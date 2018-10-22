Лучший участковый Приамурья - 2018: Жена и дочки моей победе были рады больше, чем я!

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-22T07:41:49+03:00

Артем Тарасенко рассказал о своей работе, свободном времени и поделился своими мыслями перед следующим этапом конкурса

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Напомним, 16 октября подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2018». Амурчане выбирали самого достойного кандидата, который будет представлять нашу область уже на заключительном этапе. По результатам онлайн-голосования из трех претендентов вперед вышел полицейский из Тамбовского района Артем Тарасенко. «Комсомолка» пообщалась с лучшим участковым Приамурья.

Победу отмечали в парке

Первым делом Артем Тарасенко признался, что такого результата он не ожидал.

- Но, конечно, надеялся на хорошую оценку моей деятельности, так как представляю на конкурсе не только самого себя, но и всех сотрудников, которые добросовестно несут службу в нашем отделе, - добавил полицейский.

Во время голосования Артем был в отпуске. Семья - жена и две дочки - поддерживали его и болели, конечно, за своего кандидата.

- А когда узнали о моей победе, были этому рады, наверное, даже больше, чем я. Дочери очень гордятся мной, - поделился участковый. - Расцеловали меня, после чего мы решили провести этот день в Городском парке в Благовещенске.

К слову, именно с семьей Артем старается проводить большую часть своего свободного времени. Но не забывает и о хобби - несмотря на сложную работу, ему все-таки удается порыбачить на Тамбовской дамбе. И даже если не клюет, все равно посидеть с удочкой в тишине - сплошное удовольствие.

Участковый отвечает за порядок в шести отдаленных селах Тамбовского района - Корфово, Красное, Муравьевка, Резуновка, Куропатино и Духовское. Фото: Пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Понял - это мое»

Артем Тарасенко служит в полиции уже более десяти лет, семь из которых - участковым. Он отвечает за порядок в шести отдаленных селах Тамбовского района - Корфово, Красное, Муравьевка, Резуновка, Куропатино и Духовское. А это около полутора тысяч жителей. Как признается сам Артем, он не мечтал работать участковым, но когда предложили - согласился, а вскоре понял: «Это мое».

По работе чаще всего приходится иметь дело с кражами. Конечно, бывает тяжело - села отдаленные. К счастью, коллеги всегда готовы помочь.

- А работы у меня не меньше, чем у любого участкового, - скромно уточняет Артем.

Впереди его ждет заключительный, уже общероссийский этап конкурса. Выбирать лучшего участкового страны будут так же путем онлайн-голосования. Здесь амурчанину придется побороться за победу с участковыми из других регионов, в том числе из городов-миллионников. Мы не могли не спросить, о чем же он думает перед следующим этапом.

- Я всегда ставлю перед собой реальные цели и понимаю, что мои коллеги слабее не будут. Может быть, они даже более достойны победы, чем я. Поэтому пусть победит сильнейший, - ответил Артем.

Напомним, заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Не забудьте зайти на сайт управления МВД и поддержать нашего земляка!

СПРАВКА «КП»

За годы службы Артем Тарасенко был награжден:

- почетной грамотой за выполнение особо важных и сложных заданий, достижение высоких результатов в работе от председателя районного Совета народных депутатов;

- медалью «За отличие при ликвидации ЧС» от министра МЧС России;

- медалью «За отличие в службе» 3 степени.