предположений в РЖД сразу открестились - сверхтяжелые вагоны, как заявляют железнодорожники, ходят только по специально приспособленным под них путям. И больше - нигде!

Жители Свободного немедленно обвинили во всем местные власти - мост этот никогда капитально не ремонтировался, только дыры латали. Вот он и не выдержал постоянной и многолетней нагрузки.

Опытные строители такой вариант не исключают. Одно дело - сдать объект, другое дело - его содержать, проверять вовремя и ремонтировать. Но по всем ГОСТам мост должен был простоять еще лет двадцать. Такие сооружения строили на века, капремонт им положен раз в 50 лет.

Неожиданную версию высказал ветеран мостостроения, бывший начальник «Мостоотряда 64» (предприятие возводило, к примеру, автомобильный мост через Зею под Благовещенском) Александр Владимирович Шишкин:

- Я помню этот мост. Там строила опоры одна организация, а балки, проезжую часть - другая. Вот так, даже на глаз - а я и фото, и видео обрушения видел - проблема в ригеле, это горизонтальная балка, на которой держится конструкция. Они на двух разных опорах - разной высоты. Возможны и нарушения при монтаже моста - либо с арматурой, либо с бетоном. То есть речь идет о производственном браке, допущенном еще в 1982 году.

Прокуратура и следствие не торопятся. Настоящую причину обрушения обещают назвать не раньше чем через два месяца. Необходимы десятки экспертиз.

Починят ли мост?

Нет, говорят в министерстве транспорта. Не починят. Там и чинить-то уже нечего. Чтобы нормально освободить железнодорожные пути, доломали всё, что само не упало. Путепровод Свободному необходим, но строить его будут с нуля.

- Аварийный путепровод восстанавливаться не будет, транспортное сообщение будет осуществляться по альтернативному маршруту. Уже есть договоренности с Минтрансом России и Росавтодором, которые заверили, что окажут поддержку при строительстве нового путепровода. Разработка проекта будет проведена силами муниципалитета, сейчас этим вопросом занимаются специалисты минтрансстроя, - заявил Александр Зеленин.

Финансовую помощь для Свободного губернатор региона намерен просить в Москве. Необходимую на новый путепровод сумму - порядка двух миллиардов рублей - область сейчас выделить не сможет.

А как теперь свободненцам ездить?

Единственный вариант - привести в полный порядок объездную дорогу. Еще 9 октября она представляла собой заросшее травой направление в лесу. Как только рухнул мост, соединявший две части Свободного, на этой проселочной тропе образовались пробки. Мэрия города бросила туда несколько грейдеров и пару десятков КамАЗов. За двое суток удалось сделать из проселочной дороги приемлемую гравийку.

Не все на объездной дорожке гладко - автобусы идут по Свободному с опозданиями, застревают на обочинах легковушки. Но хоть что-то.

Дорогу эту еще доведут. А дальше - придется ждать восстановления путепровода, других вариантов, похоже, нет.

Остальные-то мосты не рухнут?

Этого пока не знает никто. Но на всякий случай губернатор распорядился все и везде перепроверить. Местным чиновникам дали ЦУ - обследовать каждый мост, виадук и путепровод.

- Причины ЧП определят специалисты, а компетентные органы определят виновных. Наша задача - не допустить происшествий в будущем, - заявил Василий Орлов.

Главное, чтобы у районных да городских властей нашлись деньги на эти обследования. Шутка ли - нормальная экспертиза автомобильного моста через Зею обошлась казне в несколько миллионов рублей. А полуразвалившихся мостов у нас хватает, это точно. Достаточно проехаться по любому отдаленному району Приамурья, где через каждый ручей - деревянный мостик, да еще и сделанный руками местных мужичков. И идут по этим мосточкам грузовики. А куда деваться? Доехать-то как-то надо!

Кстати, о мосте через Зею…

Наш старенький мост, как уверяют власти, еще постоит. Благовещенцы переживают, что единственный путь из областного центра на восток, в том числе на Хабаровск, перегружен в шесть раз и не раз уже латался.

- В июне 2018 года было проведено предпроектное обследование объекта. По его итогам 15 октября подрядной организацией ООО «Архитектурно-строительная компания» будет представлен научно-технический отчет с соответствующими выводами, заключением по результатам обследования и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения, а также будет разработано техническое задание для проектных работ на его ремонт, - сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства Юрий Гиль. - В предварительном заключении экспертов обозначено, что прочностные характеристики элементов моста соответствуют нормативным значениям и проектной документации. Дополнительные меры по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения в части организации движения в настоящий момент не требуются.

Ну а региональные власти решительно настроены добиться у Москвы денег на новый мост. Когда достроят переход в Китай через Амур, старому будет совсем несладко, нагрузка вырастет еще в несколько раз. Теперь у нас и туз в рукаве есть - рухнувший путепровод в Свободном…

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Через несколько месяцев следствие даст свое заключение, и причины ЧП будут названы. Итальянцы, кстати, до сих пор так и не знают, что случилось в Генуе (а здесь в августе этого года рухнул вместе с 35 ехавшими по нему автомобилями новый мост, погибли десятки человек). Нам же пока думается, что причина - она, как всегда, комплексная. Тут и ошибки абы как сляпавших мост строителей, и перегруженные из-за великих строек дороги Свободного, и закрывавшие на все это глаза местные чиновники…

Складывается ощущение, что задолго до строительства новых заводов, ГЭС и космодромов стоило бы привести в порядок построенную еще в советские времена инфраструктуру. Иначе сложно будет старенькой нашей области выдержать масштаб запущенных проектов.