Модный бизнес в Благовещенске: кофе - навынос, обеды - с доставкой

СЕГОДНЯ 03:27 2018-10-23T03:32:25+03:00

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В предпринимательстве тоже есть своя мода - это становится очевидным, если хоть немного последить за тем, что открывается в городе. Благовещенск то и дело накрывает очередной волной: то повсюду появляются барбершопы, то каждая вторая кофейня начинает предлагать кофе навынос, то практически все рестораны запускают доставку на дом и в офис. Но откуда приходит мода и что происходит с этими услугами потом?

Откуда берутся тренды

Мода приходит из народа, считает экономист, бизнес-консультант Андрей Конюшок. Чаще всего новая услуга или товар появляется в Благовещенске, когда жители уже наслышаны о ней - видели в других городах, сталкивались в интернете.

- К нам новые формы приходят двумя путями, - объясняет Андрей Алексеевич. - Или местные предприниматели куда-то ездят, возвращаются и открывают здесь то, что уже является популярным в другом городе или стране. Или наш город и область громко о себе заявляют - с помощью космодрома, ГЭС - и представители крупных компаний вдруг узнают, что есть такой Благовещенск на границе с Китаем. Они понимают, что сюда приезжает много китайцев, тратят здесь деньги - так почему бы и им сюда не приехать и не открыть свой бизнес?

Однако порой рынок оказывается не готовым к новым веяниям. В свое время Андрей Конюшок на собственном опыте ощутил, чем это может обернуться для предпринимателей:

- У нас был семейный бизнес - пиццерия. Была середина 90-х годов, город только открылся. До недавнего времени никто из него не выезжал, люди не знали, что такое настоящая пицца. И они ее не принимали. Все требовали смаженку - чтобы было толстое тесто, много майонеза с обычным кетчупом. И когда мы пытались делать тонкую лепешку и настоящий томатный соус, молодежь отворачивалась. Мы начали бизнес раньше, чем потребители были готовы. Надо открывать то, с чем люди более-менее знакомы. А если нет, то потребуются время и деньги, чтобы познакомить и приучить их к новинке.

Популярность спадет не скоро

Впрочем, история с пиццерией произошла уже достаточно давно. Нас же интересует современная мода на бизнес - какие тенденции прижились в Приамурье и как это получилось. Одной из таких тенденций стала доставка комплексных обедов в офис.

- Этой услуги не хватало амурскому рынку, - считает предприниматель Алексей Новиков. - Мы в этой сфере были одними из первых в Благовещенске. И поначалу для амурчан это было чем-то непривычным, первую пару месяцев нам пришлось «раскачиваться». Однако сработало «сарафанное радио». Люди пробовали, рассказывали знакомым, и в результате сейчас для многих заказать домой или в офис комплексный обед - все равно, что заказать роллы или пиццу. Услуга стала популярной. И произошло это, как мне кажется, потому что не у всех современных людей есть время на готовку - некоторые приходят домой около восьми вечера.

Точно так же постепенно «раскручивались» барбершопы.

- Я был первым, кто открыл барбершоп в Благовещенске. Поначалу нас не очень приняли примерно 60% благовещенцев. Все из-за цены - на тот момент, да и сейчас, мы предлагали самые дорогие услуги в городе. Отдать тысячу рублей за стрижку мог не каждый, и, конечно, восприняли это в штыки. Но после открытия ценители увидели качество сервиса, и своего клиента я забрал, - рассказывает бизнесмен Виктор Тельных. - Барбершопы до сих пор актуальны, они и продолжают открываться. У нас это действительно тренд - взять любую парикмахерскую и переименовать в барбершоп. Это как раньше были стилисты, потом стали парикмахеры, а сейчас модно называть себя барбером. Но, как говорят сейчас в Москве, года через два все это начнет утихать. Как обычно, 90% закроются и останутся лучшие. Но это всегда, в любом бизнесе так.

Популярной остается и услуга кофе навынос.

- Кофейный рынок растет, и кофе навынос тоже набирает обороты, - утверждает владелец сети кофеен и кофе-точек Владимир Михеев. - Мы в данный момент варим 20 тысяч чашек в месяц, из них большая часть - кофе навынос. Пользуются спросом и кофе-точки, которые мы открываем в различных супермаркетах и торговых центрах. Это происходит из-за двух тенденций. Во-первых, люди переходят от растворимого кофе к зерновому и правильно сваренному. Во-вторых, они переходят от зерна темной обжарки с какими-то яркими, горькими вкусами к зерну светлой обжарки, которое дает более фруктовые, правильные кофейные вкусы.

Как видно, какими бы разными ни были сферы бизнеса, предприниматели сходятся в одном - мода на определенные направления задержалась в Благовещенске надолго. И если людям по-прежнему интересны услуга или продукт, то начинающие предприниматели могут заходить на рынок и работать в этом же направлении.