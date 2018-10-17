Искусство, роботы и котики: сразу несколько выставок на любой вкус пройдут в Благовещенске

СЕГОДНЯ 04:35 2018-10-17T04:37:34+03:00

Рассказываем, где познакомиться с технологиями будущего и домашними животными, а где - с памятниками историческим личностям и рядовым горожанам

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Не любите выставки? Вы просто не на те ходили! В ближайшие дни у амурчан будет возможность побывать на самых разных мероприятиях практически на любой вкус.

Выставка будущего

Роботы в Благовещенске! Более 60 удивительных механизмов привезли в областной центр из разных городов России, Японии, Австралии, Америки и Южной Кореи. Посетив масштабную выставку будущего, вы сможете поиграть или сфотографироваться с роботами, покататься на сегвеях, гироскутерах и роботах-рикшах, погрузившись в виртуальную реальность, пролететь над Парижем в теле орла, почувствовать себя героем культовой космооперы «Звездные войны», стать 3D-художником и многое другое.

Ледовая арена (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

до 25 ноября с 10.00 до 22.00

Цена билета: будни - 390 рублей (детский) и 490 рублей (взрослый), выходные - 490 рублей (детский) и 590 рублей (взрослый). Билет действует в течение дня без ограничения по времени.

От создателя «Челнока»

В областном краеведческом музее 16 октября открылась персональная выставка поэта, художника и скульптора Валерия Разгоняева «Со стороны пятого измерения». Валерий Иванович - член Международного союза художников, Творческого союза художников России, лауреат международных и государственных премий. Работы мастера благовещенцы могут видеть на улицах города - это памятник графу Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому и святителю Иннокентию (Вениаминову), а также «Челнок» и «Снегурочка».

На выставке можно будет полюбоваться на живопись Валерия Разгоняева (работы 2017 года и предыдущих лет), графику, проекты памятников. Фото: museumamur.org

На выставке можно будет полюбоваться на живопись Валерия Ивановича (работы 2017 года и предыдущих лет), графику, проекты памятников известным историческим личностям и обычным благовещенцам. Но, пожалуй, самые интересные экспонаты - это проекты монументов, которые могут быть установлены в столице Приамурья. В частности, речь идет о памятнике Чехову (напомним, Антон Павлович побывал в Благовещенске в 1890 году во время путешествия на Сахалин) и шуточной скульптуре казака «Спотыкач».

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 12 ноября

Домашний зоопарк

Выставка-конкурс домашних животных пройдет в новом благовещенском музее - Доме Саяпина. В программе: демонстрация домашних питомцев, игры, викторины, интересные факты о животных из Книги рекордов Гиннесса. В конце состоится награждение победителей по итогам голосования. Принять участие в конкурсе смогут все желающие. Организаторы предупреждают лишь, что мелкие животные, а также птицы или даже насекомые должны находиться в клетках, а кошки и небольшие собаки - на поводках. Предварительные заявки принимаются по телефонам: 52-53-83 и 52-24-14.

Дом Саяпина

ул. Амурская, 216

21 октября в 13.00

Цена билета: 100 рублей, дети-участники - бесплатно.

Книжная графика

Любителям искусства будет интересна еще одна выставка в краеведческом музее - «Книжная графика Павла Пустового». Павел Клементьевич родился в селе Воронжа Свободненского района в 1924 году. Окончил графическое отделение Благовещенского педагогического училища, во время войны был художником фронтовой газеты «Тревога». Позже он делал афиши для областного театра драмы и филармонии, оформлял книги серии «Мужество» (помните, чуть ли не в каждом советском доме такие обязательно стояли на полочке?), а также некоторые обложки книг амурских авторов.

На выставке представлены рисунки, орнаментальные заставки, наброски художественного оформления книги «Стоят на Амуре русские села» (Благовещенск, 1978) и альбома «Благовещенск. Городу 125 лет» (Благовещенск, 1983). Фото: museumamur.org

На выставке представлены рисунки, орнаментальные заставки, наброски художественного оформления книги «Стоят на Амуре русские села» (Благовещенск, 1978) и альбома «Благовещенск. Городу 125 лет» (Благовещенск, 1983). Благодаря последнему, кстати, амурчане смогут вспомнить облик города, каким он был в 82-м году - художник запечатлел старую набережную, пожарную каланчу, Дворец пионеров, Первомайский парк, автовокзал и т. д.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 12 ноября