В честь кого назовут благовещенский аэропорт

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-16T08:51:56+03:00

Окончательное решение по наименованию аэропорта после нескольких этапов голосования примут в начале декабря. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

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На Западе это традиция - называть самые лучшие аэропорты в честь знаменитых граждан. Тот же «Шарль де Голль» в Париже или «Джон Кеннеди» в Нью-Йорке. В России решили последовать такой моде и дать особые имена сразу 45 аэропортам федерального и международного значения. Идею общественников и историков поддержали на самом высоком уровне. Благовещенск в этот список тоже попал.

- Присвоение нашему аэропорту имени известного соотечественника - это и престижно, и ответственно. Конечно, нам хочется, чтобы официальное название аэропорта дополнилось именем известного россиянина, чья жизнь была неразрывно связана с небом, - говорит генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Что интересно, окончательное решение по наименованию аэропорта примут непосредственно амурчане. Общественные организации лишь предложат несколько (от трех до десяти) вариантов. Важно и то, что тот самый великий человек, в честь которого назовут аэропорт, должен быть связан с конкретным регионом.

- Проект очень интересный. Важно, что это имя будет не «спущено сверху»: опросы, изучение общественного мнения, голосование - все это будет присутствовать. Так обещают организаторы. Весь проект должна сопровождать активная краеведческая работа в школах, вузах, в СМИ, чтобы мы еще раз могли вспомнить великих людей, сделавших для нашей амурской земли многое. Очень надеюсь, что вместе мы выберем достойный вариант, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Самая обсуждаемая на данный момент кандидатура - граф Муравьев-Амурский. Правда, Хабаровск и Владивосток тоже могут претендовать на такое название для своих аэропортов. Николай Николаевич - он много где на Дальнем Востоке успел отметиться.

- Мы рискнем и поучаствуем в конкурентной борьбе с дальневосточными аэропортами, имеющими общую историю, за кандидатуру на присвоение своему аэропорту имени графа Муравьева-Амурского, - сказал заместитель генерального директора благовещенского аэропорта Анатолий Смирнов. - Уверен, что большинству амурчан, услышавшим о конкурсе, первое, что пришло в голову, - это имя Николая Николаевича.

Самая обсуждаемая на данный момент кандидатура - граф Муравьев-Амурский. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Окончательное решение по наименованию благовещенского аэропорта уже после нескольких этапов голосования примут лишь в начале декабря. Организаторы отмечают, что путаницы для пассажиров и летчиков переименование не внесет - специальные коды и международные названия останутся теми же. Да и работать лучше или хуже воздушные гавани не станут. Однако в зданиях аэровокзалов появятся выставочные экспозиции, а на фасадах - имена легендарных россиян.

КОНКРЕТНО

Как еще могут назвать?

На данный момент кроме графа Муравьева-Амурского выдвинуто еще 12 имен - все это люди, тесно связавшие свою судьбу с Приамурьем. Ну, или, во всяком случае, родившиеся здесь.

Святитель Иннокентий (Вениаминов),

летчик-испытатель Виктор Евсеев,

герой-пограничник Михаил Павленко,

летчик, Герой Советского Союза, служивший в Благовещенске, Александр Молодчий,

военная летчица Нина Распопова,

генерал-десантник Альберт Слюсарь,

строитель благовещенского аэропорта, почетный гражданин Благовещенска Михаил Орлов,

кинорежиссеры Валерий Приёмыхов и Леонид Гайдай,

Дмитрий Пешков, полковник царской армии, в одиночку добравшийся из Благовещенска до Санкт-Петербурга,

художник Александр Тихомиров,

исследователь и писатель Григорий Федосеев.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Голосование будет идти до 30 ноября

На первом этапе - с 11 по 21 октября - общественными палатами формируется список из 3-10 имен-претендентов для названия местного аэропорта.

Второй этап - с 22 по 28 октября - формирование лонг-листа. В него входят и имена, предложенные не менее чем 500 жителями.

Третий этап - с 29 октября по 7 ноября - формирование шорт-листов. Тройка лидеров определяется путем соцопросов.

Финальное голосование - с 8 по 30 ноября. Определяется победитель по каждому региону.

Оглашение результатов - 5 декабря.

Отдать свои голоса за понравившийся вариант можно будет на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» или «Одноклассники», с помощью SMS-сообщения или путем заполнения анкет - их будут распространять волонтеры.

СПРАВКА «КП»

Сейчас благовещенский аэропорт официально называется «Игнатьево». Это единственный аэропорт в области, в котором садятся межрегиональные и международные рейсы.

Из нашего аэропорта самолеты вылетают в 20 разных направлениях.

В 2017 году его услугами воспользовалось 400 тысяч пассажиров (на четверть больше, чем в 2016 году).

В 2019-2021 годах в аэропорту будет построена вторая, более современная, длинная и широкая взлетно-посадочная полоса. Деньги на это, более 4,6 миллиардов рублей, выдадут из федерального бюджета.

Уважаемые читатели, а в честь кого бы вы предложили назвать наш аэропорт? Своим мнением делитесь в комментариях.