Благовещенские онкобольные помогают друг другу справиться с болезнью

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-15T04:48:52+03:00

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В Благовещенске уже пять лет работает движение «Навстречу жизни». В онкологическом диспансере собираются те, кто только недавно узнал о своем диагнозе, и те, кому посчастливилось побороть болезнь. Онкобольные, их родные и близкие, а также просто неравнодушные люди помогают друг другу справиться с психологическим грузом, который неизбежно приносит с собой такой диагноз.

Начать с себя

У истоков движения «Навстречу жизни» стоит жительница Благовещенска Ольга Мажарова - доцент кафедры онкологии АГМА, врач ультразвуковой диагностики высшей категории, кандидат медицинских наук. По нелепому совпадению она сама лечилась от заболевания, которое изучает.

- Я сама перенесла заболевание, искала возможность восстановления. Очень много перечитала информации в интернете, изучала центры реабилитации. Выбрали с мужем санаторий в Калининградской области. Там сошлись с людьми, которые занимаются помощью онкобольным - организацией «Вита». Познакомились, попали к ним на конференцию. И мы с мужем загорелись - и у нас надо такое делать! Уже в Благовещенске пришли на кафедру онкологии, все рассказали. Стали искать людей. Я своих пациентов обзвонила, нашла тех, кто тоже загорелся идеей, - вспоминает Ольга Алексеевна.

Первые четыре года сообщество называлось «Движение против рака». Но потом слово «рак» решили убрать из названия.

Понять и поддержать

Основная задача движения - помогать тем, кто давно находится в онкодиспансере на лечении или кто только поступил. Активисты оказывают психологическую помощь, помогают преодолеть шок и страх. При этом в движении нет разделения на главных и подчиненных - каждый вносит что-то свое.

- Ввели возможность лечения творчеством - арт-терапию. Мы рисуем на ткани, на бумаге, по глине. Слушаем музыку, слушаем стихи - один из наших участников очень хорошо читает. И наши участники сами что-то начинают писать - умело, неумело. Но стихи очень проникновенные получаются и душевные, - рассказала Ольга Мажарова.

Считается, что арт-терапия помогает человеку справиться со стрессом, неизбежно возникающим при серьезных заболеваниях. Занимаясь творчеством, больной получает столь необходимую эмоциональную разрядку. А близость товарищей по несчастью помогает понять - он не одинок в этом мире. Вокруг есть люди, готовые прийти на помощь.

Однако даже после выписки из диспансера «Навстречу жизни» не бросает своих участников. Активистам выделили помещение на улице Ленина, 97. По субботам в 9 часов там продолжают общаться.

- Рисуем, чай пьем, друг друга поздравляем с праздниками и днями рождения. Ходим на экскурсии по городу: один из наших участников - очень интересный человек, журналист Валентина Петровна Кобзарь. Кроме этого, мы ездили смотреть на лотосы - нам дали возможность съездить бесплатно. Нам дают со скидкой билеты в театр, потом обсуждаем спектакли. На фестивале «Амурская осень» нам выделяли бесплатно билеты в кино. Кроме того, мы притягиваем семьи наших участников - помогаем мужьям и женам понять ситуацию. Есть у нас женщина, которая лечится дома. Ей уже не показаны другие виды лечения, стадия довольно тяжелая. Наши участники ходят к ней домой, рисуют с ней, с ее дочерью. Выставляли картины на ярмарке ремесел. Сейчас готовимся к выставке «Золотая осень», - рассказала Мажарова.

Далее - везде

За пять лет, по подсчетам Ольги Алексеевны, через движение прошли около 800 человек. Кто-то уходит, кто-то уезжает после лечения домой, в другие города. Сейчас, в основном, на занятия приходят женщины с онкологическими заболеваниями молочных желез. Но есть люди и с другими диагнозами, и даже те, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в поддержке. Основной костяк сейчас - 25 жителей города. Ходить на занятия никого не заставляют.

- У нас ничего не регламентировано: хочешь - приходи, хочешь - не приходи. Есть те, кто перенес, есть те, кто лечится, есть близкие болеющих или просто неравнодушные люди. Мы не требуем никаких справок. Человек может не раскрываться, просто ходить на занятия. А потом созреть и рассказать о себе сам, - говорит Ольга Мажарова.

Сейчас участники «Навстречу жизни» подали заявку на президентский грант.

- Если не пройдем - будем подавать на следующий. Нам нужны краски, кисти - много чего надо, чтобы развить движение, - добавляет Ольга Алексеевна.

«Навстречу жизни» живет на собственные средства: что-то покупают сами участники, помогают близкие, другие люди. Посильную помощь оказывает и сам онкодиспансер.

Тем временем созданием подобных центров взаимопомощи заинтересовались наши соседи - Якутия, Еврейская автономия, Приморье, Хабаровский край. Вполне возможно, что скоро такие сообщества появятся и там.