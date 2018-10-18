2018-10-18T09:43:31+03:00
Общество

Эхо трагедии в Керчи: в Приамурье усилят меры безопасности в колледжах, школах и садиках

Губернатор Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким погибших
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности колледжей, школ и детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВАСпециальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности колледжей, школ и детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Накануне, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи один из студентов взорвал бомбу и расстрелял однокурсников. Погибли 20 человек, многие были ранены. Случившееся ЧП обсуждают по всей стране, люди напуганы - ведь такое может случиться в любом городе.

Амурские власти уже озаботились безопасностью жителей области.

- В образовательных организациях Приамурья усилены меры безопасности. Такое указание издано министерством образования и науки области. Кроме того, после массового убийства студентов политехнического колледжа в Крыму ведомством подготовлены рекомендации муниципальным образованиям, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности колледжей, школ и детских садов, а также их пожарную безопасность, работу охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Также ученикам и студентам расскажут, что делать в ситуациях, подобным керченской, напомнят телефоны экстренных служб.

Между тем губернатор Приамурья Василий Орлов направил телеграмму главе Крыма Сергею Аксенову: «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время трагедии в политехническом колледже Керчи. Амурчане узнали о том, что произошло, вчера поздним вечером. Мы потрясены случившимся. Сегодня о том, что произошло, говорят все. Простые люди, дальневосточники, мысленно со всеми, кого коснулась беда. Нужны немалые душевные силы для того, чтобы пережить это. Мужества тем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов
Приемная дочь актера Бориса Химичева Елена Дмитриева дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала свое видение странного уголовного дела о воровстве
Новости 24
Из-за коммунальной аварии в Благовещенске закрыли новый музей
Пьяная благовещенка пнула и укусила сотрудника Росгвардии
В кафедральном соборе Благовещенска пройдет панихида по погибшим в Керчи
Пенсионерам в Приамурье через WhatsApp обещают мифическую прибавку к пенсии
В Благовещенске спасли сову, на которую нападали сороки
Поздно вечером в Благовещенске загорелся жилой дом на улице Чехова
Следователи просят амурчан помочь в поисках убийцы главы поселка Новобурейский
На благоустройство своих поселков жители Приамурья сами потратили 173 тысячи рублей
Житель Благовещенска купил стероиды и попал под суд
Полицейский из Тамбовки представит Приамурье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2018»
В Приамурье разыскивают мужчину, который пропал еще в августе
В Сковородинском районе на автодороге «Амур» сгорел мост
В Благовещенске пожарные потушили крышу Центрального рынка