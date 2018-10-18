Эхо трагедии в Керчи: в Приамурье усилят меры безопасности в колледжах, школах и садиках

СЕГОДНЯ 05:10 2018-10-18T09:43:31+03:00

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Накануне, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи один из студентов взорвал бомбу и расстрелял однокурсников. Погибли 20 человек, многие были ранены. Случившееся ЧП обсуждают по всей стране, люди напуганы - ведь такое может случиться в любом городе.

Амурские власти уже озаботились безопасностью жителей области.

- В образовательных организациях Приамурья усилены меры безопасности. Такое указание издано министерством образования и науки области. Кроме того, после массового убийства студентов политехнического колледжа в Крыму ведомством подготовлены рекомендации муниципальным образованиям, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности колледжей, школ и детских садов, а также их пожарную безопасность, работу охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Также ученикам и студентам расскажут, что делать в ситуациях, подобным керченской, напомнят телефоны экстренных служб.

Между тем губернатор Приамурья Василий Орлов направил телеграмму главе Крыма Сергею Аксенову: «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время трагедии в политехническом колледже Керчи. Амурчане узнали о том, что произошло, вчера поздним вечером. Мы потрясены случившимся. Сегодня о том, что произошло, говорят все. Простые люди, дальневосточники, мысленно со всеми, кого коснулась беда. Нужны немалые душевные силы для того, чтобы пережить это. Мужества тем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим.