Будущее торговли в Благовещенске: мегамоллы, интернет-коммерция и европейские товары из Китая

СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-16T09:15:11+03:00

По словам экспертов, свою нишу маленькие магазинчики заняли надежно, но большого развития у них не будет. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Вместе со специалистами в сфере экономики «Комсомолка» попыталась представить себе, когда крупные ТРЦ окончательно вытеснят мелкие магазины, а предприниматели уйдут в Сеть

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Что будет с мелкими лавками?

Принципы глобализации уже давно действуют в сфере торговли и услуг. Благовещенск не стал исключением. Мы уже не первый год наблюдаем, как крупные торговые сети и центры постепенно захватывают местный рынок. Несмотря на эту экспансию, эксперты все же прослеживают судьбу маленьких магазинчиков в будущем торговли города.

- Маленькие магазинчики неизбежно будут, - говорит и. о. президента Союза «Амурская торгово-промышленная палата» Елена Моржева. - Но чтобы выжить, они должны быть приближены к жилому сектору. Сейчас магазинчики поселились на первых этажах жилых домов. Это очень удобно для жильцов: для бабушек, которым не всегда удается добраться до супермаркета, или для тех, кто делает покупки в более позднее время. Свою нишу маленькие магазинчики заняли надежно. Но большого развития у них не будет.

Говорить о победителях и побежденных в сфере непродовольственных товаров трудно, считают эксперты. Мелкие предприниматели и крупные центры живут в своеобразном рыночном симбиозе.

- У нас пока нет крупных торговых сетей, в частности, по продукции группы «Б» (мебель, одежда и прочее), - рассказывает экономист, бизнес-консультант Андрей Конюшок. - Поэтому даже крупные торговые центры собирают под одной крышей много мелких предпринимателей. Конечно, покупателям приезжать в большие торговые центры, где есть много разных отделов, а также кинотеатры, кафе, и разные другие развлечения, гораздо приятнее. Наверное, в будущем торговля будет развиваться в сторону улучшения обслуживания и ассортимента в больших торговых центрах. Но это не исключает, что исчезнут маленькие магазины.

Мегамоллы - это те же торгово-развлекательные центры, только намного больше в размерах. Скорее всего, именно такие гигантские ТРЦ появятся со временем в Благовещенске. В них и будут сосредоточены передовые идеи благовещенской торговли.

По мнению специалистов, если мелкие магазины будут жить, то открытые вещевые рынки уйдут в прошлое. А вот местные сельхозпроизводители, возможно, объединятся в кооперативы, чтобы легче справляться с потребностями современного рынка.

Напрямую из Китая

Близость к Китаю всегда отражалась на Благовещенске. Страна, которая производит основную массу товаров для всего мира, может еще сильнее укрепить торговую роль города. К тому же скоро у нас появится канатная дорога и мост через Амур. Это позволит значительно увеличить товарообмен между двумя странами.

- Наша географическая особенность помогает взаимодействию с Китаем, открывает доступ к их производственным мощностям, - объясняет предприниматель, инициатор проекта «Молодые предприниматели Благовещенска» Иван Шумилов. - Задача предпринимателей в Благовещенске - определить, что продать, как и кому. А наши соседи поставят для этого нужную продукцию или же произведут товар самостоятельно и доставят на склад или напрямую заказчику.

Эксперты прогнозируют, что в Китае продолжится рост качества жизни, соответственно, будет расти и качество товаров, которые они производят.

- Безусловно, через 10 лет не будет необходимости в таком большом объеме везти товары из Москвы, Европы, Турции, как это делается сейчас, - подчеркивает Андрей Конюшок. - Например, некоторые итальянские компании производят свои товары в Китае. Думаю, что в недалеком будущем можно будет подписывать контракты с европейскими компаниями по прямой поставке части их заказов из Китая сюда, в Амурскую область.

Развитие интернет-коммерции

Уже сейчас многие благовещенские предприниматели ушли исключительно в интернет. Сеть позволяет не только успешно продвигать свой товар или услуги в соцсетях, мессенджерах, на сайтах, но и вести свой интернет-бизнес.

- Во время декретного отпуска я решила открыть свой интернет-магазин, - делится благовещенский предприниматель Екатерина. - Мой поставщик из Китая доставляет мне товар, а я продаю интерьерные вещи пользователям со всей страны. Кстати, основные заказчики - жители центральных регионов России.

Строгой статистики по количеству интернет-бизнеса у нас нет, но его стремительное развитие заметно даже невооруженным глазом. Многие специалисты видят именно такое развитие торговли. Сеть не ограничивает бизнес географически, позволяет продвигать свои предложения быстро и эффективно. Скорее всего, эта виртуальная торговая площадка будет особенно активно развиваться в будущем, уверены некоторые эксперты.

- Да, это очень активная площадка для бизнеса,- подтверждает Елена Моржева. - Многие благовещенские предприниматели и потребители уже давно обращены в сторону интернет-коммерции. Мне кажется, что пустующие отделы в некоторых торговых центрах Благовещенска объясняются не только переизбытком торговых площадей в городе, но и уходом бизнеса в интернет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Так каким же видится будущее торговли в Благовещенске? Попробуем сделать выжимку из всех экспертных мнений.

- Торговые центры будут развиваться, превращаясь в мегамоллы.

- Маленькие магазинчики будут работать, но без развития.

- Благодаря соседству с Китаем, будущему мосту через Амур увеличится товарооборот между странами.

- Новый виток развития получит интернет-коммерция.

- Расчет наличными деньгами уйдет в прошлое.

- Открытые вещевые рынки исчезнут.

- Продуктовые рынки станут более оснащенными.

- Мелкие сельхозпроизводители объединятся в кооперации.

- Ярмарки местных ремесленников превратятся в городские события. Мастера лучше освоят интернет-торговлю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По размеру налоговых поступлений в федеральный и областной бюджеты торговля занимает второе место среди основных отраслей экономики.

На 1 января 2018 года в Благовещенске насчитывалось 1263 магазина торговой площадью 383,8 тыс. кв. м. Из них большую часть составляют непродовольственные магазины. На 1000 благовещенцев приходится 1670 кв. м торговых площадей. Это выше уровня прошлого года на 139 кв. м и в 2,2 раза превышает норматив.

За 2017 год по различным причинам закрылось 57 магазинов, а открылось 100 объектов торговли. В городе постоянно растет количество объектов, работающих по методу самообслуживания.

*Данные управления по развитию потребительского рынка и услуг Благовещенска

КСТАТИ

В Благовещенске 20 октября в областной филармонии впервые состоится форум, посвященный интернет-коммерции, - Amur E-commerce Forum.

- Наши предприниматели смогут бесплатно получить различные инструменты и методы онлайн-продвижения, а также найти деловых партнеров, - прокомментировала это событие мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Благовещенские бизнесмены смогут пообщаться с такими корифеями, как представители самых крупных интернет-площадок мира и России - Alibaba Group, eBay Russia & United markets, OZON.ru и другими.