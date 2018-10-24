Пять опасных для пешеходов перекрестков в Благовещенске

СЕГОДНЯ 04:25 2018-10-24T09:22:31+03:00

Мы выяснили, где при переходе дороги нужно быть внимательнее всего [фото]

Изменить размер текста: A A

Я, конечно, всегда знала, что переходить дорогу нужно по светофору. Но соблюдать правила дорожного движения стала только после того, как меня сбила машина и я пролежала с переломом голеностопа месяц. Да-да, я тот пешеход, который шел через дорогу в неположенном месте. Не повторяйте моих ошибок! Хотя пешеходов сбивают и на регулируемых перекрестках. Поэтому ГИБДД постоянно предупреждает пешеходов и водителей о внимательном и вежливом отношении друг к другу на дороге. «Комсомолка» выясняла, где в Благовещенске нужно быть внимательнее всего, переходя проезжую часть.

По данным отдела ГИБДД по городу Благовещенску за 2018 год именно на этих перекрестках происходили наезды на пешеходов. Виноваты были как водители, так и сами пешеходы - они выходили на запрещающий сигнал светофора.

Вот эти перекрестки

Перекресток улиц Горького и 50 лет Октября

Перекресток Горького - 50 лет Октября.Фото: Юлия ГОМАН

Перекресток Игнатьевского шоссе и улицы Студенческой

Перекресток Игнатьевское шоссе - Студенческая.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Пересечение улиц Кольцевой и 50 лет Октября

Перекресток Кольцевая - 50 лет Октября. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Перекресток улиц Горького и Чайковского

Перекресток Горького - Чайковского. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Пересечение улиц Калинина и Красноармейской

Перекресток Калинина - Красноармейская.Фото: Юлия ГОМАН

Кстати

Что же говорит закон? Конечно, водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде регулируемых и нерегулируемых перекрестков, а также в местах возможного появления пешеходов и не нарушать установленный скоростной режим. В соответствии со статьей 12.18. КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

- Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных для этого местах: по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам или на перекрестках по линиям тротуаров или обочин, - пояснили в отделении ГИБДД МО МВД «Благовещенский». - Ни в коем случае не переходите дорогу в неустановленных для этого местах. Нарушая установленные правила, вы подаете отрицательный пример детям, которые, копируя поведение взрослых, могут попасть под колеса автомобиля.

В соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ, за нарушение ПДД пешеходы привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.

А в это время

С целью профилактики и предотвращения ДТП с участием пешеходов на перекрестках улиц Театральной - Горького, Василенко - Игнатьевского шоссе, Амурской - Театральной, Амурской - Лазо были установлены специальные информационные таблички с надписью: «Водитель! При повороте пропусти пешехода». А в сентябре 2018 года на тротуарах у пересечения улиц Институтской и Студенческой, Мухина и Игнатьевского шоссе, Театральной и Горького, Амурской и Шимановского сотрудники ГИБДД вместе с общественниками нанесли по трафарету краской информационные надписи: «Возьми ребенка за руку», «Пешеход, убедись в безопасности перехода», «Пешеход, отвлекись от телефона» и «Пешеход, сними наушники».

В сентябре 2018 года на тротуарах в разных частях города сотрудники ГИБДД вместе с общественниками сделали предупреждающие надписи. Фото предоставлено предоставлено ОГИБДД МО МВД России Благовещенский

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2018 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло:

107 ДТП с участием пешеходов, в которых 7 человек погибли, 103 пешехода получили травмы различной степени тяжести.

По вине водителей транспортных средств произошло 62 ДТП, в которых 2 человека погибли, 63 пешехода травмировано. Из них на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах произошло 27 ДТП, в которых 28 пешеходов были травмированы. По вине самих пешеходов произошло 43 ДТП, в которых 5 человек погибли, 38 пешеходов травмировано.

С несовершеннолетними пешеходами за этот же период произошло 23 ДТП без погибших.

Всего сотрудниками ДПС ГИБДД к административной ответственности привлечено 476 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, и 5377 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, из них 464 - несовершеннолетние.

ВАЖНО!

Все технические средства - дорожные знаки, светофорные объекты, дорожные разметки, пешеходные ограждения на улично-дорожной сети города устанавливаются и наносятся в соответствии с проектом организации дорожного движения. Он утвержден Постановлением администрации Благовещенска «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования г. Благовещенск».

В случае если нужно внести дополнительные изменения в организацию дорожного движения, эти вопросы рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения. В ее состав входят представители администрации Благовещенска и Госавтоинспекции.