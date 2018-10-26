Кто построит амурчанам светлое будущее?

СЕГОДНЯ 04:02 2018-10-26T04:26:49+03:00

В преддверии 100-летия комсомола мы решили выяснить, чем сейчас занимается молодежь, зачем они пошли в политические партии и что оставят после себя потомкам

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В следующий понедельник нам и нашим родителям можно будет с ностальгией вспомнить свою молодость - 29 октября будет отмечаться столетие ВЛКСМ. Деяния комсомольцев тех лет до сих пор на слуху - люди занимались реальными делами. Да и родители были спокойны за их воспитание.

Сейчас практически в каждой более-менее крупной партии есть свое молодежное крыло. Где-то вступить в него можно с 14 лет, где-то с 16 или старше. И в период предвыборной гонки мы даже видим на улицах молодых людей, раздающих газеты и листовки. А чем занята партийная молодежь в остальное время и зачем вообще пошла в политику? «Комсомолка» решила выяснить, кому же теперь партия (и какая именно) говорит «надо», и кто же ей отвечает «есть».

Гостями нашего пресс-центра стали руководитель молодежного крыла амурского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Ягодов, первый секретарь Амурского отделения ЛКСМ Кирилл Арапов, руководитель АРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Алексей Безруков, руководитель Проектного офиса АРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Алексей Долгов, помощник координатора по молодежной политике ЛДПР Владимир Гройсфирер и молодые активисты ЛДПР Кирилл Карякин и Алина Косицина.

Помощь бабушкам и дискуссии

- Для начала хотелось бы узнать, чем конкретно вы занимаетесь, какие проблемы решаете?

Алексей Ягодов: - У нас есть партийный проект - Центр защиты прав граждан. Он из партийного уже перерос в нечто большее, центры открыты в 77 городах. И молодежь активно содействует их работе. Их задача - помогать гражданам, давать бесплатные консультации. В основном, в сфере ЖКХ, конечно, потому что это злободневные проблемы, с которыми люди постоянно сталкиваются. Для молодых людей это тоже определенный тренинг. Люди ведь не всегда приходят с положительным настроем, кто-то вообще не воспринимает молодежь всерьез. Поэтому приходится переламывать такое отношение. Стараемся также проводить какие-то акции, в прошлом году перед Новым годом у нас была акция вместе с центром «Доброта» - «Подари подарок одинокому пенсионеру».

Проблемы, конечно, есть. Молодые люди без вознаграждения сейчас редко когда идут что-то делать, нужно их как-то мотивировать. Возможно, светлым будущим, возможностями развития. Но так вычленяется определенная прослойка населения, которая действительно хочет чего-то добиваться именно в политической сфере.

Руководитель молодежного крыла амурского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей ЯгодовФото: Алексей КОЗЫРИН

Кирилл Арапов: - Я думаю, большая часть задач, с которыми сталкиваются молодежные политические организации, это как раз содействие партиям в работе с населением. То есть это прием граждан, разъяснение каких-то правовых моментов. Задачи Ленинского коммунистического союза молодежи были сформированы еще Владимиром Ильичом Лениным - союз молодежи должен, в первую очередь, заботиться о воспитании нового поколения.

Если не говорить о работе с населением, в избирательных комиссиях и так далее, то у нас проводятся дискуссионные клубы и киноклубы, которые дополняют и расширяют мировоззрение пришедшего к нам молодого человека. Мы обсуждаем те вопросы, которые вряд ли он поднимет в учебном заведении. Мы смотрим те фильмы, которые вряд ли покажут на федеральных каналах и которые вряд ли он сам найдет в интернете. К примеру, фильмы Эйзенштейна. Мы стараемся поднять какие-то спорные вопросы, раскрутить человека на дискуссию, чтобы у него голова начала работать, чтобы он начал думать. Так что наша задача - это воспитание и просвещение.

Алексей Безруков: - Если говорить о наших направлениях деятельности, то мы не так сильно стараемся углубляться в политику. Мы видим - сейчас политикой вряд ли можно удержать молодых людей. Поэтому надо отвечать на их тренды, на их запросы. Мы работаем по нескольким направлениям. Например, защита прав молодежи. У нас есть фонд социальной помощи студентам, психологический фонд. К примеру, в 2017 году в Благовещенске горело три студенческих общежития в течение учебного года, у ребят сгорели вещи, им нужна была помощь. Мы открыли гуманитарный склад, куда они могли прийти и взять вещи первой необходимости.

У нас есть школа парламентаризма, наши ребята встречаются с политтехнологами, учатся, а самые лучшие потом могут стать помощниками депутатов. Есть школа блогеров, есть лекториум. Мы выходим с соцопросами в различные учебные заведения и спрашиваем, какую лекцию ребята хотели бы послушать - актерское мастерство, самооборона, фокусы… Мы приглашаем спикеров, лекции проходят бесплатно. И так далее, можно долго перечислять.

Основной лозунг и девиз организации: «Молодежь - во власть». Ребята начинают участвовать в политической жизни постепенно - сначала наблюдателями, где-то агитаторами, где-то участвуют в предвыборных штабах, а в дальнейшем начинают сами избираться.

Руководитель АРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Алексей БезруковФото: Алексей КОЗЫРИН

Владимир Гройсфирер: - Можно сказать, что мы готовим нашу молодежь к будущему. Мы объясняем им: да, сейчас вы молодые, вам хочется тусовок, но подумайте о будущем. Когда им исполняется 18 лет, они, во-первых, уже могут участвовать в выборах как наблюдатели. Для них проводится специальное обучение. Во-вторых, они могут быть помощниками наших депутатов любого уровня. Конечно, только на общественных началах. Они работают с избирателями, принимают жалобы и заявления. Также наша молодежь - это наши будущие кандидаты любого уровня. В-третьих, мы всегда принимаем участие во всех мероприятиях, как наших, партийных, так и общегородских. Это и «Кросс нации», и День пожилого человека, и многие другие. Каждый месяц бесплатно для молодежи мы проводим спортивные игры, лазертаг. Чтобы не только политика была, но они могли и побегать, и поиграть. Не забываем и о волонтерстве.

Кирилл Карякин: - В День пожилого человека мы, например, помогали бабушке - привезли воды, натаскали дров, убрали листья во дворе.

Ступенька в карьере?

- А почему вы пошли именно в свою партию? Что это для вас - волонтерство, политика или ступенька в карьере?

Алина Косицина: - Для меня это больше общественная деятельность, новые знакомства. Почему именно ЛДПР? Я просто знаю, что здесь больше возможностей, проводится больше мероприятий. Вообще я больше всего именно про ЛДПР слышала, сюда и пошла.

Алина КосицинаФото: Алексей КОЗЫРИН

Алексей Долгов: - Еще со школьной скамьи я был очень активным. Сначала в Свободном, там была молодежная палата при мэре города. Потом переехал учиться в Благовещенск, пошел в КВН, дальше вступил в другую общественную организацию. Хотелось помогать, быть значимым, что-то нести в этот мир. Рядом был кабинет «Молодой гвардии», мы всегда с ними дружили и как-то влились в коллектив. Это была такая команда единомышленников, и мы пытались больше работать с молодежью.

Алексей Безруков: - Пожалуй, каждому из нас нужно быть сопричастным к чему-то и чувствовать свою значимость. В принципе, именно поэтому я решил заняться волонтерской деятельностью. Это было начало первого курса и, честно сказать, я вступил во все организации в городе, которые нашел. Одна из них была «Молодая гвардия». Потом некоторые из них немного затухали, некоторые становились ярче, я уже пообтесался и сделал свой выбор. На тот момент я уже познакомился с партией, ее взглядами, и в принципе я был солидарен с ними. Поэтому для меня это волонтерство, которое переросло в более серьезную политическую деятельность.

Кирилл Арапов: - Я вступил в ЛКСМ, когда был студентом второго курса юридического факультета. В то время я как раз начал думать, как сделать жизнь лучше. Потому что законы у нас странные принимаются. И я подумал, что, если стану депутатом, то, наверное, буду принимать правильные законы. Предлагать, по крайней мере. Решил посмотреть, как эта кухня работает изнутри, пошел на практику в Законодательное собрание, попал во фракцию КПРФ, где пообщался с ребятами-комсомольцами и понял, что их взгляды соответствуют моему внутреннему мироощущению. Насчет ступеньки в карьере - нет. Я все-таки считаю, что воспитательная работа и работа с обществом более важна, чем карьеризм.

Алексей Ягодов: - Я пришел в организацию уже в сознательном возрасте. Хотелось помимо основной работы реализовывать себя в общественной деятельности. Тогда активно развивался Центр прав граждан, знакомые позвали там поволонтерствовать. Именно с него началось знакомство с проектами партии. Ну а дальше уже проникся идеологией партии, их законопроектами и деятельностью.

Правильная власть и воспитание

- Комсомольцы, молодежь советских времен говорят, что потомкам они оставили БАМ, Днепрогэс и другие объекты, которые стоят до сих пор. А что оставите потомкам вы?

Алексей Ягодов: - Я думаю, сейчас есть большая потребность в правильной власти. Страна большая, есть чем управлять. Но управляют не всегда умело. Законы очень странные принимаются, а многие законопроекты, которые выдвигаются, в том числе, и нашей партией, и нашими коллегами из других партий, не принимаются. Поэтому я думаю, ключевым успехом будет, если мы добьемся того, что будет более правильная власть, достойные депутаты.

Владимир Гройсфирер: - Мы работаем над тем, чтобы наши кандидаты стали нашими депутатами. Чтобы они работали не для своего блага, а для народа, и чтобы люди потом не пожалели, что выбрали именно нашего кандидата.

Помощник координатора по молодежной политике ЛДПР Владимир ГройсфирерФото: Алексей КОЗЫРИН

Алексей Безруков: - Я думаю, что однозначно это будет кадровый резерв для партий и правительства. Но лично от себя могу сказать: наверное, самая большая гордость будет в том, что после себя мы оставим тот пласт молодежи, с которой мы работали, у которой есть необходимое качество волонтера и общественника - это отсутствие безразличия.

Кирилл Арапов: - Действительно, воспитательная работа очень важна. И важна она в исторической перспективе. Мы твердо уверены, что если правильно подходить к воспитанию молодых поколений, то будут еще ГЭС, будет еще БАМ и яблони на Марсе. Все материальные победы - они еще в будущем, но вопрос в том, как подготовить почву для этих побед. И эту почву мы видим как раз в воспитании молодых поколений.

- А вы уверены, что их нужно как-то готовить? Разве не достаточно воспитания в семье и школе?

Алексей Ягодов: - Нынешняя система образования, мне кажется, не дает им возможности это понять.

Кирилл Карякин: - Конечно, в школе учат, но этого недостаточно. То, что мы участвуем в мероприятиях, дает нам больше.

- Но ведь в школе точно так же говорят, что нужно помогать бабушкам и заниматься своим здоровьем. В том же «Кроссе наций» вы и от школы можете поучаствовать.

Алина Косицина: - Не всегда. У меня в школе, например, не всех берут на «Кросс наций». А поучаствовать хочется, потому что, когда бежишь вместе со всеми, ты чувствуешь, что у тебя есть команда, друзья. И я знаю, что если в школе меня не возьмут на кросс, то здесь возьмут точно.

Алексей Долгов: - Я считаю, что есть некоторый процент активной молодежи, есть более-менее пассивной, а есть те, для кого телевизор и бутылка пива в общаге - предел мечтаний. И если мы будем повышать количество активной молодежи в городе, стране, то наше общество будет иметь шанс на будущее. И это будущее будет только ярче и краше.

Руководитель Проектного офиса АРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Алексей ДолговФото: Алексей КОЗЫРИН

Футбол один - команды разные

- По сути, вы все делаете одно общее дело. Вы ведь все за светлое будущее, так? Так почему тогда вы в разных партиях?

Алексей Ягодов: - Так идеология разная! Есть левые партии, есть правые, центристские. Есть те, кто капиталистический строй поддерживает, есть те, кто социалистический. И к светлому будущему можно идти разными путями. Каждая партия рисует свой путь. Это не значит, что идеология другой партии в корне неверная. Она различается, но в дискуссиях должна рождаться какая-то истина.

Кирилл Арапов: - Я считаю, нас противопоставлять немного неправильно. У нас есть старшие товарищи, есть большая серьезная политика, и мы к ней особо не причастны. Наше направление деятельности - это молодежь. И если посмотреть так, то все направления у нас действительно идентичные - это и добровольчество, и помощь ветеранам и так далее. В этом плане мы абсолютно не различаемся. Просто у каждого из нас свои друзья, свои старшие товарищи.

Первый секретарь Амурского отделения ЛКСМ Кирилл АраповФото: Алексей КОЗЫРИН

- Так может, вам объединиться в одну большую организацию? И тогда молодежь станет активной, будет заниматься спортом, помогать бабушкам… Или все-таки политическая составляющая для вас так важна?

Алексей Ягодов: - Смотрите, есть футбольные клубы разные. Они борются за чемпионство между собой, есть какая-то конкуренция. Но при этом они же все играют в футбол. Однако кому-то нравится «Спартак», кому-то - ЦСКА, а кому-то - «Зенит». Разные команды. Точно так же, как у наших старших товарищей есть разные пути. Вопрос в том, что никто не заставляет молодежь, которая вступает в наше движение, потом переходить в основную партию. Если не захотят, это будет их выбор.

Кирилл Арапов: - Приведу пример: у нас в организации есть одна девочка, очень хорошая общественница, но она постоянно забывает про политическую часть. А я всегда ей напоминаю, что комсомол - это политическая организация, которая в дальнейшем кует кадры для партии. И это нельзя отрицать, это часть нашей истории, часть нас. При этом, если человек состоит в комсомоле, он может не вступать в КПРФ - нет прямой зависимости между этими двумя вещами. Но опять же, наша задача - воспитать человека так, чтобы он осознал себя как коммунист.

Алексей Безруков: - Политическая составляющая в любом случае обязательна, как ни крути. Мы очень много работаем над тем, чтобы молодежь понимала, кто мы такие, что значит «Единая Россия», что мы поддерживаем, какой у нас курс и так далее. Но так же нет условия обязательно вступить в эту партию.

Владимир Гройсфирер: - Молодежная организация - это отдельная ветвь. Если в будущем ее участники хотят, они вступают в партию. Хотите просто быть волонтерами - пожалуйста. Хотите в дальнейшем уже более серьезно помогать народу - это уже другой этап работы. А мы этому научим. Допустим, пришли 20 человек, осталось пусть даже два, но в будущем они станут хорошими депутатами и будут помогать народу.

- Тогда хотелось бы четкого ответа от самых юных участников нашей встречи: вы сами пойдете в политику, когда вам 18 лет исполнится?

Кирилл Карякин: - Будем стараться.

Кирилл КарякинФото: Алексей КОЗЫРИН

Алина Косицина: - А я думаю, что мне это незачем. Я всегда готова помочь, сходить на любые мероприятия, а в депутаты не хочу.

ЗВОНОК ПОЛИТОЛОГУ

«Надо отречься от карьеризма и формализма»

Юрий Магницкий, политолог:

- На закате Советского Союза в Высшей комсомольской школе я читал лекции на разные темы. Меня, молодого комсомольца, приглашали к уже партийным лидерам. Я видел, как из сауны выходили, почесывая брюхо, сытые, вальяжные представители комсомола. Вот из таких «комсомольцев» образовался господин Ходорковский.

Поэтому сегодня, когда мы сталкиваемся с «молодежками», их лидерами, мы должны добиваться максимального отречения от каких-либо форм карьеризма и формализма. Нам обязательно нужно формировать такие молодежные объединения по типу бесплатно работающих волонтерских сообществ. Нравственный климат которых, с одной стороны, предоставлял бы возможности человеку для личностного и карьерного роста (в лучшем понимании последнего слова), а с другой стороны, чтобы это не размывало ту искренность, с которой он попытается помочь государству.

Взять что-то хорошее от Ленинского комсомола времен Великой Отечественной войны, целины и БАМа - это не есть плохо! Там была преданность стране, которую они безумно любили, совестливость, честность, энтузиазм, романтизм, если хотите. И уже потом все это приводило ребят в первые секретари, которые головой отвечали за экономику и целостность государства.

СПРАВКА «КП»

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был образован 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. Имя Ленина организации присвоили в 1924 году.

В комсомол принимали юношей и девушек от 14 до 28 лет. За заслуги на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны более трех тысяч комсомольцев получили звание Героя Советского Союза, более трех миллионов наградили медалями и орденами. Участники ВЛКСМ активно участвовали в освоении целинных земель, строительстве крупных объектов и т. д.